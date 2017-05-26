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Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Португалии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Португалии
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

КОМАНДА

Португальцы приедут на турнир без главного героя Евро-2016 - нападающего Эдера. Зато, в отличие от Германии, в сильнейшем составе. Главный тренер Фернанду Сантуш уже заявил, что беречь Роналду и прочих лидеров не станет, капитан сыграет во всех матчах. Ждем от Португалии ту же схему, что была на Евро – 4-4-2. При всей любви португальских специалистов к расстановке 4-3-3, Сантуш воспользуется ей лишь в случае отсутствия в составе Криштиану. Как, например, случилось в финале Евро.

ЗВЕЗДА

Криштиану Роналду (32 года, «Реал»)

Капитан и вожак сборной уже на протяжении долгого времени. Криштиану иногда критикуют за то, что тянет одеяло на себя, и не дает раскрыться молодым, но без его голов португальцы не добились бы последних успехов. Роналду – лидер по системе гол+пас в Лиге чемпионов (15) и третий по этому показателю в чемпионате Испании (31).

Бернарду Силва (22 года, «Монако»)

Восходящая звезда в сборной, но уже состоявшаяся на клубном уровне. Чемпион Франции, один из самых ценных футболистов сезона, летом может сменить «Монако» на один из европейских грандов вроде «Баварии» или «Реала». Силва умеет играть на любой позиции в полузащите, но пока что не является игроком стартового состава в национальной команде. Однако близок к тому, чтобы приобрести этот статус на Кубке конфедераций. Например, заменить неудачно проводящего сезон Жоау Мариу.

ТРЕНЕР

Фернанду Сантуш

Фернанду «Инженер» Сантуш становится одним из самых успешных тренеров в истории сборной. Не каждый по ходу крупного турнира сумеет успешно перестроить полузащиту (изменить стартовую четверку полузащитников почти на сто процентов), без потери качества сыграть в финале Евро без Роналду, да еще и лихо угадывать с заменами, как было с Эдером, Саншешом или Куарежмой.

Сейчас тренер легко парирует любые вопросы, связанные с заявкой на матчи. Не вызван Эдер? «Когда никто не верил в этого нападающего, кто его взял в сборную? Два года меня спрашивали, почему он в составе». Нет Саншеша? «Я должен принимать решения, и отвечаю за каждое из них».

Сантуш омолодил сборную, довольно легко устроил смену поколений. Но при этом не забывает об опытных игроках. До последнего он приглашал в команду 39-летнего Карвалью. По-прежнему вызывается 35-летний Бруну Алвеш и неудачно проводящий сезон с «Валенсией» 30-летний Нани. Последний настолько важен в тактике Сантуша, что наверняка продолжит выходить в стартовом составе сборной. Что до молодых, то самый яркий пример 21-летний форвард Андре Силва. Он удивительно быстро научился взаимодействовать с Роналду, и даже отдает ему вот такие пасы в матче с Венгрией.


КТО УДИВИТ

Желсон Мартинш (22 года, «Спортинг»)

Практически все португальские специалисты считают, что Мартинш наряду с Бернарду Силвой, ярче всех проявит себя на Кубке конфедераций. Из сезона «Спортинга» понятно, почему. Желсон стал лучшим ассистентом чемпионата Португалии (10), опередив машину по производству голевых моментов «Бенфики» Пицци, и суператакующего защитника «Порту» Теллеса. Сумасшедший дриблинг, скорость, нестандартные решения – за счет этого Желсон чуть ли не в одиночку тащил «Спортинг» на протяжении большей части сезона. Пришла пора раскрыться в сборной, и потеснить из состава Нани с Куарежмой.


КТО РАЗОЧАРУЕТ

Жоау Мариу (24 года, «Интер»)

Переход полузащитника в «Интер» изначально казался ошибкой. Все еще прогрессирующему и растущему игроку требовался клуб стабильнее, с опытным тренером. Теперь же Мариу играет через раз в команде, руководство которой никак не может разобраться с тренером, курсом развития и тем, каких футболистов приобретать. Все это может сказаться на выступлениях полузащитника за сборную. Тем более Сантуш привык использовать Мариу ближе к левому флангу, а там полезность футболиста резко снижается. В итоге он может выпасть из обоймы, и уступить место Бернарду Силве.

ЦЕЛЬ НА КК

Победа. «Игроки поедут на турнир все с той же целью - победить. Кубок конфедераций соберет чемпионов всех континентов, что делает его исключительно значимым», - заявил Сантуш. Конечно, португальцам куда важнее завоевать титул ЧМ-2018. Но еще один трофей лишним не будет. Тем более у страны большая белая полоса: победы на Евро и Евровидении, Моуринью – в Лиге Европы, признание Порту лучшим городом года для туристов, да еще и Криштиану готовится завоевать кубок Лиги чемпионов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Несмотря на то, что «Бенфику» называют лучшим поставщиком молодых талантов, именно «Спортинг» является базовым клубом сборной. Сейчас в команде 5 действующих игроков львов (Патрисиу, Бету, Карвалью, Адриен, Желсон) и еще 6 воспитанников (Роналду, Куарежма, Нани, Седрик, Моутинью, Мариу).

- Полузащитник Андре Гомеш, которого не слишком любят болельщики «Барселоны», признан изданием AS одним из худших приобретений сезона. Считается, что португалец так и не адаптировался к стилю игры команды, хотя получил полную поддержку Луиса Энрике и провел много времени на поле.

- Один из лучших португальцев не из топ-чемпионатов Европы, Мануэл Фернандеш, не фигурировал даже в расширенном списке Сантуша. Однако, по оценкам Goalpoint, полузащитник «Локомотива» провел сезон намного лучше того же Андре Гомеша.

Состав по версии «Советского спорта»: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Седрик, Карвалью, Моутинью, Жоао Мариу, Нани, Роналду, Андре Силва

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