Акинфеев больше не номер один? Самая неожиданная статистика сезона

Мы прекрасно знаем, кто в прошедшем сезоне больше всех забил, отдал результативных передач, отстоял на ноль и получил желтых карточек.

Но есть и не такая очевидная статистика. Однако именно она зачастую позволяет судить и силе игрока даже больше, чем такие очевидные показатели. Всю статистику мы берем из системы Wyscout.

Нападающие

Как вы думаете, например, кто в нашей стране забивает больше всех, если речь идет не об общем количестве мячей, а о среднем показателе на 90 минут? Кто из форвардов максимально эффективно использует свое время на поле?

Лидер никого не удивит – это по прежнему Федор Смолов. В среднем за 90 минут форвард забивает по 0,81 году. Однако на втором месте с минимальным отставанием всего в 0,02 гола за матч идет молодой нападающий ЦСКА Федор Чалов – по 0,79 гола за игру. А ведь появлялся на поле он не так и редко, чтобы считать статистику не показательной – 681 игровая минута в 15-ти матчах первенства. Третьим, кстати, идет форвард грозненского «Терека» Аблай Мбенг с показателем 0,74 гола за 90 игровых минут. Артем Дзюба в этой статистике – лишь девятый – 0,52 гола за 90 минут. Квинси Промес – и того ниже – на 12-м месте – 0,45 гола за 90 минут на поле.

Теперь предлагаем попытаться разобраться, почему Федору Смолову удалось забить так много голов. Во-первых, он нанес в чемпионате страны больше всех ударов по воротам – 106. Ближайший преследователь оп этому показателю, Квинси Промес, отстает от Смолова по этому показателю на четверть – всего 77 ударов. В среднем за 90 минут Смолов на второй строчке с показателем 4,75 ударов. На первом – Витиньо, успевший появиться на поле лишь в 13-ти встречах – 4,76. Во-вторых, Смолов бьет достаточно точно. Он, конечно, не лидер, но 46,32% его ударов летят в цель. До, лидеров, правда, Федору далеко. На первом месте украинец Филипп Будковский из «Анжи» - 57,89% точных ударов, на втором – Федор Чалов – 56%, и третий – Кефинде Фатай из «Уфы» - 54,17%. А ведь Смолов мог забить еще больше, если бы не прихоть фортуны – три штанги. По этому показателю нападающий «Краснодара», кстати, тоже в числе лидеров сезона.

Полузащитники

На очереди – полузащита. Что для полузащитника – главное? Правильно, - передачи. Больше всего пасов у нас в чемпионате делает бразилец Фернандо из «Спартака» - 1882. Это к вопросу, от кого в большей степени зависит игра нынешнего «Спартака». На втором месте – Юрий Газинский – 1716 пасов в сезоне и третий – вообще не полузащитник, Василий Березуцкий – 1684 паса. Если попытаться найти третьего по этому показателю полузащитника, то мы дойдем до шестого общего места, на котором расположился Александр Головин – 1488 передач в чемпионате. В среднем за 90 минут больше всего пасов также на счету Фернандо – 66,48. Второй – Шарль Каборе – 66,03 и третий – Маурисио – 62,73.

Еще один важный показатель – процент точных передач. Лидер здесь – Александр Ломакин из «Урала» - 97,83% точных передач в сезоне. Сигурдсон из «Краснодара» - второй – 95,45% точных пасов и Щербаков из того же «Урала» - третий – 95,06% точных передач. Но все три лидера провели на поле не более трех матчей. А ведь, чем больше играешь, тем выше процент брака и тем точнее статистика. Поэтому предлагаем выбрать первую тройку из парней, которые провели на поле не менее половины чемпионата, 15-ти матчей. В этом случае лидеры будут выглядеть так: первый – Хави Гарсия (92,56%), второй – Нету (91,68%) и третий – Аксель Витсель (91,58%) – все из «Зенита». Из тройки лидеров полузащиты по количеству пасов лучшим стал Газинский – 89,92% точных пасов. Фернандо с Головиным даже не попали в 30-ку лидеров.

Но ведь и пасы могут быть разные. Можно отдать поперек ближнему, или вовсе назад. Это тоже будет учитываться в общей статистике, но на качестве игры никак не скажется. Поэтому существует еще несколько показателей, по которым можно оценить атакующий потенциал сделанных передач.

Один из самых показательных параметров – количество ключевых передач – пасов, выводящих партнера на голевой момент. Другой вопрос, как он им распорядится, но создать момент – дело полузащитника. Лидером по общему количеству ключевых передач в сезоне стал защитник «Зенита» Игорь Смольников – 15 ключевых передач. Второй – полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев – 12 ключевых пасов. Аналогичный показатель и у защитника «Ростова» Тимофея Калачева. В среднем за 90 минут игрового времени тройка лидеров выглядит иначе. На первой строчку - Павел Мамаев из «Краснодара», не вызванный в сборную России – 1,05 ключевого паса за 90 минут. Второй – молодой игрок «Рубина» Ильзат Ахметов – 1,01 ключевой передачи за матч. И лишь третий – Смольников – 0,86 ключевого паса за 90 минут.

Важный показатель с статистике передач – количество пасов в последнюю треть поля – это гарантированное обострение атаки. Но, как мы уже знаем, важно не только количество, но и качество. Поэтому, предлагаем сразу узнать лидеров чемпионата страны по проценту точных передач в последнюю треть поля. На первом месте – Хави Гарсия – 90,91%. Второй – Артур Юсупов – 89,9%. Третий – Аксель Витсель – 89,61%. Опять все трое из «Зенита» - все-таки качеству футбола в этой команде уделят огромное время.

Но ведь у нас есть не только центральные полузащитники, для которых в основном и была актуально предыдущая статистика по передачам, но и крайние полузащитники. Они знамениты своими навесами, по которым тоже есть своя статистика. Тройка лидеров по количеству навесов выглядит следующим образом: первый – Кулаков из «Урала» (187), второй – Данцев из «Урала» (127), третий – Мохаммади из «Терека» (114). Интересные личности начинаются чуть дальше: Дмитрий Комбаров (112) – четвертый и Юрий Жирков (100) – пятый.

Если бы большой процент этих навесов были точными, то цены бы перечисленным парням не было. А так, из всей пятерки в 30-ку лучших по проценту точных навесов входит лишь Дмитрий Комбаров – 38,39%. Но это – лишь 25-е место в чемпионате. Самый точный у нас – Олег Шатов – 53,66%. Но в сборной его, к сожалению, нет. Второй – Жано Ананидзе – 50% точных навесов в сезоне. Третий – Дмитрий Стоцкий из «Уфы» - 49% точных навесов. При этом Дмитрий идет на шестом месте по общему количеству навесов в первенстве – 100 штук. Вот она, стабильность помноженная на качество. Неплохо было серьезным клубам присмотреться к этому парню.

Защитники

Переходим к защитникам. Первый показатель – процент выигранных единоборств в защите, свидетельствующий о надежности футболиста. Первый по этому критерию – Родолфо из «Терека» - 42,59% выигранных единоборств в защите. Второй – Шандао из «Анжи» - 41,3%, третий – не стареющий Сергей Игнашевич – 38,7%. Если исключить из списка Шандао с его пятью матчами в сезоне, то Игнашевич становится вторым, а третью строчку занимает Андрей Семенов из «Терека» - игрок новой сборной России – 37,95%.

Дальше идет важная статистика по количеству перехватов. Лидер первенства в этом аспекта – Виктор Васин, игравший в этом сезоне за «Уфу» и ЦСКА. У него – 214 перехватов. Второй – Гранквист из «Краснодара» - 206 перехватов. Третий – все тот же Андрей Семенов – 194 перехвата в сезоне.

Вратари

На очереди – самое интересное и неожиданное – вратари. Для начала мы хотим понять, у кого из голкиперов чемпионата было больше всего работы. Для этого посмотрим, кому из наших стражей ворот чаще били в створ: первый – Александр Беленов из «Анжи» и «Уфы» - 137 ударов в створ. Второй – Сергей Рыжиков из «Рубина» - 134 удара в створ. Третий – Георгий Лория из «Крыльев Советов» - 123 удара в створ. При всех дифирамбах в адрес защиты ЦСКА, голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев в этом списке занимает пятую строчку – 90 ударов в створ его ворот.

Дальше посмотрим, кто из вратарей совершил больше всего сейвов, или «спасений», как сейчас пытаются нас заставить называть моменты, когда вратарь «тянет» сложный удар. Это называется – «сейв на реакции». Первый в этом показателе – Сергей Рыжиков – 44 сейва на реакции. Второй – Георгий Лория – те же 44 сейва. И третий – Беленов – 40 сейвов. Четвертым идет возрастной семейный человек Артем Ребров – 36 сейвов. И пятый – Акинфеев – 31 сейв на реакции.

Кстати, в системе Wyscout есть специальный раздел «Индекс» со списком лучших игроков по позициям. Среди голкиперов там первым номером идет как раз Александр Беленов – не случайно вызвал его в сборную экс-вратарь Станислав Черчесов. Второй – травмированный Станислав Крицюк, третий – не имеющий достаточно игровой практики Александр Селихов. Четвертый – возрастной и семейный Ребров. Пятый – травмированный Сослан Джанаев. Шестой еще один «сборник» Гильерме. Игорь Акинфеев в этом списке – лишь седьмой. Выходит, в нынешней команде Акинфеев по сумме статистических показателей – лишь третий?

Но на то в футбол и играют люди, чтобы слепо не полагаться на статистику. Иначе состав сборной выглядел бы примерно следующим образом:

Александр Беленов – в воротах; Виктор Васин, Илья Кутепов и Георгий Джикия – в центре защиты; Денис Глушаков – в опорной зоне, Александр Головин с Алексеем Миранчуком – в центре полузащиты ближе к атаке; Александр Самедов – справа, Дмитрий Комбаров – слева; и Федор Смолов с Артемом Дзюбой – в атаке.

Хотя… Ведь все эти футболисты вызваны в сборную. Мы вполне можем увидеть на поле в товарищеском матче с Венгрией именно это сочетание…