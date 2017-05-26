«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем

Решение отказать Марии Шараповой в выдаче wild card на Открытый чемпионат Франции вызвало бурю откликов. Сцепились два противоположных лагеря – те, кто возмущен решением французской федерации тенниса и те, кто это решение приветствует. Есть и те, кто занимает нейтральную позицию. И тем, и другим, и третьм полезно послушать мнение экспертов, тех, кто по роду использует непредвзятый научный подход к проблеме подготовки спортсменов элитного уровня. Профессор Анна Скородумова – ученый с мировым именем, совсем недавно она входила в комитет Международной федерации тенниса (ITF) по науке и медицине. Вот как она прокомментировала историю Марии Шараповой корреспонденту «Советского спорта».

- Сейчас очень много написано о Шараповой и это правильно. То, как с ней поступили, вызывает боль, - начинает Скородумова.

- Президент французской федерации, объясняя свое решение, делает акцент на слове «допинг».

- Президенты всех федерации должны понимать, какие нагрузки испытывают элитные спортсмены, и как следует после них восстанавливаться, чтобы поддерживать свою работоспособность. Несколько дней назад мы провели поэтапное тестирование юниоров, вернувшихся после турниров. Первый раз у них делали забор крови для анализа по 13 показателям. Результаты выявили, что некоторые из показателей – изменены, а это требует обязательного вмешательства - приема витаминов, железа и т.п., разрешенных WADA.

- Что значит изменены?

- Это значит, что они выше или ниже нормы. Например, очень высокое содержание гемоглобина говорит о том, что у человека очень густая кровь, а это влечет за собой негативные последствия. Гемоглобин надо приводить в норму. Показатели нам помогала отобрать доктор медицинских наук Елена Яшина, возглавляющая ВНИИФК (Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры).

- Приводить в норму, это, наверное, не просто тарелку салата съесть?

- Правильно. Нельзя восстановиться, питаясь только овощами и фруктами. Спортсмены не пьют допинг, стимуляторы – для этого есть разрешенные восстановители или скорее незапрещенные. После анализа полученных результатов по юниорам, я убеждена, что все, играющие в туре, что-то принимают - без этого не выжить.

- Мельдоний тоже не был запрещен.

- В этом все и дело. Завтра, скажем, WADA объявит очередной препарат запрещенным, который еще вчера все пили, и как быть? Говорить, что пил или все отрицать? Все, кто отрицал, что пил мельдоний - оправданы, поскольку, как теперь определили пост-фактум, срок выведения его из организма неизвестен. Наказанной оказалось одна Шарапова, поскольку честно в этом призналась.

- Кажется, это была ее роковая ошибка.

- Меня возмущает то, что после того, как срок наказания истек, вместо того, чтобы поддержать, сказавшего правду, его за эту самую правду наказывают еще раз. Потрясающий урок педагогики президента французской федерации. Может теперь его поддержит и англичанин? А может попытаться объяснить, что поддерживать надо за сказанную правду, а не за откровенную ложь. Убеждена, что при существующих нагрузках эти «красотки» чем-то себя поддерживают, но правду не говорят.

- Порочная система - порочные решения.

- Теперь дело зашло так далеко, что пора давать список разрешенных и рекомендуемых препаратов, иначе игроки просто загнутся. Кроме того, никто не может предсказать, какой препарат и почему WADA решит поставить в запрещенный лист. Этот список постоянно пополняется. Многие добиваются для себя разрешений на прием определенных препаратов, прикрываясь хроническими болезнями. В связи с этим задумаешься, а не прав ли был Самаранч, предложивший разрешить все и всем?