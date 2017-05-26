Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем
Фото: Gettyimages.ru

Решение отказать Марии Шараповой в выдаче wild card на Открытый чемпионат Франции вызвало бурю откликов. Сцепились два противоположных лагеря – те, кто возмущен решением французской федерации тенниса и те, кто это решение приветствует. Есть и те, кто занимает нейтральную позицию. И тем, и другим, и третьм полезно послушать мнение экспертов, тех, кто по роду использует непредвзятый научный подход к проблеме подготовки спортсменов элитного уровня. Профессор Анна Скородумова – ученый с мировым именем, совсем недавно она входила в комитет Международной федерации тенниса (ITF) по науке и медицине. Вот как она прокомментировала историю Марии Шараповой корреспонденту «Советского спорта».

- Сейчас очень много написано о Шараповой и это правильно. То, как с ней поступили, вызывает боль, - начинает Скородумова.

- Президент французской федерации, объясняя свое решение, делает акцент на слове «допинг».
- Президенты всех федерации должны понимать, какие нагрузки испытывают элитные спортсмены, и как следует после них восстанавливаться, чтобы поддерживать свою работоспособность. Несколько дней назад мы провели поэтапное тестирование юниоров, вернувшихся после турниров. Первый раз у них делали забор крови для анализа по 13 показателям. Результаты выявили, что некоторые из показателей – изменены, а это требует обязательного вмешательства - приема витаминов, железа и т.п., разрешенных WADA.

- Что значит изменены?
- Это значит, что они выше или ниже нормы. Например, очень высокое содержание гемоглобина говорит о том, что у человека очень густая кровь, а это влечет за собой негативные последствия. Гемоглобин надо приводить в норму. Показатели нам помогала отобрать доктор медицинских наук Елена Яшина, возглавляющая ВНИИФК (Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры).

- Приводить в норму, это, наверное, не просто тарелку салата съесть?
- Правильно. Нельзя восстановиться, питаясь только овощами и фруктами. Спортсмены не пьют допинг, стимуляторы – для этого есть разрешенные восстановители или скорее незапрещенные. После анализа полученных результатов по юниорам, я убеждена, что все, играющие в туре, что-то принимают - без этого не выжить.

- Мельдоний тоже не был запрещен.
- В этом все и дело. Завтра, скажем, WADA объявит очередной препарат запрещенным, который еще вчера все пили, и как быть? Говорить, что пил или все отрицать? Все, кто отрицал, что пил мельдоний - оправданы, поскольку, как теперь определили пост-фактум, срок выведения его из организма неизвестен. Наказанной оказалось одна Шарапова, поскольку честно в этом призналась.

- Кажется, это была ее роковая ошибка.
- Меня возмущает то, что после того, как срок наказания истек, вместо того, чтобы поддержать, сказавшего правду, его за эту самую правду наказывают еще раз. Потрясающий урок педагогики президента французской федерации. Может теперь его поддержит и англичанин? А может попытаться объяснить, что поддерживать надо за сказанную правду, а не за откровенную ложь. Убеждена, что при существующих нагрузках эти «красотки» чем-то себя поддерживают, но правду не говорят.

- Порочная система - порочные решения.
- Теперь дело зашло так далеко, что пора давать список разрешенных и рекомендуемых препаратов, иначе игроки просто загнутся. Кроме того, никто не может предсказать, какой препарат и почему WADA решит поставить в запрещенный лист. Этот список постоянно пополняется. Многие добиваются для себя разрешений на прием определенных препаратов, прикрываясь хроническими болезнями. В связи с этим задумаешься, а не прав ли был Самаранч, предложивший разрешить все и всем? 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Свой первый титул «Ролан Гаррос» Мария Шарапова завоевала, работая со шведским тренером Томасом Хогстедтом.Елена Веснина: Макаровой придает уверенность, когда рядом позитивный человек15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала, в чем особенность игры в одиночном разряде и паре, в которой она выступает вместе с Екатериной Макаровой.Борис Боровский: К концу года Шарапова будет в десятке рейтингаТеннисный комментатор Борис Боровский высказался о выступлении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации.Зигемунд порвала крестообразные связки колена и пропустит «Ролан Гаррос»Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы колена. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»Российский теннисист Теймураз Габашвили взял верх над португальцем Педро Соузой в финальном матче квалификации Открытого чемпионата Франции.Блинкова обыграла Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Александру Панову во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.Каменская не вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»Россиянка Виктория Каменская уступила во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.Рублев пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос» - Открытого чемпионата Франции.Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной УильямсКвитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на УимблдонеМенеджер Кэти Спеллмэн сообщила, что ее клиент - чешская теннисистка Петра Квитова, восстановившаяся после ножевого ранения, готова принять участие в Уимблдонском турнире.Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.Виктория Азаренко: Перед Уимблдоном я сыграю на одном из травяных турнировБелорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что планирует вернуться на корт перед Уимблдонским турниром – на одном из травяных соревнований.Веснина проиграла на старте турнира в СтрасбуреРоссийская теннисистка Елена Веснина проиграла на старте турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Рублев прошел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»Российский теннисист Андрей Рублев прошёл в во второй раунд Открытого Чемпионата Франции, который с 22 мая по 11 июня пройдёт в Париже.Свитолина после победы в Риме возглавила Чемпионскую гонку WTAКак сообщает официальный сайт WTA, представительница Украины Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Риме вышла на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTAКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 211-й на 173-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в РимеФинальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.Макарова и Веснина уступили в финале турнира в Риме в парном разрядеРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Чан Кайчэнь (Тайвань) и Мартине Хингис (Швейцария) в финале турнира в Риме в парном разряде.
Футбол
Андрей Червиченко: Будущее «Зенита» зависит от того, кому доверят управлять клубом
MMA
Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFC
Бокс
Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем
Футбол
Стивен Джеррард: Если бы Клопп пришел в «Ливерпуль» раньше, у меня было бы больше трофеев
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос