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Игорь Есмантович: Хотим сохранить Капризова и Сорокина

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Есмантович: Хотим сохранить Капризова и Сорокина
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе трансферной кампании клуба.

- На какой срок подписан контракт с главным тренером Игорем Никитиным?
- На три года. Чтобы он мог спокойно работать, строить стратегию в соответствии с новой концепцией лиги. Совет директоров ее во вторник принял – это снижение потолка зарплат, что накладывает дополнительные требования к работе детско-юношеской школы, фарм-клуба, команды МХЛ.

- Остается ли в клубе группа, отвечающая за селекционное направление, - Сергей Федоров, Алмаз Гарифуллин, Алексей Трощинский, Александр Харламов?
- У Федорова контракт заканчивается в ближайшие дни (31 мая. – Прим. Ред.). Вопрос продолжения работы в ЦСКА – в компетенции наблюдательного совета клуба. Пока мне никаких указаний-сигналов на этот счет не поступало. Что касается Гарифуллина,Трощинского и Харламова, то они продолжают работать.

- В следующем сезоне у нескольких молодых игроков, успевших громко заявить о себе на уровне сборной, заканчиваются контракты. Планируете продлить соглашения?
- С некоторыми уже продлили – с Андроновым на два года, со Светлаковым и Кузьменко до 2020 года. Только-только прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова. Нам хотелось бы сохранить этого талантливого нападающего не только на ближайший сезон, но и еще на два. В принципе такая договоренность достигнута. Скоро проведем с переговоры и с самим игроком.

Пытаемся вернуть Романа Любимова, движение в этом направлении есть, сближение позиций. Надеюсь на положительный исход. Застопорились переговоры с Максимом Маминым, которые продолжались шесть месяцев. Сделали ему квалификационное предложение в базе КХЛ. Пока он его не принимает.

Также сделали предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. С первым из них переговоры сейчас в состоянии застоя, а сторона француза взяла тайм-аут после чемпионата мира.

Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным. Попытаемся продлить контракт с ним на два года.

Ведем переговоры с Дмитрием Орловым, у которого закончился контракт с «Вашингтоном». Права на этого защитника у нашего клуба. Есть понимание ситуации, желание главного тренера видеть Орлова в составе ЦСКА.

Также разговариваем с одним своим воспитанником, который ныне думает, возвращаться в родной клуб или нет.

- Это случайно не Михаил Григоренко из «Колорадо»?
- Случайно нет. Есть в НХЛ еще один российский игрок, которого мы хотели бы видеть, но права на него принадлежат не нам. Фамилию не спрашивайте. Это закрытая информация.

- Легионерами усиливаться собираетесь?
- Я в интервью «Советскому спорту» уже говорил, что есть желание приобрести как минимум одного опытного защитника, понюхавшего пороху серьезных турниров, а также вратаря. Ведем переговоры с хоккеистом, который сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. До плей-офф он задал этому процессу положительное направление. Ждем конца сезона в НХЛ, чтобы разговаривать конкретно и предметно. Понимаем, что теперь договориться станет сложнее.

Наш селекционный штаб проделал огромную работу, летал на плей-офф в Швецию и Финляндию. Но выбор вовсе не богатый. Мы хотели подписать защитника сборной Швеции, летали к нему, встречались, проявляли активность в переговорах. Но по семейным причинам он выбрал швейцарский клуб. Хотя наше финансовое предложение было куда привлекательнее.


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