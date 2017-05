Танковые баталии в Москве. Гид по гранд-финалу Wargaming.net League (трансляция)

В этом материале мы рассказываем о гранд-финале Wargaming.net League, который пройдет 27-28 мая в «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Wargaming.net League — это международная киберспортивная лига по играм Wargaming, основанная в 2013 году и объединяющая профессиональных игроков и поклонников онлайн-проектов компании в единое глобальное сообщество.

Участники турнира

Трансляция





Групповой этап и плей-офф

По результатам группового этапа в плей-офф вышли EL Gaming, Kazna Kru, Not So Serious, Elevate, TORNADO ENERGY, Oops - The Tough Giraffes, DiNG и Natus Vincere G2A.

Расписание

27 мая:



12:00 — Elevate vs. EL Gaming

14:30 — Oops - The Tough Giraffes vs. DiNG

17:00 — Kazna Kru vs. Not So Serious

19:30 — Natus Vincere G2A vs. TORNADO ENERGY



28 мая:



14:00 — Полуфинал

16:30 — Полуфинал

19:30 — Финал



Призовой фонд

Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов, а команда победитель увезет домой 150 000 долларов.