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Танковые баталии в Москве. Гид по гранд-финалу Wargaming.net League (трансляция)

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Танковые баталии в Москве. Гид по гранд-финалу Wargaming.net League (трансляция)

В этом материале мы рассказываем о гранд-финале Wargaming.net League, который пройдет 27-28 мая в «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Wargaming.net League — это международная киберспортивная лига по играм Wargaming, основанная в 2013 году и объединяющая профессиональных игроков и поклонников онлайн-проектов компании в единое глобальное сообщество. 

Участники турнира

Трансляция


Групповой этап и плей-офф 

По результатам группового этапа в плей-офф вышли EL Gaming, Kazna Kru, Not So Serious, Elevate, TORNADO ENERGY, Oops - The Tough Giraffes, DiNG и Natus Vincere G2A. 

Расписание 

27 мая:

12:00 — Elevate vs. EL Gaming
14:30 — Oops - The Tough Giraffes vs. DiNG
17:00 — Kazna Kru vs. Not So Serious
19:30 — Natus Vincere G2A vs. TORNADO ENERGY

28 мая:

14:00 — Полуфинал
16:30 — Полуфинал
19:30 — Финал

Призовой фонд

Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов, а команда победитель увезет домой 150 000 долларов.

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