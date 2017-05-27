Танковые баталии в Москве. Гид по гранд-финалу Wargaming.net League (трансляция)
В этом материале мы рассказываем о гранд-финале Wargaming.net League, который пройдет 27-28 мая в «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.
Wargaming.net League — это международная киберспортивная лига по играм Wargaming, основанная в 2013 году и объединяющая профессиональных игроков и поклонников онлайн-проектов компании в единое глобальное сообщество.
Участники турнира
Трансляция
Групповой этап и плей-офф
По результатам группового этапа в плей-офф вышли EL Gaming, Kazna Kru, Not So Serious, Elevate, TORNADO ENERGY, Oops - The Tough Giraffes, DiNG и Natus Vincere G2A.
Расписание
27 мая:
12:00 — Elevate vs. EL Gaming
14:30 — Oops - The Tough Giraffes vs. DiNG
17:00 — Kazna Kru vs. Not So Serious
19:30 — Natus Vincere G2A vs. TORNADO ENERGY
28 мая:
14:00 — Полуфинал
16:30 — Полуфинал
19:30 — Финал
Призовой фонд
Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов, а команда победитель увезет домой 150 000 долларов.