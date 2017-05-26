«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»

Живая музыка, джаз, и белые орхидеи – жеребьевка чемпионата Франции по теннису проходила в элегантном Club de Loges, конференс-зале, что на корте имени Сюзанн Ленглен. Судьба нынешнего турнира была в крепких боксерских руках олимпийских чемпионов Тони Йока и Эстель Мосели. Именно они тянули жребий и распределяли позиции сеянных игроков в сетке.

Почему в боксерских? Потому что, во-первых, на корте Сюзанн Ленглен в 2024г будет проходить олимпийский турнир по боксу (если, конечно, столицей Игр выберут Париж). А во-вторых, история любви Тони и Эстель - главная история нынешнего лета. Все во Франции только о них и говорят - об их предстоящей свадьбе и скором рождении ребенка.

- Согласись, они оба необыкновнно милые и замечательно представляют спорт. Их все очень любят, - пояснила Натали Деши, член директората «Ролан Гарроса», в недавнем прошлом – 11-я ракетка мира.

Парадный выход на сцену сделали прошлогодние чемпионы Новак Джокович и Гарбина Мугуруса - они принесли чемпионские кубки, в которые и сложили жетончики для жеребьвки. Испанка Мугуруса на английском призналась, что не знает, в чем секрет побед на «Ролан Гарросе», а серб Джокович на свободном французском заверил публику, что это самый особенный для него турнир, поскольку он сам вырос на грунтовых кортах.

Это было первое появление Новака в одежде его нового французского спонсора.

- Я должен соответствовать новому костюму, - пошутил он.

Впрочем, новый не только спонсор, но и вся команда 12-кратного чемпиона «Больших Шлемов».

- Вот так, начинаю новую жизнь, - признался Джокович.

После всех торжественных церемоний и пресс-конференций на тренировочном корте его ждал только что назначенный на должность личного тренера серба Андре Агасси, полный новых идей и мыслей, как вернуть Новаку его недавнюю непобедимость.

Произнеся свои речи, прошлогодние чемпионы заспешили на встречу с прессой, а боксеры приготовились тянуть жребий. Сначала для дам, потом для мужчин, потому что во Франции пока еще дам пропускают вперед.

По сеткам крупно не повезло только двум нашим теннисистам: Екатерине Макаровой, которая уже в первом круге попала на самую сильную левшу тура Анджелику Кербер, и Андрею Кузнецову, которого жребий определил в соперники первой ракетки мира Энди Маррея.

Потенциальные полуфиналы: Стен Вавринка - Энди Марри и Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Крови им может попортить немец Александр Зверев, «идущий» в четвертьфинале на Маррея, а также Доминик Тим, способный «добежать» до Джоковича. У Надаля – широкая дорога до полуфинала, где его, если сбудутся мечты организаторов, будет ждать победитель матча Тим - Джокович.

У женщин второй сеянной впервые стала чешка Каролина Плискова. Ее сотечественниц в сетке много, во главе с самой именитой Петрой Квитовой. Двукратная чемпионка Уимблдона Петра в последний момент решила, что достаточно восстановилась после ножевого ранения и готова покорять «Ролан Гаррос».

Румынка Симона Халеп, которую называют основной претенденткой на титул, уже в четвертьфинале может встретиться с другим фаворитом грунтовых турниров - украинкой Елиной Свитолиной. Самая титулованная из наших участниц и участников Светлана Кузнецова имеет в своей четверти сетки серьезных соперниц – Каролинк Возняцки и Анжелику Кербер. Одолеет свою четверть, тогда из возможных соперниц по полуфиналу на горизонте могут нарисоваться француженка Кристина Младенович или словачка Доминика Цибулкова.

Предугадать победителя женской сетки на этот раз будет очень непросто.

- Десять игроков могут выиграть турнир, - подтвердила Деши, которая в директорате «Ролан Гарроса» отвечает за женский теннис. – Судя по уровню игры на последних турнирах, я бы отдала предпочтение Халеп. У Кристины Младенович неплохой шанс, она восьмая в рейтинге, на ее счету хорошие победы над сильнейшими игроками. Много времени прошло с тех пор, как у Франции в женской сетке были реальные претенденты на победу в домашнем турнире «Большого шлема».

- А нашему реальному претенденту – Марии Шараповой - место в вашей сетке, к сожалению, не нашлось...

- Да, - сочувственно вздохнула Натали, которая два своих парных «Больших Шлема» выиграла как раз с россиянками - Динарой Сафиной (US Open-2007) и Верой Звонаревой (US Open-2006). - Новый президент федерации тенниса Франции хотел взять на себя лидерство в этом вопросе и принял такое решение. Мне лично всегда очень нравилась Мария, она необыкновенный боец. Я люблю ее за то, как она отдается игре, за ее преданность теннису. Я лично считаю, что она уже достаточно заплатила за свою ошибку. Могу сказать только одно: мое мнение было выслушано.

