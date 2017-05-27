Дерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутбола

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Обещание Иско

Полузащитник сборной Испании развеял все слухи вокруг себя и успокоил болельщиков мадридского «Реала»:

«Не волнуйтесь, я останусь в команде на следующий сезон. Конечно, мне было очень тяжело, особенно с психологической точки зрения. Но я проявил характер и получил поддержку от всей команды», – заявил хавбек «сливочных».

Судя по всему, «Реал» этим летом покинет другой полузащитник – Хамес Родригес. По информации прессы, его следующим клубом станет не «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер». Не исключено, что вслед за колумбийцем отправится португальский защитник Пепе.

Уверенность Невилла

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал на тему летних трансферов, отметив, что главной целью «красных дьяволов» должен стать полузащитника мадоридского «Реала» Гарет Бэйл.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Уэльса принял решение вернуться в английскую премьер-лигу. СМИ утверждают, что «красные дьяволы» готовы сделать валлийца самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Бэйл собирается принять решение после матча с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня.

Надежда Касильяса

Легендарный голкипер сборной Испании, бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Англии.

Авторитетные СМИ сообщают, что вратарь «Порту» получил предложение от «Ливерпуля», и это не удивительно.

В минувшем сезоне Симон Миньоле, как и Лорис Кариус не раз подводили свою команду. При этом Клопп пытался устроить конкуренцию между игроками. Однако, и это не помогло...

Судя по всему немецкий специалист верит, что Касильяс все еще может заявить о себе и способен принести пользу «Ливерпулю» в будущем сезоне.

Прогресс Халка

Очень интересные новости появляются в испанских СМИ. Оказывается, экс-полузащитник «Зенита» Халк, который отправился в чемпионат Китая прошлым летом, может стать игроком «Арсенала».

Собщается, что «пушкари» готовы заменить бразильским футболистом своего лидера Алексиса Санчеса. Не исключено, что чилиец откажется продлевать контракт и перейдет в другую команду. Претендентов на Санчеса, кстати, очень много.

Тут сразу вспоминается поездка Халка в Лондон, когда он еще выступал за «Зенит». Правда, тогда игрок заявил, что ездил в столицу Англии «по работе».

Заявление Гризманна

Форвард мадридского «Атлетико» ошарашил всеь футбольный мир. Оказывается, причиной возможного ухода из столичного клуба являются трофеи.

По словам француза, он хочет перейти туда, где сможет выиграть титулы. Интересно, а разве с «Атлетико» у него нет такой возможности? Или в «Манчестер Юнайтед» у него больше шансов выиграть ту же Лигу чемпионов?

«Если я захочу сменить клуб, то это не станет проблемой. Куда? Это может быть Англия или Германия. Я готов. Мне очень хочется выиграть трофеи.

Да, «Атлетико» занял третье место в чемпионате и выполнил поставленную цель, однако игроки всегда хотят большего. Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеи», – заявил Гризманн.

Дерзость Роналду

Лидер мадридского «Реала», который в минувшем сезоне наколотил 40 голов в 45-ти матчах, обратился к своим недоброжелателям. Судя по всему, Роналду был явно не в духе.

«Меня не беспокоит критика, потому что я могу представить всем экспертам свою статистику, чтобы они заткнулись. Конечно, я не святой, но при этом делать из меня какого-то дьявола не стоит», – заявил лидер «Реала».

Также Криштиану прокомментировал инцидент во время матча с «Сельтой», а также оценил свое выступление в минувшем сезоне.

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