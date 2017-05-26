Кто лучший? Топ-10 легионеров сезона

«Советский спорт» продолжает подводить итоги российского футбольного сезона. Сегодня – десятка лучших иностранных футболистов.

Несмотря на сокращение иностранной рабочей силы (в нашей символической сборной 13 из 22 игроков – россияне), легионеры по-прежнему играют важную роль почти во всех клубах премьер-лиги. Ниже названы те, без кого командам пришлось бы очень непросто.

10. Андреас Гранквист («Краснодар»)

У «Краснодара» по ходу сезона было множество кадровых и игровых проблем, но, несмотря на них, он пропустил очень мало (четвертый показатель). Во многом благодаря классной игре шведского защитника. Ох, как же нелегко было Гранквисту! Сначала он играл в связке с Сигурдссоном. Когда исландец покинул Россию, партнерами Гранквиста становились то Налдо, то Мартынович. Швед каждый раз склеивал оборону заново.

9. Доменико Кришито («Зенит»)

Сложным для итальянца выдался сезон – исполнял роли и флангового, и центрального защитника. Везде, однако, преуспел. Вообще у Кришито был очень сильный спад до этого, и даже подумалось, что на наш славный чемпионат он забил. Но вот отыграл не хуже, чем свой дебютный сезон в «Зените». Такой универсал – козырь в колоде тренера. А его связка с Ивановичем в центре обороны – потенциально сильнейшая в премьер-лиге.

8. Зе Луиш («Спартак»)

Провел не очень ровный сезон – следствие травмы. Но даже не в лучшем состоянии был полезен в атаке «Спартака». В первой части сезона Зе Луишу вообще не было равных. Это уникальный для нашего чемпионата исполнитель, одновременно выполняющий функции нападающего и диспетчера. Самый командный форвард премьер-лиги. Лучше всех цепляется за мяч и разворачивает атаки, а также обладает роскошным последним пасом.

7. Сесар Навас («Ростов»)

В начале сезона, когда команду покинули Баштуш и Новосельцев, Навасу пришлось подстраиваться к новым партнерам. Или, правильнее будет сказать, это партнерам пришлось подстраиваться под Наваса. Как бы то ни было, через два месяца «Ростов» вновь обладал сильнейшей линией обороны. Навас не стареет, не теряет скорость и свои навыки. Второй игрок чемпионата по выигранным верховым единоборствам – 73%.

6. Жулиано («Зенит»)

Начал сезон так, что о Халке моментально забыли. Не играл – разрывал каждого, кто был на пути. И как-то сразу Жулиано признали главным открытием, лучшим легионером и вообще лучшим футболистом прямо сейчас. Что с бразильцем случилось потом, до сих пор остается загадкой. Понятно, что сдал весь «Зенит». Но Жулиано как будто подменили. Был навороченный такой «мерседес», который внезапно обернулся старенькой «волгой».

5. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Остается системообразующим игроком ЦСКА. И пусть Виктор Гончаренко не использует шведа в атаке так, как это в последнее время делал Леонид Слуцкий, от Вернблума продолжает исходить скрытая угроза. Он в любой момент может подняться на 20 метров выше и внести переполох в оборону противника. Не теряет и свои главные козыри – выжигает центр и страхует партнеров. А еще наконец-то получил красную карточку!

4. Тимофей Калачев («Ростов»)

Не совсем легионер, конечно – брат-белорус. И в нашем рейтинге должен быть пониже. Но мы его подняли на пару ступеней, во-первых, за игру на два фронта, а во-вторых, за возраст. Играть в 35 лет (сейчас уже 36) на одной из самых энергозатратных позиций, и играть настолько блестяще – это настоящий футбольный подвиг. Калачев – лучший диспетчер чемпионата (10 голевых передач) и один из лучших по фланговым подачам.

3. Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Не самый быстрый и работящий, но невероятно продуктивный центральный хавбек. Видение поля, чтение игры, последний пас, дальний удар – по всем этим параметрам является одним из лучших игроков чемпионата. Четвертый по показателю гол+пас – 16 очков. И это за 1829 минут. То есть совершал результативное действие каждые 114 минут. Сопоставимо с показателем Промеса (108 минут), самого результативного игрока сезона.

2. Лукас Фернандо («Спартак»)

Преобразил среднюю линию красно-белых, которая давно нуждалась именно в таком современном исполнителе, способном и в отборе сыграть, и атаку разогнать. Лидер сезона по количеству передач (1882), в том числе по передачам в последнюю треть поля (421). А еще четвертый игрок по длинным передачам (256). Ключевая фигура в комбинационной игре «Спартака», отвечающая за выход команды из обороны (первый пас).

1. Квинси Промес («Спартак»)

Провел блестящий сезон, став лучшим по гол+пас (21 очко) и принеся «Спартаку» максимальную пользу. Бывают у него, конечно, всплески эгоизма, но они, как правило, быстро проходят. Командно он прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. А индивидуально в чем-то и сдал. Например, в ударах с дальней дистанции. Всего один гол. В прошлом сезоне было 5. Теперь в «Спартаке» за такие удары отвечает Глушаков.