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Иногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился Сергей Фурсенко

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иногда они возвращаются… 10 решений, которыми запомнился Сергей Фурсенко
Фото: «Советский спорт»

Иногда они возвращаются… Сегодня этот заголовок старого ужастика применим к Сергею Фурсенко, который после достаточно длительного перерыва вновь взорвал информационное пространство отечественного футбола. А ведь может показаться, что он никуда и не уходил.

На этот раз Сергей Александрович, экс-президент «Зенита» и РФС, займет лишь пост генерального директора питерской команды – понижение в должности по сравнению с его прошлыми позициями. На этом посту он сменит Максима Митрофанова, который занимал кресло гендиректора сине-бело-голубых с 2007 года.

«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента. Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО «ФК Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Какими методами Фурсенко будет «достигать высоких результатов» и «улучшать функционирование клуба», пока неизвестно. Можно только предполагать. 63-летний специалист прославился достаточно оригинальными и кардинальными методами работы. Вот «Советский спорт» и решил вспомнить десятку решений, которыми он запомнился по работе в «Зените» и Российском футбольном союзе.

Дик Адвокат в «Зените»

Сергей Фурсенко был первым, кто привез в Россию актуального именитого иностранного тренера – голландского специалиста Дика Адвоката, сменившего Властимила Петржелу на посту главного тренера сине-бело-голубых. При голландце же начались и первые дорогие покупки. Вливания средств принесли результат – самобытный клуб из столицы российской провинции превратился в чемпиона страны.

Кодекс чести

Первым, что сделал Сергей Фурсенко, заняв пост президента Российского футбольного союза, стало учреждение оригинального документа – Кодекса чести. По сути, документ был сводом правил поведения в футболе, которые применимы к утопическому, идеальному миру, к которым необходимо стремиться, чтобы футболисты были примерами для подражания, а футбол – игрой, несущей в мир доброе и прекрасное. К сожалению, сказка так и осталась на бумаге, не сумев проникнуть в реальный мир.

Система осень-весна

Главное детище Сергея Александровича – перевод российского футбола на систему «осень - весна», когда чемпионат страны стартует ближе к осени и завершается весной. Это – настоящая эпохальная веха в истории российского футбола, как бы кто к ней ни относился. О результатах можно спорить бесконечно, но со времен создания чемпионата страны по футболу ничего более грандиозного с ним не происходило.

Ликвидация ПФЛ

Резко против системы «осень-весна» высказалась Профессиональная футбольная лига – любимое детище Николая Толстых. Не самые богатые клубы с периферии не были уверены, что их инфраструктура готова к матчам в конце ноября и начале марта. Но вместо того, чтобы найти какой-то компромисс, команда Фурсенко нашла бюрократическую зацепку, позволившую упразднить ПФЛ, учредив на ее месте НФЛ, позже переименованную в ФНЛ – Футбольную национальную лигу. Вопрос был исчерпан.

Комитет по этике

В российском футболе всегда были ситуации, когда всем было понятно, что происходящее недопустимо, но ни одно из футбольных правил и пунктов регламента нарушено не было. Проблема лежала скорее в морально-этической плоскости. Сергей Фурсенко решил эту проблему, учредив Комитет по этике, который мог разбирать этические вопросы. Теперь было кому наказать зарвавшихся тренеров, обнаглевших игроков и хамов из числа футбольных фанатов.

Совет по выявлению договорных матчей

Изначально Комитет по этике пытался разбирать и слухи о договорных матчах, которые появлялись, как грибы осенью после дождя. Но вскоре стало понятно, что эти вопросы лежат далеко за областью компетенции этого комитета. Был создан специальный совет по выявлению договорных матчей, в который вошли представители совершенно разных сфер футбольной жизни. К сожалению, и у этой группы людей не было абсолютно никаких полномочий. Они были связаны по рукам законами Российской Федерации. Из благих намерений получился пшик.

Дик Адвокат в сборной России

На посту главного президента РФС Сергей Фурсенко не забыл своего старого знакомого – тренера Дика Адвоката. Он уговорил голландского специалиста возглавить сборную России после своего соотечественника Гуса Хиддинка. Здесь камень в огород Фурсенко кинуть сложно – он привел тренера, который и в России, и в Европе уже доказывал свою состоятельность. Сплоховал сам тренер – не стал ничего менять после своего предшественника. За это поплатился и он, и сам Фурсенко, взявший ответственность на себя.

Реформа судейского корпуса

Именно при Сергее Фурсенко российский судейский корпус возглавил иностранец – один из лучших арбитров современности Роберто Розетти. Проблем было всего две. Во-первых, не обязательно хороший арбитр в будущем станет хорошим руководителем – по аналогии с футболистами и тренерами. Во-вторых, на поле предстояло выходить все тем же российским судьям, изменить которых даже при всем желании Розетти был не в состоянии. Вот у него в России и не вышло – получилась лишь очередная серия «Удивительных приключений итальянцев…».

Вторая сборная России

Еще одно мертворожденное дитя – вторая сборная России. В очередной раз благие намерения разбились о скалы действительности. Для команды было сложно найти соперников, сложно организовать матчи, сложно собрать полные трибуны, сложно выдернуть людей из клубов. В общем, вторая сборная России оказалась никому, кроме российского футбола, не нужной. В такой ситуации, как вы сами понимаете, существование команды невозможно.

Студенческая футбольная лига

Вы знаете, что такое Национальная студенческая футбольная лига? Нет? А ведь мы о ней пишем. Просто вы не читаете. Эта лига была создана при Сергее Фурсенко – идея вывести студенческий футбол на новый уровень. Пока лига только развивается, но перспективы у нее есть. Уровень футбола вместе с количеством участников растет. Если подрастет еще и уровень судейства с методами обеспечения безопасности и зрительским интересом – будет вообще великолепно.

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