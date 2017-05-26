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Эдуард Безуглов: На кубке конфедераций мы увидим лучшего Дзюбу

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: «Советский спорт»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева, а также объяснил, почему Марио Фернандес не приехал в сборную.

«РИСКА ПО ДЗЮБЕ И АКИНФЕЕВУ НЕТ»

- Каково в целом состояние футболистов? И нет ли риска, что Акинфеев пропустит Кубок Конфедераций?
- После окончания тяжелого чемпионат найти полностью здорового футболиста невозможно. Мелкие болячки есть у всех. Но их лечение позволяет игрокам тренироваться в общей группе. Проблем с этим нет. Что касается Акинфеева, то он на несколько дней останется в Москве для проведения необходимых лечебных процедур, которые здесь чисто технически невозможно провести. Он последний месяц играл на уколах, мы об этом знали. Оценили ситуацию и решили, что ему лучше на два-три дня остаться в Москве. И числа 28-29-го вернуться в сборную, чтобы уже тренироваться со всеми на равных. Риска, что Акинфеев пропустит Кубок Конфедераций, нет. Загадывать ничего нельзя, но если говорить о ситуации на текущий момент, то у нас нет никаких опасений, - говорит Безуглов.

- Что с Дзюбой, который пропустил несколько предыдущих сборов национальной команды из-за проблем с коленом?
- Артем профессионально относится к рекомендациям врачей и к своему состоянию. Полгода он находится под контролем врачей «Зенита», тренеров по физподготовке. Его колено сейчас в хорошем состоянии. А сам Артем - в хорошем настроении, что немаловажно. Поэтому риска, что он пропустит Кубок Конфедераций, нет. Думаю, мы увидим на турнире лучшего Дзюбу.

- Как строятся ваши отношения с врачами «Зенита» по поводу Дзюбы?
- Мы в прекрасных отношениях с подавляющим числом команд, которые поставляют игроков в сборную. С «Зенитом» - вообще все великолепно. Нет никаких секретов, практически ежедневно на связи. Когда игрок в клубе, с нами оперативно делятся информацией. Когда в сборной – мы делимся. Поэтому о состоянии здоровья Дзюбы нам было известно все. Плюс, когда игроки приезжают в сборную, клубы присылают их медицинские паспорта, в которых подробно описано, что с ними происходило в последний месяц. Когда футболисты вернуться в свои команды, мы тоже предоставим всю информацию.

- Перед последним чемпионатом Европы в сборную часто приезжали допинг-офицеры. Как с этим теперь?
- Перед каждым крупным турниром организаторы соревнований – сейчас это ФИФА – проводят допинг-контроль. Был внезапный приезд с проверкой в Краснодар (перед товарищеским матчем с Кот-д'Ивуаром (0:2). – Прим. Ред.). Перед Евро допинг-офицеры брали десять человек, в Краснодаре – всю команду. В Австрии, наверное, тоже будет что-то подобное. Но нам скрывать нечего.

«СИТУАЦИЯ С ФЕРНАНДЕСОМ ПОНЯТНА»

- Почему Дзагоев так часто травмируется?
- Этот вопрос нужно задать врачам ЦСКА. Скажу одно: в сборной России важнейшим приоритетом является здоровье футболиста - мы им не рискуем. Играют только полностью здоровые игроки.

- Насколько опасна его травма – повреждение задней поверхности бедра?
- По данным медицинского комитета УЕФА, на Евро-2016 – самой частой травмой на турнире стала травма задней поверхности бедра. Она довольно неприятная – не позволяет футболисту полноценно играть и тренироваться. Лечатся такие повреждения долго, но восстановление обычно проходит в полном объеме. Что касается Дзагоева, то уверен, в самое ближайшее время, проведя полноценное восстановление и не форсируя этот процесс, он вернет свою лучшую форму.

- Вам понятна ситуация с Фернандесом?
- Да. Он находится в Бразилии. По информации, которую нам прислали из клуба, в ближайшее время ему будет сделана операция на носовой перегородке.

- Косметическая? Или имеющаяся травма мешает игроку, например, дышать?
- Все в мире относительно. Понятно, что какой-то косметический элемент эта операция имеет. Но по той информации, которую мы получили из ЦСКА перед сбором национальной команды, стало понятно, что имеющаяся травма ограничивает его функциональные возможности. Поэтому его и нет на сборах.

- Есть мнение, что такая травма могла подождать два-три месяца. И то, что футболист все-таки решил сделать операцию сейчас, - это, скорее, говорит о расстановке приоритетов – между клубом и сборной.
- По поводу приоритетов – это к Марио и клубу. Что касается травмы, то говорить о том, чего не знаешь, легче всего. А в большинстве своем те, кто выдвигают подобные версии, не владеют всей информацией. То, что видели мы, дало нам повод сообщить тренерскому штабу сборной, что футболист, тренируясь, будет испытывать функциональные проблемы. Тренеры, ставя во главу угла здоровье футболистов, решили, что сбор команды перед Кубком Конфедераций игрок пропустит. Чтобы сделать операцию и затем вернуться к тренировкам в полном объеме.

- В этот раз на сборах не будет большого рывка в плане нагрузок, как, например, это было перед Евро-2016?
- Не могу оценивать уровень подготовки тогда и сейчас. Насколько мне известно из графика тренировок, то они в большинстве случаев будут одноразовыми. В тренерский штаб входят два тренера по физподготовке: Паулино Гранеро, который был в штабе на Евро-2016, а основным сейчас является Владимир Панников, который пришел с новым тренерским штабом. Проблем быть не должно. Считаю, и в тот раз никто особо никуда не «рвал». Будем готовиться планомерно, индивидуально подходя к каждому футболисту.

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