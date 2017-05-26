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Борис Собкин: Мы с Южным через многое прошли

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Южный
Михаил ЮжныйФото: «Советский спорт»

Заслуженный тренер России Борис Собкин не пропускает «Ролан Гаррос» с тех пор, как на нем начал играть его ученик Михаил Южный. На это раз вместе с Южным под опекой Бориса Львовича и Евгений Донской. Оба теннисиста начинают борьбу со следующей недели в основной сетке Открытого чемпионата Франции и пока не наступили эти беспокойные дни, Борис Львович поделился своими мыслями по поводу последних новостей в мужском туре с «Советским спортом».

- Если судить по ажиотажу вокруг тренировочных кортов, то больше всего внимания привлекает Александр Зверев. Что отличает этого молодого теннисиста от сверстников?
- Характер и терпение. Не зря Лакост говорил, что теннис – это внимание и терпение. У Саши и то и другое есть и в полном объеме. Плюс характер, а также очень чистая экономная техника. Скажем «спасибо» маме и папе за проделанную работу, и на самом деле он понимает, что он на этом корте делает. Это значит, что Зверев играет в теннис, а не просто перебивает мяч на ту сторону. Большинство его ровесников, к сожалению, научились лишь бить по мячу, а в теннис играть не умеют.

- Болельщики и эксперты заждались новых имен в туре.
- Мне кажется, сейчас появляется много молодых ребят, и смена поколений идет полным ходом. Киргиос и Зверев – это ребята, которые реально могут быть топами и еще масса других на подходе.

- Вас удивило, как быстро Зверев выиграл турнир высшей категории?
- Совершенно не удивило. Все к этому шло, вопрос был только когда.

- Джокович уволил всю команду и нанял себе тренером Андре Агасси, великого игрока, но человека без тренерского опыта. Не кажется ли вам этот шаг рискованным?
- Наперед никогда не знаешь. Если человек зашел в тупик, а люди из команды не могут предложить выхода из этого кризиса или ему не нравятся варианты, которые ему предлагают, смена команды - это совершенно нормальное явление. Я очень хорошо отношусь и к Марьяну Вайде и ко всем остальным, но былые успехи в совместной работе не должны быть основным аргументом. Я говорил об этом Мише, и в наших с ним кризисных моментах где-то я ему предлагал, где-то мы вместе искали пути выхода из ситуаций.

- То есть, тренер растет вместе с учеником?
- Конечно растет, это понятно, но «растет» – плохое слово. Если в нужный момент Джоковичу его команда предлагает нужные пути выхода из кризиса, отличные от того что делалось раньше, то это хорошо. Если такого нет, или игрок не приемлет то, что ему предлагают, тогда это проблема. Вполне допускаю, что и Вайда и другие ребята предлагали Новаку какие-то варианты действий, которые Джоковичу почему-то не понравились. Мне трудно сказать, я не в команде. Мы с Мишей не один кризис преодолели.

- Никогда бы не подумала.
- Это как в семье: муж с женой могут на публике быть самой замечательной парой, а дома посуду бьют. У нас с Мишей много всего было и битья посуды в том числе.

- Вопрос к вам, как к теннисному романтику, потому что одноручный удар слева – это романтика.
- Вы будете смеяться, но не я Мише этот удар ставил. Если бы Миша пришел ко мне с двуручным ударом, поверьте, я бы ничего не менял, хотя сам играл одной рукой.

- Тогда ответьте, за счет чего Стэн Вавринка на грунте «Ролан Гарроса» чувствует себя как дома и почему Роджер Федерер настолько не любит этот турнир, что в этом году не приехал вовсе, хотя жив-здоров и в хорошей форме?

- Вавринка стабилен, он более терпелив и может просто долго стоять и кидать. Федерер вариативен, по натуре игрок, ему хочется и это попробовать, и то. А у Вавринки более простой и приземленный теннис. На земле выиграть очко, забив мяч красиво навылет, очень сложно. Тут на первый план выходит плотность удара, терпение, коих Вавринке не занимать. Плюс, когда он, такой здоровый кабан, находит на мяч, тот летит приличной скоростью.

- Значит шансы у молодежи, играющей слева одной рукой, среди которых не совсем нам безразличные грек Циципас и канадец Шаповалов велики?
- Оба очень перспективны. Шаповалов, скажу тебе, это Мишин вариант. Когда я первый раз его увидел, то так и сказал: «Ты точно Южный, только левша». Его теннис очень похож на Мишин. Один в один. Сказал ему, если проблемы будут, приходи, я знаю, что с тобой делать. Хороший парень, мне понравился. Денис – это готовый человек, и если нужно что-то из него сделать, мне даже придумывать ничего не надо.

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