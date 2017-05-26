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Руслан Камболов: Бердыев в «Рубине»? Отнесся бы к этому положительно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Руслан Камболов и Хави Грасия (фото sport.kazanfirst)
Руслан Камболов и Хави Грасия (фото sport.kazanfirst)

Защитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов после открытой тренировки поговорил с журналистами.

- Получили хорошие нагрузки, устали. Атмосфера в команде хорошая, - говорит Камболов.

- Бердыев с большой долей вероятности возглавит «Рубин». Не мешают вам такие новости сконцентрировано готовиться со сборной?
- Нет, не мешают. Я в принципе ничего такого не читаю. Сейчас главное – хорошо выступить за сборную. Побороться за Кубок Конфедераций.

- Но как вы отнеслись бы к такому назначению?
- Положительно. Много хороших отзывов об этом тренере. Приятно было бы поработать.

- Как вам в Австрии?
- Условия прекрасные – и поля, и гостиницы, и питание. Всем довольны.

- На какой позиции вас видит тренер – центральным полузащитником или защитником?
- Лучше у него спросить. В тренировке я больше играл центрального защитника.

- Что особенного при Черчесове в сборной?
- Ничего такого особенного нет. Все знают, что он очень требовательный тренер. Выкладываемся по полной.

- Как оцениваете свои шансы на попадание в итоговую заявку?
- Сделаю все возможное. А там – как решит тренер.

- Вы начало сезона играли в опорной зоне, но, перейдя в центр защиты, стали показывать феноменальные цифры – в некоторых матчах почти стопроцентные показатели по выигранным единоборствам.
- Мне, если честно, без разницы, где играть – в полузащите или защите. В начале карьеры я играл защитника, потом – больше полузащитника.

- Несколько лет назад был момент, когда вы пропали из виду, играли в ФНЛ. О чем тогда думали?
- Было тяжело. Но теперь это в прошлом. А думал о том, чтобы вернуться в высшую лигу. Спасибо Всевышнему, получилось.

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