Руслан Камболов: Бердыев в «Рубине»? Отнесся бы к этому положительно
Защитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов после открытой тренировки поговорил с журналистами.
- Получили хорошие нагрузки, устали. Атмосфера в команде хорошая, - говорит Камболов.
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Бердыев с большой долей вероятности возглавит «Рубин». Не мешают вам такие
новости сконцентрировано готовиться со сборной?
- Нет, не мешают. Я в принципе ничего такого не читаю. Сейчас главное – хорошо выступить за сборную. Побороться за Кубок Конфедераций.
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Но как вы отнеслись бы к такому назначению?
- Положительно. Много хороших отзывов об этом тренере. Приятно было бы поработать.
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Как вам в Австрии?
- Условия прекрасные – и поля, и гостиницы, и питание. Всем довольны.
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На какой позиции вас видит тренер – центральным полузащитником или защитником?
- Лучше у него спросить. В тренировке я больше играл центрального защитника.
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Что особенного при Черчесове в сборной?
- Ничего такого особенного нет. Все знают, что он очень требовательный тренер. Выкладываемся по полной.
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Как оцениваете свои шансы на попадание в итоговую заявку?
- Сделаю все возможное. А там – как решит тренер.
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Вы начало сезона играли в опорной зоне, но, перейдя в центр защиты, стали
показывать феноменальные цифры – в некоторых матчах почти стопроцентные
показатели по выигранным единоборствам.
- Мне, если честно, без разницы, где играть – в полузащите или защите. В начале карьеры я играл защитника, потом – больше полузащитника.
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Несколько лет назад был момент, когда вы пропали из виду, играли в ФНЛ. О чем
тогда думали?
- Было тяжело. Но теперь это в прошлом. А думал о том, чтобы вернуться в высшую лигу. Спасибо Всевышнему, получилось.