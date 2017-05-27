«Лицемеры, рабы и воры». Новая атака на Россию от разоблачителей нашего допинга

Кадр из фильма ARD

Немецкий канал ARD – тот самый, который снимал фильмы о допинге в России – выпустил документальное кино с красноречивым названием «Репетиция Путина: Россия, ФИФА и Кубок конфедераций». «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.



Фанаты все еще представляют угрозу

30-минутный фильм начинается банально: снова кадры марсельских драк и сотый пересказ того, что произошло на Евро-2016. Неожиданно достается «Динамо»: «За три тысячи километров от Марселя московское «Динамо» вылетело во вторую лигу. Там царит футбольная романтика для бесчувственных, там воспитывают тех, кто потом дерется». Такая подводка знакомит зрителя с Александром Шпрыгиным – фанатом «Динамо» и бывшим руководителем Всероссийского объединения болельщиков. Во Франции он стал «лицом беспорядков». Шпрыгин рассказал немцам свою версию событий, которой все равно не поверили.

– Когда Россия забила Англии в концовке, их фанаты были в бешенстве. Они начали бросать в нас пивные бутылки, оскорблять. Тогда некоторые русские фанаты потеряли терпение. Эти беспорядки случились по вине французской полиции, но в России совершенно другой подход к безопасности. Она обеспечивается на государственном уровне. Такие инциденты практически исключены, – уверенно сказал Шпрыгин.

«Исключены?» – иронично прокомментировал закадровый голос. По мнению создателей фильма, слова Шпрыгина подходят к картине, которую хочет нарисовать Россия.

Противопоставляют всему этому открытие фан-зоны – как пример того, какой Россия стремится показать себя. Здесь и Виталий Мутко, «главное действующее лицо допингового скандала, о котором говорил ARD», пытается забить пенальти ненастоящему вратарю.

– У нас нет проблем, все идет по плану. Президент оказывает существенную поддержку. ФИФА – наш партнер, у них нет вопросов к нам. Все остальное – попытки дискредитировать Россию, – сказал на открытии фан-зоны вице-премьер Виталий Мутко.

Эта часть фильма занимает почти 7 минут: ничего нового канал узнать не смог, но не сказать о «проблеме» тоже было нельзя.

В России на строительстве стадионов украли много денег

Журналисты телеканала побывали на матче-открытии стадиона «Санкт-Петербург».

– Стадион – символ коррупции, обогащения и головотяпства. Многое еще не готово, – безапелляционно говорится в фильме.

Здесь, конечно, телеканал перегибает: говорят, не открывается крыша, но на игре с «Уралом» ее закрыли специально – погода была невероятно плохая. Говорят, нельзя выкатывать газон, но и на это есть причины: на том месте, куда оно выезжает, строится медиагородок.

О строительстве стадиона в Петербурге немцам рассказал депутат Законодательного собрания, оппозиционер Максим Резник.

– Деньги были украдены в больших количествах. Настало время вскрыть этот нарыв. Строительные предприятия просто высасывали городской бюджет. Как вампир, который присасывается и медленно выкачивает все. Коррупция – неотъемлемая часть нынешнего режима, – сказал Резник.

Телеканал приводит данные: стоимость всех стадионов выросла в два, а то и в три раза. В инфографике есть даже «Открытие Арена» (169%), которую строили не на государственные деньги.

Инфографика, показывающая, на сколько выросла стоимость стадионов к чемпионату мира. Кадр из фильма ARD

Условия работы на объектах ЧМ тяжелые

Проблема незаконного использования человеческого труда – центральная в фильме. Журналисты рассказали, что в России не платят за сверхурочную работу, строительство идет в режиме нон-стоп, а рабочих просто эксплуатируют.

Пообщаться со строителями в Ростове-на-Дону удалось не сразу: съемочная группа столкнулась с оцеплением на стройке и нежеланием общаться.

В итоге они встретились с мужчиной, который попросил называть его «Саша». Свое лицо он, разумеется, скрывал. Говорил по-русски.

Рабочий, который попросил называть его «Саша», скрыл свое лицо. Кадр из фильма ARD

– У всех, кто здесь работает, есть проблемы. Нужно работать все время, нет возможности отдохнуть. Выходные у нас только два раза в месяц. Нам не платят. Я видел, как люди плакали, потому что не могут отправить деньги домой, – рассказал рабочий.

Он же показал видео, как его коллеги бастуют из-за задержки зарплаты в пять месяцев, потому что в одиночку выступить никто не решился. Все боятся не получить те деньги, которые не выплатили до сих пор.

Другого рабочего – из Узбекистана – съемочная группа встретила рядом со стройкой. Он ответил, что ему все платят вовремя. Его лицо канал закрывать не стал.

Инфраструктуру к чемпионату мира строят граждане Северной Кореи

Норвежское издание выяснило, что на стройках объектов к чемпионату мира работают северокорейцы, об этом писала и британская газета The Guardian. Немецкий телеканал с этим вопросом обратился к генеральному директору оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину.

– Оргкомитет напрямую не контролирует строительные площадки, мы только осматриваем их. Мы обнаружили там несколько рабочих из Северной Кореи, но они были там легально. Это четкая позиция властей Санкт-Петербурга, которые строят стадион.

– На других площадках к чемпионату мира работают северокорейцы?

– У меня такой информации нет, – ответил Сорокин на идеальном английском.

– Генеральный директор оркгомитета не знает или не хочет знать, – подвел итог закадровый голос.

На логичный вопрос – почему, собственно, нельзя нанимать северокорейских рабочих, есть ответ. В ООН сообщали, что власти Северной Кореи обходят санкции и отправляют своих граждан зарабатывать валюту. Большую часть заработанных людьми денег государство забирает себе и, в том числе, отправляет их на финансирование ядерной программы.

Журналисты ARD обратились к правозащитнице Светлане Ганушкиной, которая занимается проблемой трудовых мигрантов и беженцев.

– Работодатели относятся к ним как к рабам. Они ограничены в передвижениях, едят только то, что им дают. Их никто не видит, но они есть. Просто они изолированы. Они есть в Москве, есть в других местах.

У стадиона «Лужники», где пройдет матч-открытия ЧМ-2018, съемочная группа весьма удачно встретила северокорейского рабочего и взяла у него короткое, односложное интервью.

Северокорейский рабочий у «Лужников». Кадр из фильма ARD

– Вы из Северной Кореи?

– Да.

– Вы строитель?

– Да.

– На этой стройке?

– Да, здесь.

– Когда вы начали работать?

– 21 день назад.

Комитеты, подрядчики не ответили журналистам. ARD пришел к выводу, что Россия – ничуть не лучше, чем Катар.

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Джанни Инфантино – плохой

В середине мая в Бахрейне проходил конгресс ФИФА. Звезды и руководители сыграли в футбол, а после президент ФИФА Инфантино с ARD общаться не стал. Генсека Фатмы Самуры на матче, видимо, не было, поэтому канал решил взять интервью у Звонимира Бобана – заместителя генсека, третьего человека в иерархии ФИФА.

– Что ФИФА думает об информации о том, что в России стадионы строят рабочие из Северной Кореи?

– Серьезная тема, сложно сейчас говорить об этом! – от неожиданности Бобан рассмеялся. – Я думал, вы спросите меня про наш матч.

– Извините, но я спрашиваю о том, как ФИФА может молчать об этой проблеме.

– Хорошо-хорошо. Не могли бы вы повторить вопрос?

– На российских стройплощадках работают северокорейцы. Что ФИФА думает об этом?

– Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.

– Вообще?

– Нет-нет, мы должны посоветоваться, а потом комментировать.

– ООН считает критичным, что в Санкт-Петербурге северокорейцы работают на стройке.

– Вам нужно найти президента или генерального секретаря, спрашивать у них. Извините, я уже достаточно сказал. В следующий раз… Мы только что здорово поиграли в футбол. Я думаю, Джанни где-то здесь, – Бобан ушел от ответа, и это вызвало у журналистов злость.

На запрос телеканала ФИФА прислала ответ: «Никаких доказательств занятости на строительстве площадок к чемпионату мира северокорейских рабочий не найдено».

В своем фильме немцы обвиняют Джанни Инфантино в лицемерии: он фотографируется с бахрейнским принцем Нассером, который, по информации канала, причастен к пыткам. Он контролирует организацию, убирает неудобных. Один из них – Мигель Мадуро, бывший глава по управлению в ФИФА, которого уволили в мае. Как сказал президент ФИФА, увольнение произошло из-за слишком большого количества европейцев в организации. По мнению самого Мадуро, это было связано с некоторыми его решениями. Именно он, например, принимал решение о составе исполкома ФИФА: тогда в нем не оказалось в том числе Виталия Мутко. Мадуро говорит, что он мог сделать ФИФА честной и прозрачной.

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