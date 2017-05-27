«Кузнецова может бороться за титул». Анна Чакветадзе – о «Ролан Гаррос»

Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе проанализировала результаты жеребьевки «Ролан Гаррос».

МУЖЧИНЫ

Андрей КУЗНЕЦОВ – Энди МАРРЕЙ (Великобритания, 1)

Андрею, конечно, не повезло – в первом же раунде попасть на первую ракетку мира! С другой стороны – Кузнецов сейчас в неплохой форме, раз дошел до полуфинала в Женеве. Энди же беспокоят проблемы со здоровьем, он сидит на антибиотиках и пока далек от того, чтобы показывать лучший теннис. В последние месяцы шотландец чаще проигрывал, так почему бы ему не уступить и Кузнецову?

Карен ХАЧАНОВ – победитель квалификации

Хачанов заметно прогрессирует – пусть и не такими темпами, как нам хотелось бы. Тем не менее, Карен проводит неплохой сезон. Он хорошо играет на грунте, а предстоящий «Ролан Гаррос» станет первым в карьере молодого россиянина. И это, конечно, добавит ему положительных эмоций. Квалифаи иногда бывают опасны, но это все равно лучше, чем попасть в стартовом раунде на соперника из топ-5. Так что Хачанов, думаю, должен пройти дальше.

Константин КРАВЧУК – Федерико ДЕЛЬБОНИС (Аргентина)

Кравчук долго шел к тому, чтобы попадать в основные сетки турниров «Большого шлема» напрямую. И с соперником по первому раунду ему, в общем-то, повезло. Дельбонис, как и все аргентинцы, комфортно чувствует себя на грунте. Но элитным игроком его сложно назвать. Матч, скорее всего, будет равным. Однако Кравчуку терять нечего, можно раскрепоститься и сыграть в свое удовольствие. И в этом случае его шансы на победу возрастут.

Михаил ЮЖНЫЙ – Рожерио ДУТРА-СИЛВА (Бразилия)

Дутра-Силва буквально на днях подвернул ногу, играя со Стэном Вавринкой в Женеве. Успел ли он восстановиться к «Ролан Гарросу»? Бразилец вряд ли снимется до матча, но и вряд ли будет готов на 100 процентов. Так что тут все в руках Южного. Другой дело, что Михаил сам зависит от собственной физической формы. Если с физикой у него все в порядке и подготовка прошла без проблем, за счет своего опыта Южный может пройти далеко. Но если в ОФП есть пробелы, это обязательно скажется на здоровье. А любая микротравма перечеркнет все шансы Михаила на успех в Париже.

Евгений ДОНСКОЙ – Виктор ТРОИЦКИ (Сербия)

Троицки, конечно, выглядит фаворитом – его текущий уровень выше, чем у Донского. Однако серб очень нестабилен и неустойчив психологически. Он часто играет сам с собой – ему даже соперник не нужен, чтобы Виктор начинал ошибаться, кричать, спорить с судьями, ругаться на болельщиков… На этом его надо и ловить. Шансы он Донскому предоставит. Главное, чтобы Женя ими воспользовался.

Даниил МЕДВЕДЕВ – Бенджамин БОНЗИ (Франция)

Вроде бы, Даниилу повезло – Бонзи попал в основу по wild card. Но мы помним Австралию, когда в Мельбурне Медведев в первом круге сыграл с квалифаем – и почему-то уступил Эрнесто Эскобедо. Надеюсь, он сделал правильные выводы и не повторит допущенных ошибок. Конечно, Бенджамина надо проходить. Главное – Дане важно правильно настроиться, не смотреть на скромный рейтинг и заслуги соперника, и просто показать свой хороший теннис.

ЖЕНЩИНЫ

Екатерина МАКАРОВА – Анджелика КЕРБЕР (Германия, 1)

Как и Кузнецову, Макаровой не повезло со жребием. Начинать турнир матчем с первой сеяной – бывают расклады и получше! Но, опять же – Кербер далеко не та, какой мы ее видели в прошлом сезоне. Она и так-то плохо играет на грунте, в чем не раз признавалась, а сейчас еще и в принципе находится не в лучшей форме. Думаю, тут шансы равные. Кате надо сохранять хладнокровие, играть спокойно и давить на соперницу. Поражение Анджелики сенсацией, в общем, не станет.

Евгения РОДИНА – победитель квалификации

У Жени было много ярких матчей на «Ролан Гарросе» - вспомним хотя бы их встречу с Шараповой в 2008 году! Маша тогда прошла во второй круг, победив со счетом 8:6 в третьем сете. Родиной, конечно, часто не везло. Но, может, повезет сейчас? Я рада за нее. Она сделала перерыв в карьере, родила ребенка, и нашла в себе силы вернуться. Сейчас Евгения играет в удовольствие, с ней часто путешествует супруг, и на корте она чувствует себя свободно. Что еще надо для успеха? Уж пройти выходца из квалификации ей точно по силам.

Светлана КУЗНЕЦОВА (8) – Кристина МАКГЕЙЛ (США)

Кузнецова – наша главная надежда на нынешнем турнире. Который Света, кстати, уже выигрывала – пусть целых 8 лет назад (в 2009-м). Ситуация в женском Туре запутанная. Серена Уильямс, Шарапова, Вика Азаренка – все пропускают этот «Ролан Гаррос». А в числе прочих Кузнецова вполне может сойти за одну из главных фавориток! Только вот лично ей об этом не хочется говорить. Чтобы, с одной стороны, не расхолаживать. С другой – не подвергать излишнему давлению. Светлану часто «зажимает» на «Больших шлемах», и это мешает ей показать свою хорошую игру. Так что ждать от Кузнецовой можно, чего угодно. От вылета на ранней стадии до итоговой победы. Но Макгейл она точно обыгрывать должна. Американка, все-таки, неважно чувствует себя на грунте.

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА – Йоханна ЛАРССОН (Швеция)

Ларссон хорошо играет на мягких кортах, у нее неприятные перекрученные удары, плюс Йоханна сильно режет слева. Но пройти ее можно. Наташа сильно прибавила в последнее время, но весь свой потенциал не раскрыла. Матч с Йоханной станет для нее хорошим, крепким, но вполне посильным испытанием.

Елена ВЕСНИНА (14) – победитель квалификации

У Лены после победы в Индиан-Уэлсе начался спад, который, тем не менее, рано или поздно закончится. Веснина – опытный боец и настоящий универсал. Может быть, жесткие корты подходят ей чуточку больше, но ведь она выросла в Сочи, тренируясь на грунте, так что на этом покрытии тоже чувствует себя вполне комфортно. Сетка Елене попалась относительно несложная, в первом раунде – и вовсе квалифай. Пара хороших побед поможет вернуть ей уверенность, а вместе с ней придут и новые крупные успехи.

Дарья КАСАТКИНА (26) – Янина ВИКМАЙЕР (Бельгия)

Прошлый сезон вышел для Дарьи прорывным, но этот год она проводит неоднозначно. Да, был титул в Чарльстоне, но было и много обидных поражений, плюс на турнире в Риме Касаткина подвернула ногу и получила травму, из-за чего снялась. Хочется верить, что там нет ничего серьезного, и в Париже россиянка сыграет в свою силу. Тем более, «Ролан Гаррос» она выигрывала – пусть и по юниорам. А Викмайер куда сильнее выглядит на харде и траве, медленные корты – не ее стихия. Так что преимущество в матче первого раунда будет на стороне Касаткиной.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (16) – Патрисия Мария ТИГ (Румыния)

Любые румынки – даже малоизвестные – всегда опасны на грунте. Можно не сомневаться – Тиг будет держать мяч и сама не отдаст ничего. Павлюченковой придется терпеть, сделать упор на стабильность, но при этом – искать варианты атак и готовить свои комбинации. Особых проблем тут быть не должно, тем более Анастасия отлично смотрится в этом сезоне. Она сама призналась, что изменила подготовку к важным матчам, стала работать больше – видимо, это приносит плоды. Так что ждем от Насти прорыва.

Ирина ХРОМАЧЕВА – Полин ПАРМЕНТЬЕ (Франция)

Я как-то тренировалась с Ирой в Бельгии, когда она была маленькой девочкой – и подавала огромные надежды! Переход во взрослый теннис дался Хромачевой тяжело, но сейчас она – в топ-100. И, возможно, еще сумеет прибавить. Парментье, конечно, поможет родная публика, да и опыта у Полин побольше. Но, в принципе, ничего фантастического от француженки ждать не приходится. Так что шансы у Ирины будут.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА – Катерина СИНЯКОВА (Чехия)

Синякова, безусловно, не подарок. У нее характер бойца, она никогда ничего сама не отдаст, и фаворитом в этой паре, безусловно, будет Катерина. Но и наша Катя, ярко блеснув несколько лет назад, с тех пор держит свой уровень. Правда, пора бы сделать новый шаг вперед, а для этого придется побеждать таких соперниц, как Синякова.