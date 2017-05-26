Зачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понял

Пока отовсюду звучали советы, оставлять Луческу или нет, «Зенит» сделал более важный ход – сменил человека главнее. И вот чем это полезно.

Фурсенко сможет решать

На новом стадионе пока нет привычного расклада, по двум матчам сложно сделать вывод. Но как удобно вышло, что последнюю домашнюю игру «Зенит» проводил на «Петровском».

Предыдущий гендиректор клуба Максим Митрофанов смотрел футбол из вип-ложи – но из обычной, каких несколько десятков на стареньком стадионе по кругу. Он поднимался на свое место по одним ступенькам с журналистами и болельщиками из центрального сектора. И так было всегда, это постоянное и привычное место Митрофанова.

За эту минуту вы вспомните Сергея Фурсенко: он вернулся делать «Зенит» мощным

Сергей Фурсенко появился на стадионе – и сразу же оказался в центральной ложе. Там, откуда футбол смотрит Алексей Миллер.

Максим Митрофанов 10 лет управлял клубом – то есть был именно за рулем, жал на газ и входил в повороты. В его карьере есть очень яркие моменты – только продажи Халка с Витселем за сопоставимые с потраченными на них деньгами делают его одним из самых успешных в российском футболе.

Достойному пилоту Митрофанову не хватало постоянной связи с теми, кто определяет направление движения. А Алексей Миллер, даже если на стадионе – в другой ложе. Все остальное время еще дальше.

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Сергею Фурсенко дали полномочия одновременно и водителя, и штурмана, и проектировщика трассы. И с хозяином автомобиля у него гораздо более близкая связь. Все процессы в «Зените» теперь наверняка пойдут быстрее, а в нужную ли сторону разгонится клуб – уже вопрос конкретных решений.

Фурсенко определится с курсом

У Сергея Фурсенко всегда отлично получалось обозначить цель. Обычно это весьма громкое заявление со смыслом сомнительной реальности. В 2006-м он сказал про три еврокубка за десять лет – и два «Зенит» даже выиграл на фундаменте Фурсенко. Если третий получится взять теперь, при втором его приходе – можно будет считать погрешностью и условно постановить, что это был не просто лозунг, а реализованный план.

«Фурсенко – не революция. Но он – вождь». Мнение экс-гендиректора «Зенита»

С победой сборной Росси на домашнем чемпионате мира сложнее – ее Сергей Фурсенко обещал уже президентом РФС. Хотя теория вероятностей запрещает прямо сейчас утверждать, что эти слова не сбылись.

«Зенит» потратил сезон на пробу: почувствовал жизнь клуба, который не вкладывает много в трансферы, а ищет недооцененных или дает шанс блеснувшим на уровне пониже. Не факт, что «Зениту» нужно от таких принципов отказаться. Тем более что космически тратиться не дает УЕФА, а «Спартак» стал чемпионом с принципиально тем же подходом. Поэтому задача – не именно сменить курс, а окончательно с ним определиться.

Геннадий Орлов: С приходом Фурсенко «Зенит» преобразится

В «Зените» год назад устранили должность спортивного директора. Приглашением новых игроков при Луческу занимался, судя по всему, сам Луческу – он единственный, кто рассказывал про процесс. Не факт, что именно это отвлекало румына и мешало ему собственно тренировать. Но вполне логично, если компромиссом при решении тренерского вопроса будет именно четкое разграничение: Мирча тренирует, а трансферными вопросами занимается Фурсенко или его человек.

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На совете директоров «Зенита» потому и не поднимали вопрос об отставке Луческу: решалось более важное дело. За две недели, которые отдыхать несборным футболистам «Зенита», уже Сергей Фурсенко решит, кто начнет готовить петербуржцев к сезону большого возвращения в реальную борьбу за чемпионство.