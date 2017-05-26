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«Фурсенко – не революция. Но он – вождь». Мнение экс-гендиректора «Зенита»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сергей Фурсенко
Сергей ФурсенкоФото: РФС

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов объяснил «Советскому спорту», что хорошего в возвращении Сергея Фурсенко в петербургский клуб.

«Может, не выдержали нервы из-за непопадания в Лигу чемпионов»

– Допускаю, что Максим Митрофанов, проработавший гендиректором десять лет, решил заняться чем-то другим, – объясняет Черкасов. – Он самостоятельный молодой человек, у него могут быть другие, более амбициозные карьерные стремления, нежели желание провести всю карьеру вторым лицом в «Зените». Это первое соображение.

Второй момент – со стороны было отчетливо видно, что президент клуба Александр Дюков не очень часто принимал непосредственное участие в жизни команды. Все-таки он руководитель более чем крупной корпорации, поэтому заниматься футболом столько, сколько требует позиция президента клуба, он явно не мог. Насколько понимаю, Сергей Фурсенко имеет какое-то количество общественных и прочих нагрузок, но на нем не висит гигантское предприятие. Наверное, он в большей степени сможет уделять внимание «Зениту».

Это не революционная ситуация, не изменения, продиктованные необходимостью, плохими результатами. Это планомерное развитие, которое может базироваться на разных причинах.

За эту минуту вы вспомните Сергея Фурсенко: он вернулся делать «Зенит» мощным

– Это совпадает с тем, что «Зенит» два последних года не попадает в Лигу чемпионов.
– Может быть, это и совпадение. А может, у Алексея Миллера не выдержали нервы из-за непопадания в Лигу чемпионов. Надо понимать простую вещь: даже высшие административные чины в системе «Зенита», которые решают очень многие вопросы, не выигрывают чемпионаты и не завоевывают путевки в престижные турниры. По последним двум годам больше вопросов – к тренерскому штабу.

Следует отметить, что при Сергее Александровиче произошли первые главные победы «Зенита». Он человек, влюбленный в футбол. Учитывая некий застой в клубе и его развитии, назначение Фурсенко – это позитивное решение. Но не вижу в этом революции.

– Есть сходство между нынешним и первым приходом Фурсенко в «Зенит» в 2006 году?
– Ничего общего. Тогда была принципиальная смена владельца. «Смена», представлявшая интересы предыдущих владельцев, отошла в сторону, в клуб пришла новая команда. Но Фурсенко был с «Зенитом» еще раньше. Он представлял клубного акционера «Лентрансгаз» как их руководитель, входил в совет директоров клуба в 2004-2005 годах и принимал участие в жизни команды. Фурсенко был достаточно готов, чтобы возглавить клуб самостоятельно.

Тогда причины его прихода были другими: смена собственника, и она дала новый импульс развитию. Сейчас это, на мой взгляд, некое улучшение управления клубом в рамках вектора развития, заданного «Газпромом». Здесь нет ничего кардинального.

Зачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понял

«Фурсенко не принимает безрассудных решений» 

– Вывод из ваших слов: Фурсенко будет больше участвовать в жизни команды.
– Да, это самое главное и существенное. Очень важен президент с серьезным политическим весом в этой отрасли, который хорошо знает футбольную работу в стране и может на равных разговаривать с другими «тяжеловесами»: например, с Мутко и Гинером. Еще важно, чтобы он в отличие от Дюкова был реально вовлечен в работу, находился на месте и представлял «Зенит» на всех заседаниях в РФПЛ и так далее. В этом смысле Фурсенко – самый подходящий человек. Я искренне рад, что он вернулся.

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– Стоит ждать громких решений? По тренеру, трансферам.
– Наверное, нет, но возможно, приход Фурсенко связан с решениями, которые уже подготовлены. Насколько представляю Сергея Александровича – нам довелось поработать вместе и в последние годы не теряли друг друга – он человек самостоятельный и разумный. Внешне Фурсенко может казаться импульсивным, он в хорошем смысле вождь, лидер. Это опытный управленец, руководитель, который не принимает безрассудных решений. Если сейчас не оговорена смена тренерского штаба с акционерами и учредителями – сначала Сергей Александрович займется анализом ситуации, а потом будет принимать решения.

– Кто-то шутит: может, теперь и Дик Адвокат вернется.
– Не думаю, что это произойдет. Тренерская работа завязана на творчестве, времени и на обстоятельствах. Не рассчитывал бы на возвращение Адвоката, на то, что он возьмет и опять все выиграет. Если изменения в тренерском штабе и должны происходить – надо, чтобы они были свежими и новыми.

Вячеслав Колосков: Рад приветствовать возвращение Фурсенко в футбол

– Болельщики помнят обещание Фурсенко про завоевание трех Кубков УЕФА за десять лет. Это реально осуществить сейчас?
– Многое зависит от набора случайных обстоятельств. Сергей Александрович выполнил первую часть обещаний, хотя думаю, когда он это произносил, в основном все хихикали. Он фартовый, и я надеюсь, у него получится успешно закончить это дело. Вообще прогнозировать невозможно. В значительной степени все зависит от готовности «Газпрома» существенно тратиться. Даже большие деньги не гарантируют успех в трансферной политике – всякое может произойти. Понятно одно – приход Фурсенко подтверждает то, что «Газпром» продолжит достойно финансировать «Зенит» и усиливать состав команды.

Голосование: Какое из достижений Сергея Фурсенко вы считаете самым полезным?

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