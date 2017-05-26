«Фурсенко – не революция. Но он – вождь». Мнение экс-гендиректора «Зенита»

Сергей Фурсенко Фото: РФС

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов объяснил «Советскому спорту», что хорошего в возвращении Сергея Фурсенко в петербургский клуб.

«Может, не выдержали нервы из-за непопадания в Лигу чемпионов»

– Допускаю, что Максим Митрофанов, проработавший гендиректором десять лет, решил заняться чем-то другим, – объясняет Черкасов. – Он самостоятельный молодой человек, у него могут быть другие, более амбициозные карьерные стремления, нежели желание провести всю карьеру вторым лицом в «Зените». Это первое соображение.

Второй момент – со стороны было отчетливо видно, что президент клуба Александр Дюков не очень часто принимал непосредственное участие в жизни команды. Все-таки он руководитель более чем крупной корпорации, поэтому заниматься футболом столько, сколько требует позиция президента клуба, он явно не мог. Насколько понимаю, Сергей Фурсенко имеет какое-то количество общественных и прочих нагрузок, но на нем не висит гигантское предприятие. Наверное, он в большей степени сможет уделять внимание «Зениту».

Это не революционная ситуация, не изменения, продиктованные необходимостью, плохими результатами. Это планомерное развитие, которое может базироваться на разных причинах.

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– Это совпадает с тем, что «Зенит» два последних года не попадает в Лигу чемпионов.

– Может быть, это и совпадение. А может, у Алексея Миллера не выдержали нервы из-за непопадания в Лигу чемпионов. Надо понимать простую вещь: даже высшие административные чины в системе «Зенита», которые решают очень многие вопросы, не выигрывают чемпионаты и не завоевывают путевки в престижные турниры. По последним двум годам больше вопросов – к тренерскому штабу.

Следует отметить, что при Сергее Александровиче произошли первые главные победы «Зенита». Он человек, влюбленный в футбол. Учитывая некий застой в клубе и его развитии, назначение Фурсенко – это позитивное решение. Но не вижу в этом революции.

– Есть сходство между нынешним и первым приходом Фурсенко в «Зенит» в 2006 году?

– Ничего общего. Тогда была принципиальная смена владельца. «Смена», представлявшая интересы предыдущих владельцев, отошла в сторону, в клуб пришла новая команда. Но Фурсенко был с «Зенитом» еще раньше. Он представлял клубного акционера «Лентрансгаз» как их руководитель, входил в совет директоров клуба в 2004-2005 годах и принимал участие в жизни команды. Фурсенко был достаточно готов, чтобы возглавить клуб самостоятельно.

Тогда причины его прихода были другими: смена собственника, и она дала новый импульс развитию. Сейчас это, на мой взгляд, некое улучшение управления клубом в рамках вектора развития, заданного «Газпромом». Здесь нет ничего кардинального.

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«Фурсенко не принимает безрассудных решений»

– Вывод из ваших слов: Фурсенко будет больше участвовать в жизни команды.

– Да, это самое главное и существенное. Очень важен президент с серьезным политическим весом в этой отрасли, который хорошо знает футбольную работу в стране и может на равных разговаривать с другими «тяжеловесами»: например, с Мутко и Гинером. Еще важно, чтобы он в отличие от Дюкова был реально вовлечен в работу, находился на месте и представлял «Зенит» на всех заседаниях в РФПЛ и так далее. В этом смысле Фурсенко – самый подходящий человек. Я искренне рад, что он вернулся.

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– Стоит ждать громких решений? По тренеру, трансферам.

– Наверное, нет, но возможно, приход Фурсенко связан с решениями, которые уже подготовлены. Насколько представляю Сергея Александровича – нам довелось поработать вместе и в последние годы не теряли друг друга – он человек самостоятельный и разумный. Внешне Фурсенко может казаться импульсивным, он в хорошем смысле вождь, лидер. Это опытный управленец, руководитель, который не принимает безрассудных решений. Если сейчас не оговорена смена тренерского штаба с акционерами и учредителями – сначала Сергей Александрович займется анализом ситуации, а потом будет принимать решения.

– Кто-то шутит: может, теперь и Дик Адвокат вернется.

– Не думаю, что это произойдет. Тренерская работа завязана на творчестве, времени и на обстоятельствах. Не рассчитывал бы на возвращение Адвоката, на то, что он возьмет и опять все выиграет. Если изменения в тренерском штабе и должны происходить – надо, чтобы они были свежими и новыми.

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– Болельщики помнят обещание Фурсенко про завоевание трех Кубков УЕФА за десять лет. Это реально осуществить сейчас?

– Многое зависит от набора случайных обстоятельств. Сергей Александрович выполнил первую часть обещаний, хотя думаю, когда он это произносил, в основном все хихикали. Он фартовый, и я надеюсь, у него получится успешно закончить это дело. Вообще прогнозировать невозможно. В значительной степени все зависит от готовности «Газпрома» существенно тратиться. Даже большие деньги не гарантируют успех в трансферной политике – всякое может произойти. Понятно одно – приход Фурсенко подтверждает то, что «Газпром» продолжит достойно финансировать «Зенит» и усиливать состав команды.