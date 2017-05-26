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Идеальное место, чтобы начать с нуля. Где сборная России готовится к КК-2017

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гостиница сборной России
Гостиница сборной РоссииФото: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» вновь обрел себя. Так совпало, что это случилось в месте, где сборная России ближайшую неделю будет готовиться к Кубку Конфедераций.

РАЙ

Если есть на свете рай, то это, без сомнений, фанатская трибуна краснодарской «Кубани». Но уже следом по божественности обстановки и богатой внутренней составляющей уверено идет австрийский Нойштифт, где сборная России ближайшую неделю будет готовить себя для великих дел.

Этот городок в долине Штубай с четырьмя тысячами жителей – известное туристическое место. Но так не очень понятно. Лучше представьте: выходите вы из отеля и перед вами горы. До самого неба. Пробуете взглянуть в другую сторону – и там горы. Вас слегка припекает солнце, а вершины этих гор – тех самых Альп - покрыты снегом. И вы стоите, не знаете, куда себя деть в этой красоте.

Здесь есть все: и горнолыжные курорты, и речки, и озера, в которых можно купаться. Прекрасные рестораны, миниатюрные улочки, волшебно приспособленные для прогулок, невинные овечки, которые, наверное, даже не догадываясь о существовании нависших над ними громад, размеренно пожевывают траву и никуда не спешат. И, конечно, горный воздух! И все это в таком антураже, будто на Альпах мир и заканчивается. Если что, то за эти строки тур-операторы мне не заплатят. Потому что – от души.

Глядя на австрийские красоты, понимаешь, как надо организовывать туристический бизнес. Ведь ничего кроме гор у местных властей не было. Да и сам Нойштифт – это, по сути, всего лишь череда маленьких деревушек. Но, вуаля, перед вами топ-курорт Европы. В России подобных мест – со сравнимыми по ценности природными атрибутами – десятки. Но, видимо, чего-то все-таки нам не хватает.

Возможно, такой восторг вызван моей первой поездкой в Европу и рельефным контрастом между Москвой и австрийским городком. Но меня, правда, проняло. И чуть позже понял, почему: Нойштифт – отличное место, чтобы начать с нуля. Перезагрузится – от всего: от работы, от быта, от импортазамещения во всех его проявлениях. В Нойштифте все другое, все не такое, как в России. Это не хорошо, и не плохо. Это по-новому.

ШАНС

Для сборной России, которую последний год «били» все – и чужие, и свои (помните ведь свист на 30-й минуте матча с ивуарийцами (0:2) в Краснодаре?), это тоже шанс начать все заново. Пожалуйста - набирайте в легкие свежего воздуха и, глядя на горы, мечтайте о Кубке Конфедераций. На данный момент возможно все. Чего вам эти португальцы? Они на Евро венгров еле прошли. Ну, и не бояться же нам второго состава сборной Германии.

Пейзажи вокруг тренировочного поля сборной России такие же духоподъемные. Казалось бы, маленький стадиончик какого-то австрийского клуба из региональной лиги, а wi-fi работает лучше, чем на некоторых матчах Лиги чемпионов в Химках. Журналисту-то большего и не надо. А прямо вокруг стадиона люди играют в пляжный волейбол, купаются, носятся на велосипедах. Если кратко: низвергают быт.


И снова горы, от которых не скрыться. Только им удалось увидеть тренировку сборной России полностью. Остальным – лишь вступительные полчаса. Поэтому выводы краткие: Дзюба разминался вместе со всеми. Никаких видимых ограничений при активных беговых упражнениях форвард не испытывал. Всего в занятии приняли участие 25 человек. Игорь Акинфеев на два-три дня задержится в Москве для прохождения лечебных процедур. А Владимир Габулов и Роман Нойштедтер нужны своим клубам – «Арсеналу» и «Фенербахче».


Добираться от гостиницы, где поселилась сборная, до стадиончика около получаса. Это пешком. На автобусе – минут десять. Желание прокатиться на велосипеде обойдется вам примерно в 20 евро. Есть еще автобусы, курсирующие вдоль всех деревушек долины.



В общем, все в Нойштифте шепчет: жить здорово. Так давайте вместе с игроками сборной России этим и займемся. А 5 июня в день контрольной игры со сборной Венгрии посмотрим, к чему такое нахальство нас привело.

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