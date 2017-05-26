Кокорин и Бекхэм. От любви до ненависти

Александр Кокорин не попал в расширенный список кандидатов для участия в Кубке конфедераций 2017 года. Многие связывают это с шампанским в Монте-Карло, после бесславного вылета сборной России с чемпионата Европы 2016 года. В истории мирового футбола было много случаев, когда надежда сборной превращался в его изгоя. Мы бы хотели рассмотреть один случай, который наиболее близок к вышеуказанному по общественному резонансу. Речь пойдет о Дэвиде Бекхэме.

В мае 1998 года, молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира во Франции. Он и Майкл Оуэн преподносились английской прессой как «глоток свежего воздуха», «горячая молодя кровь», «надежда Британии», которая даст сборной тот необходимый заряд бодрости и скорости, для решения поставленных задач. Бекхэм, выигравший приз «Лучшему молодому игроку» чемпионата, был обласкан прессой не только как игрок, но и как бойфренд одной из участниц мега-популярной английской группы «Spice girls», Виктории Адамс. Их называли самой красивой парой Великобритании. Самого же Дэвида прозвали «Пош Бой», по прозвищу Виктории. Первые два матча на чемпионате мира: победный с Тунисом и проигранный с Румынией, Бекхэм начинал на скамейке запасных. Место на правом фланге сборной было забронировано за хавбеком «Шпор» Дарреном Андертоном. Но на решающую игру с Колумбией, главный тренер англичан, Гленн Ходдл решился на смелый шаг, выпустив Бекхэма и Оуэна в основе. Причем, Дэвид занял место атакующего полузащитника. В опорной зоне остался один Пол Инс, Андертон остался справа. В итоге, Даррен и Дэвид забили два красивых гола, которые и вывели англичан в 1/8. Бекхэм забил свой гол со штрафного, красиво перебросив колумбийскую «стенку». Этот гол стал для него первым за сборную.

В 1/8 финала и разыгралась очередная трагедия английского футбола, непосредственным участником и отчасти виновником стал Дэвид Бекхэм. Матч «заклятых» соперников Аргентина – Англия. Со времен войны за Фолклендские острова любой матч между ними превращался в битву не на жизнь, а на смерть, когда тактика уступает место ярости и желанию. Так получилось и в этот раз. Сумасшедший первый тайм, который закончился со счетом 2-2. Майкл Оуэн забил в этой игре свой легендарный гол с передачи Дэвида. Ну а в самом начале второго тайма произошел эпизод, превративший Дэвида Бекхэма во «врага нации номер один». На 47 минуте Бекхэм получил грубый толчок в спину от капитана Аргентины Диего Симеоне, который после этого еще наклонился и незаметно ткнул Дэвида рукой в затылок. Лежащий на газоне Бекхэм лягнул обидчика, после чего будущий тренер «Атлетико» Мадрид, с громким криком повалился на газон и стал кататься по нему, изображая смертельную боль. Все это было на глазах главного судьи матча Кима Милтона Нильсона, который наградил Симеоне «горчичником», а Бекхэму предъявил красную карточку и удалил с поля. Игра моментально закрылась. Одни не хотели рисковать, другие не могли взломать оборону. Но при этом в экстра-тайме произошло еще одно событие, которое поставило под сомнение квалификацию датского рефери. Сол Кэмпбелл забил после углового «золотой гол» в ворота Аргентины, но Нильсон, неожиданно для всех, гол отменил. Игра докатилась до серии послематчевых пенальти, которую англичане традиционно проиграли.

После чего английская пресса моментально сделала из Бекхэма главного виновника поражения. «Спесивый позер, мальчишка-неудачник, позор английского футбола», - такими заголовками пестрела английская пресса. Ярости и ненависти добавил факт обнаружения Бекхэма и Виктории на одном из модных нью-йорских показов, всего через неделю после вылета сборной с мундиаля. После этого семье футболиста и его подруги стали поступать угрозы. Фанатов не останавливал тот факт, что Виктория ждала ребенка, наоборот это только усиливало оскорбления, которым подвергалась молодая пара.

В защиту Бекхэма выступил архиепископ Кентерберийский Джордж Кэри призвавший английскую нацию простить Дэвида за удаление с поля. В поддержу игрока выступили: главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и капитан команды Рой Кин. Оба призвали фанатов прекратить травлю.

Приближалось начало сезона в Английской Премьер Лиги, но градус ненависти не ослабел, а наоборот увеличился. Алекс Фергюсон сказал тогда Бекхэму: «Надо оставить ту игру в прошлом и двигаться вперед». В первом же матче за Суперкубок Англии против «Арсенала» Бекхэм получил очередную порцию ненависти и персональных оскорбительных песен от фанатов обеих команд. Даже фанаты «Юнайтед» посвятили своему игроку несколько оскорбительных кричалок, затрагивающих его и Викторию. Но в первом же матче АПЛ Дэвид Бекхэм развернул маятник фанатов «красных дьяволов» с ненависти на восторг и обожание. На 94 минуте матча «МЮ» -»Лестер», когда хозяева проигрывали 1:2, у ворот «лис» был назначен штрафной удар. К мячу подошел Бэкс и великолепным ударом поверх «стенки» сравнял счет. Со слезами на глазах он побежал к угловому флажку. Туда рванула вся команда и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед». «Олд Траффорд» бушевал, фанаты снова запели песни в честь молодого полузащитника. Сезон Бэкхем провел на одном дыхании, хотя на каждом стадионе его освистывали и пели в его честь оскорбительные песни. Но это не помешало ему стать чемпионом и обладателем Кубка Англии. Именно Дэвид Бэкхем стал одним из творцов победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов. Тот турнир или точнее его финал стал одним из звездных часов Бэкса, который не только забивал феноменальные голы, но своими передачами принес всему миру ту волшебную ночь матча «Бавария»-»МЮ». Но до того, как Оле-Гуннар Сульшер забил победный гол в ворота «Баварии», после углового Дэвида и скидки Шерингема, до этого Бекхэму удалась отличная месть человеку, ставшему виновником его удаления. В четвертьфинале турнира «Манчестер Юнайтед» встретился с итальянским «Интером», за который выступал Диего Симеоне. И после гостевой ничьей, дома весь стадион встречал свитом и проклятиями каждое касание мяча уже не Дэвида, а Диего. Ну а две голевые передачи Дуайту Йорку, которые сделал Бекхэм, стали отличной местью за чемпионат мира. После игры Дэвид подошел к Диего и они демонстративно обменялись футболками, «зарыв топор войны». Всего в сезоне Бекхэм провел 55 игр, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Своей вдохновленной игрой в сезоне, Дэвид Бекхэм не только заставил замолчать всех тех, кто проклинал его после чемпионата мира, но и приобрел еще больше поклонников своего неординарного таланта.

Александр Кокорин после шампанского в Монте-Карло, тоже попал под волну критики и гнева от болельщиков и журналистов. По решению «Зенита» игрок дал пресс-конференцию, где выразил сожаление о игре сборной и той ситуации, в которой он оказался после опубликования видео из Монте-Карло. Игрок попросил прощения у всех болельщиков и выразил желание делом доказать свое право играть за сборную.

Что же получилось в итоге? Прав ли был Станислав Саламович Черчесов, что не включил Александра в список кандидатов для Кубка конфедераций? Свой первый мяч в сезоне Кокорин забил лишь в седьмой игре, в ворота тульского «Арсенала». После этого последовали голы в ворота «Тамбова» в кубке, «Маккаби» и «АЗ» в Лиге Европы и снова тишина. Голы чередовались с месячными засухами. За сборную Кокорин также ничем себя не проявил. Всего в сезоне Александр провел 38 матчей за «Зенит», забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Вроде не так все страшно. Но на сам чемпионат приходится 27 игр и всего 5 мячей, что для основного форварда сборной, прямо скажем не густо. Матчи с прямыми конкурентами в чемпионате России Кокорин провалил, с сильными командами в Лиге Европы был незаметен. Естественного этого всего мало для возвращения хорошего отношения болельщиков и для кандидата в сборную России. А, что же надо было ему делать, спросите Вы? Может быть, просто играть как Бекхэм?