Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Убежали от «Локомотива». ЦСКА с трудом обыграл «Локо-Кубань»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"Фото: «Советский спорт»

Столичные армейцы в напряженном первом матче полуфинальной серии на своей площадке одолели гостей из Краснодара – 101:95.

ОПАСНЫЙ «ЛОКО»

– Мы начинаем полуфинальную серию и понимаем, какие важные матчи нам предстоят. Будет фокусироваться на первой игре, – короткий комментарий Итудиса.

И все. Никаких пространных размышлений. О том, как важно ЦСКА собраться после осечки в «Финале четырех» Евролиги. Какой непростой соперник «Локо-Кубань». А соперник-то и впрямь – не из легких. Пожалуй – самый неуступчивый из всех на внутренней арене.

Можно вспомнить, как героически спасались красно-синие в 2014 году, уступая краснодарцам в четвертьфинальной серии 0:2. Никто ни до, ни после не доставлял армейцам таким проблем в плей-офф! И в регулярках баскетболисты «Локо» частенько ЦСКА обыгрывали – в том числе, в нынешнем сезоне. В конце концов, в прошлом году в полуфинале Евролиги тоже всерьез поупирались – пусть все же уступили (потом взяли верх над «Басконией» и заняли 3-е место). Да, с тех пор команда изменилась. Малькольм Дилейни уехал в НБА. Энтони Рэндольф перебрался в «Реал». Виктор Клавер отправился в «Барселону» вслед за главным тренером Георгиосом Барцокасом… Правда, «Барса» в нынешнем году провалилась с треском. Может, карма? И зря Георгиос так некрасиво разорвал контракт?

Зато Саша Обрадович, придя на смену греку, сумел собрать и правильно настроить порядком обновленный состав. И подошел вплотную к главной цели на сезон – пробиться в Евролигу. Вот только «Локо» дважды уступил в регулярке «Химкам», и хотя оба клуба закончили сезон при 19 победах, именно желто-синие поднялись на 3-ю строчку итоговой таблицы – а значит, избежали встречи с ЦСКА до финала.

В отличие от кубанцев.

Но… Надежда умирает последней?

– Мы чувствуем себя вполне уверенно – особенно, после серии с УНИКСом. Посмотрим, как хорошо удастся подготовиться, ведь дело не только в тактике, но и в психологии. Мы должны быть готовыми ко всему. Первые матчи точно не будут легкими. Говорят, что в таких сериях быть фаворитом не означает иметь преимущество. Надеюсь, нам удастся контролировать игру, – это уже слова Обрадовича.

Он знал, что говорит.

ПОГОНЯ ЗА АРМЕЙЦАМИ

«Локо» и впрямь действует уверенно. А главное – с верой в собственный успех. Первая четверть – игра на встречных курсах. Почти каждый бросок приходится точно в цель. Подборов мало – подбирать просто нечего. Снайперы работают отменно! У ЦСКА, как обычно, в атаке заправляет Де Коло, у «Локо» старается Рочести. И пусть сам отрезок армейцы оставляют за собой – 26:22, это преимущество шаткое.

Не зря же Марди Коллинс попадает с сиреной немыслимый средний по высокой дуге!

А вскоре неугомонный Рочести забивает с фолом, еще кладет треху, еще Коллинс как ребенка обкрадывает Теодосича и убегает в быстрый прорыв… Рывок 8:0 на старте второй четверти – и «Локо» уже впереди 30:26! Если бы сам Милош не забил издали, Итудису пришлось бы срочно брать тайм-аут.

В такой плотной борьбе идет игра вплоть до середины третьей десятиминутки – когда преимущество по глубине скамейке начинает приносить дивиденды ЦСКА. Лидеры гостей устают, зато красно-синие, меняя друг друга на площадке, наращивают темп. И вот уже Хряпа сам исполняет классный перехват, кладет мяч сверху, делая преимущество хозяев двузначным – 81:70. Интрига кончилась? Как бы не так. У «Локо» есть характер! И есть Коллинс с Дженнингом, которые вдвоем организуют невероятную погоню. За 10 секунд до финальной сирены на табло почти равенство – 97:95 в пользу ЦСКА!

Но два точных штрафных Воронцевича и неточная трешка Коллинса в заключительной атаке подводят итог этой встречи.

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань - 101:95

Место и дата

26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин: Виталя Фридзон – просто красавчикФорвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань» - 101:95. Он отметил игру Виталия Фридзона.Виталий Фридзон: ЦСКА очень много пропустил. Надо улучшать защитуЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Напомним, что его команда победила со счетом 101:95.Димитрис Итудис: Мы получили очередной урок того, что игра не заканчивается до финальной сиреныГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Напомним, что его команда победила со счетом 101:95.ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТББаскетболисты ЦСКА переиграли «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 101:95 (26:22, 32:30, 19:18, 24:25).Итудис признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБЛучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ признан главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.Саша Обрадович: Нельзя равнодушно принимать поражения, даже от ЦСКАГлавный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.ЦСКА – «Локомотив-Кубань». Видеотрансляция первого матча полуфинала Единой Лиги ВТБ. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию первого матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар).Саша Обрадович: В Сербии тепло относятся к РоссииГлавный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович поведал о позитивном отношении соотечественников к России.Сергей Елевич: ЦСКА не уступит серию «Локомотиву»Бывший главный тренер баскетбольной сборной России Сергей Елевич дал свой прогноз на полуфинальную серию Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».Владимир Гомельский: «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперникОбозреватель «Советского спорта» высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для ВенгераГлавный тренер «Челси» Антонио Конте не верит, что финал Кубка Англии станет последним для наставника «Арсенала» Арсена Венгера.Владимир Гомельский: Думаю, что в серии «Зенит» – «Химки» придется сыграть все 5 матчейОбозреватель «Советского спорта» высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Химками».Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Локомотивом-Кубанью»Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Букмекеры считают фаворитом московский клуб.Владимир Ткаченко: ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБИзвестный в прошлом баскетболист ЦСКА Владимир Ткаченко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи армейцев с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.Борис Соколовский: Швед и Тимма могут выиграть матч в одиночкуТренер сборной России по баскетболу Борис Соколовский рассказал о своих ожиданиях от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом».Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»«Советский спорт» – о второй полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, первый матч которой пройдет в Москве сегодня.Антон Понкрашов: При выборе клуба буду учитывать финансовый факторЗащитник УНИКСа и сборной России Антон Понкрашов рассказал, по каким критериям будет выбирать клуб для продолжения карьеры.Началась лучшая серия в истории России: «Зенит» и «Химки» снова сделали жаркоНачалась лучшая серия в истории России: «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко«Химкам» не хватило 31 очка Алексея Шведа, а «Зениту» было достаточно 21 от Сергея Карасева.Робби Хаммел: «Химки» боролись, как моглиФорвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после поражения от «Зенита» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на ошибки в ответственный момент встречи.Павел Сергеев: Почему бы «Зениту» не сыграть в Евролиге?Защитник «Зенита» Павел Сергеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Бернарду Силвы
Футбол
Илья Черкасов: Фурсенко – идеальная кандидатура на пост президента «Зенита»
Футбол
Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуацию
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости