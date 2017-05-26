Убежали от «Локомотива». ЦСКА с трудом обыграл «Локо-Кубань»

Столичные армейцы в напряженном первом матче полуфинальной серии на своей площадке одолели гостей из Краснодара – 101:95.

ОПАСНЫЙ «ЛОКО»

– Мы начинаем полуфинальную серию и понимаем, какие важные матчи нам предстоят. Будет фокусироваться на первой игре, – короткий комментарий Итудиса.

И все. Никаких пространных размышлений. О том, как важно ЦСКА собраться после осечки в «Финале четырех» Евролиги. Какой непростой соперник «Локо-Кубань». А соперник-то и впрямь – не из легких. Пожалуй – самый неуступчивый из всех на внутренней арене.

Можно вспомнить, как героически спасались красно-синие в 2014 году, уступая краснодарцам в четвертьфинальной серии 0:2. Никто ни до, ни после не доставлял армейцам таким проблем в плей-офф! И в регулярках баскетболисты «Локо» частенько ЦСКА обыгрывали – в том числе, в нынешнем сезоне. В конце концов, в прошлом году в полуфинале Евролиги тоже всерьез поупирались – пусть все же уступили (потом взяли верх над «Басконией» и заняли 3-е место). Да, с тех пор команда изменилась. Малькольм Дилейни уехал в НБА. Энтони Рэндольф перебрался в «Реал». Виктор Клавер отправился в «Барселону» вслед за главным тренером Георгиосом Барцокасом… Правда, «Барса» в нынешнем году провалилась с треском. Может, карма? И зря Георгиос так некрасиво разорвал контракт?

Зато Саша Обрадович, придя на смену греку, сумел собрать и правильно настроить порядком обновленный состав. И подошел вплотную к главной цели на сезон – пробиться в Евролигу. Вот только «Локо» дважды уступил в регулярке «Химкам», и хотя оба клуба закончили сезон при 19 победах, именно желто-синие поднялись на 3-ю строчку итоговой таблицы – а значит, избежали встречи с ЦСКА до финала.

В отличие от кубанцев.

Но… Надежда умирает последней?

– Мы чувствуем себя вполне уверенно – особенно, после серии с УНИКСом. Посмотрим, как хорошо удастся подготовиться, ведь дело не только в тактике, но и в психологии. Мы должны быть готовыми ко всему. Первые матчи точно не будут легкими. Говорят, что в таких сериях быть фаворитом не означает иметь преимущество. Надеюсь, нам удастся контролировать игру, – это уже слова Обрадовича.

Он знал, что говорит.

ПОГОНЯ ЗА АРМЕЙЦАМИ

«Локо» и впрямь действует уверенно. А главное – с верой в собственный успех. Первая четверть – игра на встречных курсах. Почти каждый бросок приходится точно в цель. Подборов мало – подбирать просто нечего. Снайперы работают отменно! У ЦСКА, как обычно, в атаке заправляет Де Коло, у «Локо» старается Рочести. И пусть сам отрезок армейцы оставляют за собой – 26:22, это преимущество шаткое.

Не зря же Марди Коллинс попадает с сиреной немыслимый средний по высокой дуге!

А вскоре неугомонный Рочести забивает с фолом, еще кладет треху, еще Коллинс как ребенка обкрадывает Теодосича и убегает в быстрый прорыв… Рывок 8:0 на старте второй четверти – и «Локо» уже впереди 30:26! Если бы сам Милош не забил издали, Итудису пришлось бы срочно брать тайм-аут.

В такой плотной борьбе идет игра вплоть до середины третьей десятиминутки – когда преимущество по глубине скамейке начинает приносить дивиденды ЦСКА. Лидеры гостей устают, зато красно-синие, меняя друг друга на площадке, наращивают темп. И вот уже Хряпа сам исполняет классный перехват, кладет мяч сверху, делая преимущество хозяев двузначным – 81:70. Интрига кончилась? Как бы не так. У «Локо» есть характер! И есть Коллинс с Дженнингом, которые вдвоем организуют невероятную погоню. За 10 секунд до финальной сирены на табло почти равенство – 97:95 в пользу ЦСКА!

Но два точных штрафных Воронцевича и неточная трешка Коллинса в заключительной атаке подводят итог этой встречи.