Продолжит ли ПГАФКСиТ победную поступь?
С 29 по 31 мая в Томске пройдет V межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ. Футболисты Томского политехнического университета (ТПУ) примут сборные Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ), Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
Волжане, которые еще не теряли очки в этом сезоне, имеют возможность не только выйти на первое место, но и обеспечить комфортный отрыв от конкурентов.
Финальный турнир Первой группы пройдет с 30 июня по 3 июля в Москве. В нем примут участие все 10 сборных, выступающих в соревнованиях.
Расписание игр
29 мая
10:00 ТПУ – ПГАФКСиТ
12:30 КГТУ – НГТУ
30 мая
10:00 ТПУ – КГТУ
12:30 ПГАФКСиТ – НГТУ
31 мая
10:00 КГТУ – ПГАФКСиТ
12:30 ТПУ – НГТУ
Положение команд после четырех турниров:
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 12 очков (6 матчей)
МПГУ (Москва) – 10 (6)
СПбПУ (Санкт-Петербург) – 10 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) – 9 (3)
РГУ (Москва) – 8 (6)
КБГУ (Нальчик) – 8 (6)
КГТУ (Калининград) – 4 (3)
ТПУ (Томск) – 3 (3)
НГТУ (Новосибирск) – 2 (3)
ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)