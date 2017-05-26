Евгений Ловчев: Джикия – настоящий боец!

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о лучших игроках чемпионата страны. На очереди пятерка лучших защитников. О вратарях – здесь.

Перед тем, как начать разговор о защитниках, хотел бы извиниться перед Артемом Ребровым. В прошлом материале я сказал, что он пропустил 10 голов от «Крыльев Советов», «Арсенала» и «Ростова», но против туляков Ребров не играл. Получается, в пассиве у него лишь 7 голов. Прошу прощения у Артема за эту неточность.

Теперь о защитниках. Это самая большая проблема российской сборной. Особенно в свете Кубка конфедераций. Настоящая головная боль для Станислава Черчесова. С вратарем у нас все нормально, с полузащитниками, нападающими порядок, а вот в обороне просто беда.

И если в моем рейтинге голкиперов были сплошь русские фамилии, то список лучших защитников чемпионата России открывает иностранец.

1-е место

Сесар Навас

37 лет («Ростов)

24 матча, 1 гол, 4 голевые передачи

Первое место – однозначно Навас. При этом нельзя сказать, что он выдающийся защитник. Я всегда говорю, что если в наш чемпионат приехал итальянский игрок обороны, то он уже обучен, но это не всегда относится к испанцам. Но получается так, что все футболисты, которые попадают к Бердыеву, особенно защитники, быстро растут и поднимают свой уровень. Даже если брать Боккетти, то, как он играл в Казани и сейчас в «Спартаке» - две большие разницы.

Можно привести пример и с нашим игроком. Владимир Гранат сначала играл в «Динамо», потом попал в «Спартак» и с каждым годом действовал все хуже и хуже. Но стоило ему перейти в «Ростов» к Бердыеву, и мы увидели, что он буквально на глазах стал понимать, как правильно обороняться, как строится игра команды в защите.

Навас уже давно работает с Бердыевым, и он настоящий оплот обороны «Ростова» - лучшей линии защиты в нашем чемпионате наряду с армейской. И не случайно «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Бавария» не смогли с легкостью разбить эту команду.

Навас отлично руководит своими партнерами, знает, как их правильно расставить на поле, ведь Бердыев ему уже давно все это объяснил в Казани. С ними двумя расцвели все игроки «Ростова». Плюс, не стоит забывать, что испанец весьма опасен в чужой штрафной, когда приходит туда на подачи с угловых и штрафных.

2-е место

Василий Березуцкий

34 года (ЦСКА)

27 матчей, 1 гол

Это не лучший сезон для Василия. Он взял паузу, попросил не вызывать себя в сборную. Не знаю, как будет дальше, но думаю, что перед домашним чемпионатом мира с ним еще поговорят тренеры и руководители. Но, тем не менее, ЦСКА пропустил всего 15 мячей.

Если говорить о том, как Березуцкий играл в сборной с игроками из других клубов, то у него были ошибки – достаточно вспомнить матч с Коста-Рикой, который мы проиграли 3:4, а он на последних минутах привез пенальти. Но когда Василий играл с братом или с Игнашевичем, то это были сыгранные связки, и выглядел он в них очень надежно, особенно когда все они были помоложе. Не случайно его назначили капитаном в сборной.

Но потом в национальную команду пришли Кутепов, Семенов, а это были уже не командные сочетания. В сборной быстро не сыграешься, ведь она собирается максимум на неделю. В таких случаях на первый план выходит индивидуальное мастерство, а его не хватает.

Как я уже говорил, у нас большая беда с защитниками, и когда Березуцкий сосредоточился на выступлениях за ЦСКА, оказавшись в привычной компании, вновь стал играть надежно. Кроме того, Вася очень опасен у чужих ворот, когда приходит на стандарты. Он забивал и за сборную и за клуб.

Марио Фернандес и Василий Березуцкий Фото: Gettyimages.ru

3-е место

Марио Фернандес

26 лет (ЦСКА)

30 матчей, 4 голевые передачи

На третьем месте Марио Фернандес, но, в отличие от Наваса и Березуцкого, он немного другой игрок. Натурализованный бразилец играет на фланге и в ЦСКА он делает 30% атаки. Он очень опасен впереди. Да, в обороне при этом его приходится страховать, армейцы играют в три центральных защитника, но для сегодняшнего футбола Фернандес очень правильный игрок.

Для нашей сборной важно, чтобы он поскорее начал играть. Должно было пройти какое-то время, после того, как он получил паспорт, и сейчас, я думаю, оно уже настало. Но надо понимать, что если его не будут страховаться так же, как в ЦСКА, то мы будем получать постоянные провалы на фланге.

Поэтому под Фернандеса нужно выстраивать игру команды. Но при этом, его навыки и мастерство очень нужны нашей сборной. Это игрок очень хорошего уровня и мне нравится смотреть, как он играет.

4-е место

Соломон Кверквелия

25 лет («Рубин», «Локомотив»)

12 матчей

Я очень удивлен, что у него сложилось взаимопонимание с испанским тренером в «Рубине». В Казани он вырос в отличного игрока, стал оплотом обороны, и вопросов к нему не было никаких. Кверквелия тактически обучен, достаточно быстр, хорошо играет вверху и в отборе.

Он недавно дал интервью, где откровенно высказался про этого испанского тренера «Рубина» и правильно сделал. «Если мне не доверяют, то я не хочу в этой команде играть». Вот Юрий Семин в него поверил, и он стал ключевым игроком в обороне.

Кверквелия почти полностью заменил Чорлуку, которого я считаю вообще лучшим защитником нашего чемпионата, но не могу включить в этот рейтинг, потому что он очень много пропустил. Но Соломон здорово справился в отсутствие хорвата. У этого парня есть все качества хорошего защитника.

5-е место

Георгий Джикия

23 года («Амкар», «Спартак»)

24 матча, 1 гол, 2 голевые передачи

По играм «Амкара» было видно, что это парень плотный, неуступчивый, настоящий боец. Вот раньше я отмечал, что растет Кутепов, а потом у него пошли ошибки одна за другой. И в таких ситуациях очень важен характер. У Ильи он не такой бойцовский, как у Джикия.

Георгий отвоевал место в обороне «Спартака» и абсолютно по делу. Я уверен, что с таким характером этот парень скоро станет основным игроком защиты красно-белых. Он и быстр, и неуступчив. Да, все будут вспоминать гол, который из-под него забил Дзюба, но ведь всем известно, что без ошибок не обходится ни один защитник.

Весь вопрос в том, как он это обучение проходит. Есть такая фраза у картежников: «обучение платное». То же самое можно сказать и про защитников в футболе. Да, Дзюба его развернул и забил гол. Хорошо, что команда выиграла. Но, тем не менее, Каррера начал доверять Джикия.

Поначалу он играл попроще – на вынос, но я и сам проходил это все. Учился у великих спартаковских ветеранов, Олимпийских чемпионов и больших мастеров. Закон у них был такой: в своей штрафной для защитника первое касание должно быть последним. Никаких обработок – выносишь, а там уже посмотрим, как и что дальше делать. Джикия в первых матчах этим и занимался. И правильно делал. Самое главное – ноль голов в твои ворота.

У Карреры не случайно так и не сложилось четкой линии защиты. Почти в каждой игре футболисты обороны менялись. Итальянцу постоянно что-то не нравилось, но Джикия в последнее время регулярно играл в основном составе, а это значит, что тренер на него надеется.