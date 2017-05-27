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Без Михайлова – разгром. Сборная России провела лучшую игру в отборе

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без Михайлова – разгром. Сборная России провела лучшую игру в отборе
Фото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» – о победе сборной России над венграми, которая стала третьей для нашей команды в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Первые две встречи сборной России на отборе вызывали удивление у болельщиков – как можно было позволить черногорцам и румынам набрать 20 очков в четырех из шести сыгранных партий?! Игра спустя рукава? Большие нагрузки? Раннее начало матчей? И это несмотря на то, что обе встречи прошли под диктовку россиян.

«Команда может ещё прибавить. Сейчас есть фон усталости. После чемпионата люди ещё не успели отдохнуть, восстановиться. Еврокубки. Поэтому сейчас не лучшие кондиции», – пояснил ситуацию после матча Сергей Шляпников.

Едва ли скажет, что команда за сутки успела отдохнуть. Скорее, ей нужно было разыгрываться. Или просто начинать матчи вечером. Факт в том, что у венгров не было ни единого шанса – ни взять сет, ни набрать 20 очков. Россияне учинили разгром сопернику, который сопротивлялся лишь до первого технического перерыва.

И это без помощи Максима Михайлова, место которого занял тезка Жигалов. Он провел свой лучший матч на турнире, реализовав 69% атак. Диагональный «Белогорья» набрал 12 очков и стал самым результативным игроком встречи. Вновь в старте вышел Дмитрий Ковалев, но на этот раз он провел половину матча. Шляпников не стал лишать игрового времени Сергея Гранкина. Зря он что ли приехал в Таллинн? Оба связующих сыграли без нареканий.

Но, как всегда, главным преимуществом россиян стала игра первого темпа. В третьей партии за сборную дебютировал Вадим Лихошерстов. Вместе с Артемом Вольвичем, Ильясом Куркаевым и Ильей Власовым они набрали 20 очков и показали полное преимущество на блоке. Венгры же за три партии не сделали ни одного результативного блокирования.

Полное преимущество сборной России было и в подачах на вылет - 7:1. Только Жигалов записал на свой счет три эйса. Перерывы аргентинского наставника венгров Хуана-Мануэля Баррьяла не помогали его подопечным.

Пожалуй лишь у Дмитрия Волкова не все получалось.  

В субботу сборная России сыграет с Косово в 20:30 по мск. Эта команда объективно самая слабая на турнире. Интрига две:

1. Уложатся ли волейболисты за час?

2. Появился ли на паркете пока не игравший Дмитрий Ильиных?

Россия – Венгрия – 3:0 (25:18, 25:17, 25:16)

Россия: Ковалев 1, Вольвич 6, Бережко 3, Жигалов 12, Клюка 11, Куркаев 8, Ермаков (л) – Мартынюк (л), Власов 4, Гранкин 2, Д.Волков 1, Лихошерстов 2, Михайлов 3.

Венгрия: Падар 8. Немт 6, Герге 6, Кашжар, 1, Шабо 1, Наги, 1, Раша (л) – Бозоки, Папай (л), Кеен, Гебхардт, Давид 4.

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