«Чуминов», «супермен», «простите за английский». Крутое интервью нашего боксера

Накануне поединка за титул суперчемпиона мира по версии WBA с Джорджем Гроувзом российский боксер Федор Чудинов дал интервью американскому журналисту, известному как Радио Рахим.

Фамилия россиянина с трудом давалась американцу. Сначала он назвал Федора «Чуминовым». Затем поправил на «Чумидова», а после окончания разговора перешел на более упращенную форму – «Чудов».

Отличился и Чудинов. На пару с Владимиром Хрюновым несколько секунд потратили на слово unique. Затем объяснили, что Чудинов не просто спортсмен, но супермен. Вообще Федора можно похвалить за то, как он из кожи лез, чтобы максимально подробно ответить на чужом языке, пускай он и с трудом подбирал слова.

Эта «пытка» кончилась гениальным образом. В бою против Джорджа Гроувза Чудинов пообещал использовать «свой английский».

Получилось очень забавно.

На своем канале американец выложил видео с заголовком «Смешно. Федор Чудинов и Радио Рахим против языкового барьера».