Революция в «Зените» и трансферные аппетиты «Спартака» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Возвращение Фурсенко

Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол. Он стал сразу и гендиректором, и президентом «Зенита». Чем больше должностей займет, тем лучше. Этот человек уже рулил питерским клубом, и очень успешно: первое чемпионство и Кубок УЕФА. А после руководил РФС, где запомнился принятием кодекса чести, избранием аленького цветочка символом сборной России и обещанием выиграть домашний чемпионат мира. После фиаско надолго покинул российский футбол.





Зачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понял

Очевидно, что в «Зените» пришли к выводу, что надо что-то менять. Второй подряд невыход в Лигу чемпионов для клуба с такими ресурсами и амбициями – это даже хуже провала. К тому же накопились претензии не только к результатам, но и по другим вопросам – по тем же трансферам, например, да и по новому стадиону тоже. Можно сколько угодно кричать, что «Зенит» в этом бардаке не виноват, но сути это не меняет. Стадион прочно ассоциируется с клубом, как декабрь с морозом и снегом. И ничего не видеть, не понимать, не решать руководство «Зенита» не могло.





Все известные футбольные люди, разумеется, сразу поддержали Фурсенко – вот сейчас он порядок наведет! Хотелось бы. Сильного «Зенита» нашему чемпионату явно не хватает. Но вот сможет ли Фурсенко сделать что-то полезное – большой вопрос. Его последний опыт работы на волну оптимизма не настраивает.

Кто вместо Луческу?

Судя по всему, Луческу до сих пор не отправили в отставку только потому, что решались другие вопросы. Решились. Теперь этим займется Фурсенко. Существует вероятность, что Луческу сохранит свой пост – если другого кандидата не удастся найти. По слухам, в список потенциальных преемников румынского специалиста выходят пять тренеров. Наиболее вероятный кандидат – в смысле тот, кого хочет клуб, – Роберто Манчини.

Итальянец еще давно мог работать в нашем футболе. В 2012 году именно Фурсенко, как президент РФС, вел с Манчини переговоры о работе в сборной России. Но сам Фурсенко покинул РФС, а сборную возглавил Фабио Капелло. Интересная, конечно, история, но главный момент – между Фурсенко и Манчини налажен контакт. 52-летний специалист сейчас как раз сидит без работы, последним его клубом был «Интер».

К слову, Луческу в очередной раз провел публичный акт самовнушения.

– …Тогда я понял, что все будет делаться с одной целью – помочь «Спартаку» выиграть первое чемпионство после 15-летнего перерыва. В итоге мы финишировали третьими. С первого дня моего приезда развернулась целая кампания со стороны московских журналистов. Они хотели, чтобы матчи Лиги чемпионов проходили в их городе, – рассказал Луческу иностранным СМИ.

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Кто усилит «Спартак»?

«Спартак» отдыхает. Но уже планирует подготовку к новому сезону. Так, первый сбор красно-белые проведут в Австрии с 24 июня по начало июля. Игроки разъезжаются в национальные сборные. А трансферных слухов на удивление немного.

Вчера появилась информация о том, что «Спартак» может подписать нападающего «Аустрии» и сборной Нигерии Кайоде. Сообщается, что форвард попрощался с болельщиками австрийской команды в своем фэйсбуке. Значит, куда-то отправляется. Но куда? В «Спартак» ли? На Кайоде претендуют немецкие и английские клубы, а у «Спартака» линия нападения – уж точно не самая проблемная.





Тот самый стадион

На великолепной питерской арене начали укладывать новое покрытие. Сообщается, что газон, который вырастили в городе Гатчина Ленинградской области, обойдется организаторам в несколько миллионов рублей. Три миллиона рублей будут стоить сами работы по замене поля.

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Эхо скандала

Прошло больше суток после скандального выпуска передачи «Офсайд ТВ». Геннадий Орлов с телеканала «Матч ТВ» не уволен, и мы надеемся, что этого не произойдет. Хотя известный комментатор продолжает утверждать, что это все монтаж и подстава. Другие ведущие передачи нашли куда более правдоподобное объяснение – косяк. То, что не должно было стать достоянием общественности, почему-то им стало.



