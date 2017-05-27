Что не так в российских спортивных медиа. По итогам скандала

Ряд щепетильных вопросов, обсуждавшихся во время подготовки к телеинтервью, случайно попал в эфир. Теперь одни рассказывают подробно о технических проблемах, другие ищут в этом сознательный заговор и «подставу». Очень многие заждались откровенного разговора о том, что происходит вокруг и внутри спортивных медиа. Но серьезной дискуссии на острые темы менеджмента в спортивных медиа пока что не было. Главный редактор «Советского спорта», упомянутый в резонансном видео, ищет ответ на главный вопрос сегодняшней медийно-спортивной жизни: почему крупнейший ресурс, обладающий правами на самые популярные телетрансляции, хронически убыточен. Убыточен до такой степени, что отправляет за штат комментаторов, которых знают и любят миллионы телезрителей.

Всех, кто следит за событиями вокруг мира спортивных медиа, не оставило равнодушным видео, не предназначенное для сети и неожиданно там оказавшееся. На этой записи три известных комментатора – Алексей Андронов и Кирилл Дементьев в роли ведущих, а Геннадий Орлов в роль интервьюируемого – обсуждают безрадостные для них кадровые решения, которые делает руководство общедоступного спортивного телеканала. Говорят о судьбе в журналистике каждого из присутствующих, обсуждают коллег по цеху, а также вскользь упоминают и о моей скромной персоне.





Колкие замечания в мой адрес можно понять и простить – трепетное отношение жителей Санкт-Петербурга к столичному статусу города хорошо известно, а вот чего понять нельзя, так того, что случилось после. Нелицеприятное высказывание в адрес главного редактора «Советского спорта» совершенно не помешало Геннадию Сергеевичу спустя час дать подробное интервью для нашего издания.

При этом мы бы спокойно интервью опубликовали, несмотря ни на какие утечки, потому что «Советский спорт» с его 93-летней историей может позволить себе быть выше каких-то нелепых обид, если мнение Орлова по тем или иным вопросам читателю будет интересно. Но случилось так, что в пятницу утром ему аккуратно намекнули из «Газпром-медиа», чтобы на время прекратил какую бы то ни было публичную активность, интервью не давал, в комментариях всем отказывал. Потому и интервью он попросил не ставить. Имеет право. Мы права человека уважаем. Не ставим.

Уважаемые люди, звёзды, персоны, которые всеми обожаемы и статус которых в глазах общественности, казалось бы, непререкаем, почему же для них вот так «переобуваться» - это норма?

Почему Геннадий Орлов критикует свое телевизионное руководство, а спустя несколько часов, когда ему звонят за комментарием, говорит, что это смонтированное видео и смонтированный звук? Уважаемому коллеге восьмой десяток, он авторитетный в своей среде человек, его любят все болельщики «Зенита» и одновременно высоко ценит болельщик «Зенита» Алексей Миллер. Что бы им ни произносилось, он имеет право на это мнение, хотя бы из-за своего статуса и жизненного опыта. Но тогда зачем потом без всякого окрика начальства, отказывается от своих слов, когда из-за , как говорят, технической ошибки тех, кто выкладывал эту видеозапись в соцсеть, не предназначенная для публики информация, стала всем известной?

И таких примеров, увы, очень много. Почему известный хоккеист, который умудрялся быть во время своей игроцкой карьеры настоящим лидером раздевалки, который своей харизмой так мотивировал команду, так заводил ее, что игроки выходили на лед и обыгрывали любого соперника, сегодня тоже готов дать изданию честный комментарий, а потом… Потом, когда эффективный хоккейный менеджер из известной семьи звонит к нему с претензиями, сразу же отрекается, дескать, такого не говорил, все это газетчики сами напридумывали. И куда уходит былаяхаризма, когда люди в спортивных медиа оказываются? Чем тут воздух-то пропитан?

Наверное, у каждого бывают ситуации, за которые ему бывает стыдно, или, по крайней мере, неловко. Чего скрывать, бывало такое и у меня. На недавнем вечере, где подводились итоги сезона в РФПЛ, я отыскал главу департамента по безопасности Александра Мейтина и принес извинения: когда-то, годы назад, я в своих эфирах и статьях называл его человеком, похожим на бандита Гришу из сериала «Бандитский Петербург». Мне это ложилось на язык ради красного словца, но когда я чуть позже узнал о его судьбе, о его биографии, мнение о человеке сильно изменил. Рад, что он мои извинения принял и мы, откровенно поговорив, пожали друг другу руки.

Конечно, получился чересчур долгий заход к тем выводам и обобщениям, ради которых я и затеял этот материал. Но говорить о ситуации в спортивных медиа глобально невозможно без понимания ситуации, которая в них сложилась внутри. А что там внутри? Вне зависимости от статуса, уровня притязаний, опыта – двуличие людей, ложь, обман, интриги, дрязги.

Многим интересно обсудить, правдива или неправдива информация о том, сколько Валерий Карпин или та же Тина Канделаки получают за свою работу на телевидении. Ясно, что у топ-менеджеров зарплаты огромные – у каждого миллионы рублей в месяц, в десятки раз больше, чем у самых известных комментаторов Но мое высказывание - о профессионализме и самоуважении. Его нет на многих уровнях в спортивных медиа.

Я о спортивном медиа как о системе. Вот смотрите что у нас получилось: комментатор рассказал о ситуации, сложившейся в самом заметном медийном ресурсе российского спорта. Сама эта ситуация – а также реакция на него коллег, руководителей, читателей – демонстрирует нам, что подняты оказались глубинные проблемы российской спортивной журналистики: интриги, непрозрачность, лицемерие, полное отсутствие цеховой солидарности, зависть. Все это на фоне радикального финансового перекоса: безденежье одних и миллионные зарплаты других.

Многие наши коллеги часто любят употреблять фразу о том, что российский спорт глубоко убыточен. Просто по определению убыточен. На нем не зарабатывают. Он нужен очень многим для того, чтобы жить за счет трат на него. В результате – тупик и деградация.

Несмотря на многомиллиардные вливания со стороны государства точно такая же история складывается и со спортивным телевидением. Как судьба спортивного клуба не зависит ни от мнения его болельщиков (ходят они на стадион или нет), ни от того, как о нем отзываются в спортивных медиа, так и здесь: менеджер зависит только от людей, распределяющих бюджет. В итоге как не нужны клубу болельщики на трибунах, так не интересны менеджменту на ТВ журналисты. Прямая параллель.

И не надо тешить себя иллюзией, что на рынке спортивных медиа якобы есть здоровая конкуренция. Продолжающийся конфликт между телеканалом и интернет-агрегатором спортивного контента – это не конкуренция. У одних есть эксклюзивный контент и желание закрыть более успешного конкурента, использующего этот контент. Другие беззастенчиво этот контент воруют, выдавая себя за Робин Гудов медиасферы.

Есть многомиллионные бюджеты. И они проходят мимо спортивных медиа, которые вынуждены влачить жалкое существование. Свидетелями скольких ярко начинающихся инициатив мы были в последние годы? Журнал «ProSport» погас вдруг; сайта «Спортфакт», собравшего интересных пишущих авторов, в один момент не стало; похожие примеры были у спортивных радиостанций… Не встретили интереса у аудитории, у рекламодателей. Как футбольные клубы вспыхивали яркой звездой на небосклоне, а потом вмиг умирали, так жили и живут пока что живут спортивные медиа. Некоторые клубы пытаются жить все-таки иначе. Трудно, но живут. Наверное, рано или поздно случится это и в спортивных медиа…