Хочешь поймать сома? Прикинься сомихой! Все о ловле сома на квок

Тема ловли сома вызывает интерес среди рыболов, которых, как показывает опыт, немало среди наших читателей. В одной из предыдущих публикаций мы упомянули о такой поэтической форме ловли сома, как ловля на квок. Сегодня пришло время поговорить об этом подробней.

Лучшая майская снасть на сома - квок. Квок имитирует звуки самки сома, а перед нерестом сом очень чувствителен и, как правило, приплывает к источнику звука. Для насадки можно использовать практически всё. Это и черви и кусочки мяса, рыбы, мидии, лягушки. Как правило лучше всего сом берет на то, что в избытке водится в месте его обитания.

Ловля сома на квок - занятие для рыболовов поэтическое и сугубо профессиональное. Можно сказать, что ловля сома на квок - это занятие для настоящего рыболова .

Главный редактор National Explorer Андрей Шалыгин описывал в одной из своих публикаций, как ловил сомов в рукавах волжской дельты. С друзьями он это делает вот уже свыше 20 лет. Случалось, что крючки хватала мелюзга весом не более 1-2 кг, которую, отцепив, тут же отпускали восвояси, чтобы подрастала дальше, а бывало, что добычей становились «бревна» свыше 100 кг. Наибольший экземпляр, который удалось взвесить, потянул на 112 кг. Вероятно, попадались и более увесистые, но не было возможности это хоть как-то выяснить и зафиксировать.

В азартной борьбе случалось все: и досадные сходы, когда ломались крючки и перетирались шнуры, и многочасовые вываживания, во время которых усатые по 2-3 часа бурлачили за собой резиновую лодку с нами, седоками... И конечно, бывали и сбивающие с ног удары мощного хвоста уже вытащенного на берег сомяры! В общем, рыбаки сполна получали и получают от этой рыбалки адреналин и удовольствие, сравнимое, наверное, с тем, что испытывают охотники на львов и носорогов. В рукавах волжской дельты - Ахтубе, Кирпиче и т.д. - сомов много, и вырастают они изрядными. Однажды был выловлен экземпляр на 220 кг. Рыбины от 50 до 100 кг - явление в уловах совсем не редкое.

ЗАГАДКА ГОМЕРА

С ловлей сома на квок связана одна любопытная исторически-литературная загадка, которая так и не поддалась американцам, но которую уже давно решили русские. В 24-й песне «Илиады» Гомер, рассказывая об Ирисе, посланным Зевсом за Фетидой, сравнивает стремительность погружения богини в морские глубины со... свинцом:

«Быстро, подобно свинцу, в глубину погрузилась богиня,

Ежели он, прикрепленный под рогом вола степового,

Мчится коварный, рыбам прожорливым гибель несущий».

Что это за свинец, и еще интереснее, что это за «рог вола», под которым этот самый свинец прикреплен, и почему он несет гибель «прожорливым рыбам»? О чем вообще говорит Гомер? Эта загадка давно мучила историков. Как рассказывает американский писатель и рыболов Родерик Хейг-Браун в своей книге «Река никогда не спит» («The River Never Sleeps», 1944), в литературном приложении к «Таймс» в свое время шли долгие дебаты по этому поводу. Как использовался рог? Служил ли он приманкой или крючком, или использовался как-то еще? Сам Хейг-Браун полагал, что рог мог быть наконечником гарпуна, что до сих пор встречается у индейцев Британской Колумбии. Высказывались и другие точки зрения (например, рог как своего рода шпуля для лески и т.д.). Загадка Гомера, однако, тогда так и осталась неразрешенной. «Гомеровы способы рыбалки так сильно отличались от нашей современной техники, что мы, возможно, никогда не узнаем, что это был за метод», - считает Стив Харрисон, автор очерка об истории рыбалки (Steve Harrison, «The Early History of Angling», 2000).

Между тем, загадки-то никакой и нет. Коровий рог издавна использовался в России для ловли сомов на квок. Об этом, еще в 1892 году подробно рассказал Л.П. Сабанеев в своей книге «Рыбы России»: «Для этой цели выбирается небольшой и по возможности прямой рог... в остром конце просверливается насквозь, вдоль, а не поперек, отверстие, через которое пропускается бечева; на конце бечевы прикреплен крючок... Рог держится от крючка на расстоянии, равном глубине, на какой хотят ловить, чтобы он, т.е. рог, при опускании снаряда в воду всегда ударял по ней нижними своими краями и производил бы известный, приманивающий сомов звук; на бечевку, ниже рога, надевается тяжелое свинцовое грузило». О том, что у Гомера описано ни что иное, как именно клочение, то есть, ловля сома на квок, догадался современник Сабанеева, Н.П. Курбатов - редактор газеты «Воронежские губернские новости», автор многих публикаций об ужении рыбы, давший описание ловли на квок на реках Немане и Вилии.





ПОВАДКИ СОМА

Сом - рыба оседлая, живет в ямах, покидая их только для поисков пищи. Этот ночной хищник кормится рыбой, лягушками, раками, моллюсками; его привлекает все живое, плавающее по поверхности. Кроме того, сомы уничтожают всякого рода падаль, за что их называют речными санитарами.

В стаи они не собираются, только иногда скапливаются в местах, где идет большой скат рыбы, которой можно кормиться. Охотятся они из засад, залегая в корягах и т.п. Их мраморный окрас позволяет им хорошо сливаться с дном. Нападают резко, с близкой дистанции, на дальние расстояния не гоняются. Питаются рыбой, лягушками, раками, крупными насекомыми, хватают водяных крыс, мышей, водоплавающих птиц, перетирают во рту ракушки-перловицы.

Когда сомы не охотятся, то стоят в ямах на глубине, переваривая пищу, а проголодавшись, выходят на границы ям и отмелей, где смешивается течение и есть водовороты. Бывает это примерно с 5 до 7 часов утра. В это время их легко увидеть с берега. Это отличный способ установить, есть в данном месте сом или нет. Если удалось подметить поднимающиеся над поверхностью и мощно бьющие по воде хвосты, то можно смело начинать ловлю, со своей территории «хозяин» не уходит.

Ловить сома можно различными снастями - поплавочными и донными удочками, жерлицами, спиннингом. Но, по-моему, самая увлекательная ловля - на квок. Она основана на подманивании сомов звуком, который издает специальное устройство - квок (во времена Сабанеева, да и сейчас кое-где, его называли «клок»). При этом рыболов находится в лодке. Сом, привлеченный звуком, всплывает, встречает насадку на крючке и хватает ее. Способ этот исконно русский, старинный, но сохранившийся лишь в некоторых местах.

С точки зрения многих настоящих рыболовов ловить сома - значит ловить его на квок! Все остальные способы его ловли - это извращение. Это как спиннингом ловить леща или нахлыстом стерлядь - поймать можно, но чтобы специально... Особенно на канале. Только квок, снасть, специально предназначенная для ловли сома, даст полное, истинное удовлетворение при поимке сома. Остальные снасти и способы ловли содержат в себе, при поимке сома, элемент случайности, который как червячок грызет «случайно зацепился, будет ли ещё?...»

Тем не менее, найдется немало тех, кто захочет поймать сома спиннингом. Им - совет: идя на сома, настраивайтесь только на него. Ставьте твистер на сома, леску на сома... Пусть поимка другой рыбы будет для вас случайностью! Поклевка сома может быть одна на несколько рыбалок, но кайф от этой поклевки запомнится надолго!





СНАСТЬ

Раньше квок делали целиком из древесины, причем наилучшей для него считалась яблоня. Деревянные квоки сложны в изготовлении и, по нашему мнению, непрактичны. Чего только не приходилось читать и слышать о квоке! Иные авторы популярных книжек о любительском рыболовстве просто перерисовывают квок из труда Сабанеева, переписывая оттуда и текст. «Живой» квок они не видели и не подозревают, что современный квок отличается от сабанеевской «клокуши», как сом от селедки. Другие авторы утверждают, что квок обязательно должен быть изготовлен из целого куска дерева, а некоторые при этом добавляют, что это дерево должно быть, например, только яблоней, а то квок не будет издавать нужный звук («стучать»).

Если отбросить все наносное и некомпетентное, то надо сказать, что звучание зависит не от материала, а от формы и размеров квока. Я использую квок, изображение которого дано на картинке.





Он состоит из трех частей: ручки, ножа, пятачка. Ручку и нож можно делать из любого дерева, удобного в обработке, а пятачок - из эпоксидной смолы.

Используемый нами квок представляет собой деревянную ручку с закрепленным на ней ножом из дюралюминия, на конце «пятачок». В верхней части ручки - отверстие, через которое пропущен капроновый шнур толщиной 2 мм. Длина шнура с запасом - 30-40 м. Через 4 м ниже квока на шнуре закреплено грузило. Обычно это листовой свинец, свернутый в трубку и слегка запрессованный.

Чтобы грузило не сползало, ниже него делается узел. Участок от грузила до крючка - это поводок, его длина - 1,5 м. Можно ставить поводки из толстой монофильной лески, но она слишком жесткая и перекручивается, плетеная лучше.

При ловле в закоряженных местах часто случаются зацепы. Тогда мы разматываем шнур и выходим на берег, оттуда, с суши, и пытаемся рывками освободить снасть, но в таких случаях даже плетеная леска часто рвется.

С резиновой лодки высвобождать оснастку от зацепа рывками опасно - можно повредить саму лодку.

Крючок на квоке ставится одинарный, от №6/0 и крупнее по европейской классификации (от №20 до №36 - по отечественной), в зависимости от возможной величины добычи. Шнур окрашиваем в голубой или зеленый цвет. Цвет крючка не важен, хотя на белый поклевки вроде бы случаются почаще...

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Надо взять квок в правую руку, опустить снасть в воду, отрегулировать длину шнура, расстояние от грузила до квока должно быть не менее 4 м. Потом делайте удары о воду вдоль лодки. При вхождении в воду пятачок должен быть перпендикулярен зеркалу воды и двигаться по некой окружности. Пятачком при ударе увлекается воздух, создавая в воде воздушный пузырь. А на выходе из воды этот пузырь лопается с громким звуком. Звук этот в тихую погоду слышен за многие сотни метров. Пятачок надо вводить в воду на несколько сантиметров, не более. Сам квок в руке следует держать без напряжения, иначе быстро устаешь.

Есть одна особенность. Чем пятачок меньше, тем звук будет звонче, и наоборот, площадь пятачка больше - звук глуше, но мощнее, поэтому квочить таким легче.

Особенно это важно, если ловишь в ветреную погоду, на волне, когда часто при ударе ощущаешь пустоту вместо сопротивления воды. Тогда крупный пятачок в самый раз. А вообще, если попал в жор, то параметры снасти не имеют значения, сомы будут хватать постоянно, главное - не упустить.

ЧЕМ ПРИМАНИВАЕТ КВОК?

Рыболовы и ихтиологи до сих пор не поняли этого окончательно. Устойчивых версий три:

1.Квоченье похоже на призыв самки.

2.Квоченье - вылитое пение стаи лягушек.

3.После разливов, когда много малька в устьях ручьев и малых рек, слышны звуки, как будто работает помпа, - это кормятся сомы, втягивая малька с поверхности, причем перед их пастями образуются воронки, которые и издают такие звуки. Возможно, квочение сходно по звучанию, и сомы идут на квок в расчете составить компанию тем, кто уже нашел корм.

В условиях постоянной пищевой конкуренции этот звук вызывает у сомов стремление присоединиться к трапезе, или, может быть, отобрать кусок у соседа. Как шутят волжские сомятники, на голодного сома звук квока оказывает такое же магической действие, как на пьяницу - звук наполняемого стакана.

Сами рыбаки относят квочение к высшему пилотажу. Даже среди опытных рыболовов не много таких, кто владеет этой снастью в совершенстве. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что можно освоить этот способ самостоятельно, начитавшись литературы или посмотрев видеофильмы. С таким «опытом» вы, скорей всего, своим квоком распугаете всех сомов в округе. Единственный путь к освоению квока - напроситься «вторым номером» к опытному сомятнику. Несколько выездов на рыбалку дадут вам много больше, чем горы литературы и видеокассет.

Само по себе квочение сродни игре на музыкальном инструменте, и чтобы добиться необходимой мелодии надо прежде всего подобрать хороший инструмент. Сегодня в продаже можно встретить различные модели промышленного производства, в том, числе и импортные. Но рассчитывать на то, что купив «фирменный» квок, и начав квочить, вы сразу угадаете «нужную мелодию», и к вам потянуться сомы со всей округи, не стоит. Как правило, каждый квок подбирается и доводится «под руку». Все мои знакомые рыболовы-сомятники, занимающиеся квочением, используют только самодельные квоки, причем значительно отличающиеся друг от друга и размером и формой.

ГДЕ КВОЧИТЬ?

Квочить следует в местах с хорошим течением. На озерах и на слабом течении квок практически бесполезен. На сильном течении живность движется быстро, поэтому у сома нет времени на раздумья, надо хватать, а то упустишь. Без течения же всякая приманка, что движется непрерывно, вызывает у сома опасения, и он к ней относится крайне осторожно.

Волжский сом чаще всего обитает в речных ямах и охотится возле них в закоряженных местах. Большинство поклевок происходит в начале ямы и редко в ее конце, ибо сомы в самой яме стоят, когда сыты, а как проголодаются, выходи против течения в ее начало, как и все другие хищники. Если был пройден весь глубокий участок, и были поклевки, но пустые, то другой заход надо делать - это наше правило - не менее чем через 1,5-2 часа, чтобы рыба успела успокоиться. Как правило, поклевки следуют на точках, расположенных не ближе 40-50 м друг от друга.

Если вы на незнакомом участке ловли, то квочить надо начинать там, где глубина не меньше 4 м, плыть ближе к фарватеру. Если берег становится обрывистым, а это верный признак ямы, то надо приблизиться к нему, но не ближе чем на 40-50 м.







КОГДА КВОЧИТЬ?

Ловить сома лично мы начинаем с 5 утра и продолжаем весь день до 1 часу ночи, повторяя заходы над ямами. Чаще клюет утром и вечером, но все же лучшее время - на рассвете. По месяцам квоченье на Волге идет с конца июня, после спада воды, и до середины сентября.

Сом чувствителен к погоде и давлению. Стоит набежать тучам - прощай, рыбалка! Летом, если вода 20-28°, то клева почти нет. Лучше всего, когда 8-20° тепла. Если дожди шли пару суток, то сразу после них ловить тоже бесполезно.

Для наживки годится все, что движется: лягушки, ракушки-перловицы, пиявки, кузнечики, бабочки, раки, личинки крупных насекомых, медведки и т.д. Хороша комбинированная насадка: основа - пара лягушат и еще то, что окажется под рукой. Самая лучшая насадка - рак, особенно он способен выручить при слабом клеве.

По Сабанееву классической схемой ударов квока считается: три удара - пауза, три удара - пауза. Когда квочишь на яме, то пауза поменьше, если место незнакомое, то пауза длиннее.

Поклевка обычно происходит во время паузы и ощущается как легкий толчок, потом нажим. Понять, кто прицеливается к наживке, невозможно - сомы на 3 кг и на 100 кг клюют одинаково. Далее будет так: либо сразу все закончится, либо нажим будет расти. Во втором случае надо выждать некоторое время, сдать шнур насколько возможно. Сом, поднимаясь с глубины, подходит со стороны, находит насадку, пробует, а потом либо выплевывает, либо глотает вместе с крючком и продолжает движение.

Выждав время, следует подсекать, подсечка должна быть резкой, сильной, без церемоний. Пасть сома жесткая, пробить ее нелегко. Поэтому определение момента подсечки решает все. Если поторопился, то крючок войдет в районе верхних щеток, тогда сход при вываживании почти неизбежен. Тут может спасти единственное - отсутствие хоть малейшей слабины, надо тащить и тащить непрерывно...

Самое удачное, если крючок впился в межузловое соединение между верхней и нижней челюстями, тут сход возможен, только если шнур порвется или крючок обломится. Чем сом крупнее, тем мощнее потяжка, тем легче и надежнее он подсекается. Мелочь частенько просто сдергивает насадку. А еще случаются резкие, но пустые поклевки, это явное свидетельство того, что подскочил крупный и очень голодный сом, который не миндальничал, а одним махом сдернул насадку и ушел.

Небольших сомов, до 10 кг, можно вываживать прямо в лодку, даже в резиновую. Остальных - только на берег! А сом свыше 50 кг просто опасен! Если тащишь в лодку, то колотушка и багор обязательны.

Как только была сделана подсечка, разворачивайте лодку и двигайтесь к берегу. Некоторое время сом будет в шоке и даст себя развернуть и вести в нужную сторону, но ближе к берегу начинает бороться! Тут надо ослабить шнур и даже поплавать за сомом. Почувствовав, что он ослабел, нужно снова двигать к берегу и так, пока на сушу не выберешься. Бывает, что весь шнур размотаешь, лишь бы до берега дотянуть.

А вот на суше можно не торопиться, сом, считай, уже ваш! Спокойно и постоянно надо то тянуть, то отпускать, пока рыбина не покажется на виду. Тут ей надо дать глотнуть воздуха. После этого сом успокоится, и пока один рыболов держит шнур, другой заходит в воду и, обхватив добычу сзади под грудные плавники, вытаскивает ее на сушу.

Если надо сохранить сома живым, то на кукан его - и в воду, но шнур кукана пропускайте только через жабры, а не через рот, иначе перетрется.

В наших следующих публикациях подробнее поговорим о технической стороне вопроса: как сделать квок самому, какой квок лучше.

