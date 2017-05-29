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Иркутск, Санкт-Петербург, Рио. Календарь турниров ММА на эту неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет турниры по ММА, которые состоятся на этой неделе (29 мая – 4 июня).

1 июня

M-1 Challenge 79

Санкт-Петербург, Россия

Брэндон Хэлси (9-2) — Александр Шлеменко (55-9)
Арда Адас (7-2) — Сергей Романов (11-1)
Мичел Сильва (18-5-1) — Алексей Махно (13-5)
Энок Солвес Торрес (19-9-1) Олег Оленичев (8-4)
Драган Пешич (13-7) — Хамзат Далгиев (8-1)
Джош Реттингхаус (14-4) — Бахтияр Тойчубаев (6-0)
Деян Стефаноски (5-1) — Данила Приказа (6-1-1)
Юрий Проценко (8-3) — Антон Вязигин (7-1)
Вон Джун Джанг (4-1) — Баир Штепин (3-2)
Гига Кухалашвили (5-3) — Дмитрий Тебекин (5-2)

2 июня

Cage Warriors Fighting Championship 84

Лондон, Великобритания

Натаниэл Вуд (10-3) — Марко Ковачевич (9-1)
Кенет Беркх (5-0) — Норман Парайси (15-4-2)
Мэтт Тинман (19-9) — Брэд Уилер (16-10)
Бола Омойле (8-4) — Ли Чедвик (22-13-1)
Том Грин (11-1) — Александр Якобсен (7-1)
Крейг Уайт (10-7) — Хакон Фосс (8-3)
Юри Беженари (6-1) — Сам Крейси (7-1)

3 июня

Industrials Fight Club Cherdak

Иркутск, Россия

Станислав Молодцов (10-7-1) — Магомед Героев (5-1)
Лазиз Адизов (1-2) — Максим Буторин (11-1)
Владимир Дайнеко (4-3) — Дмитрий Алексахин (0-2)
Кирилл Крюков (2-1) — Владислав Хоненко (2-1)
Геогрий Елоян (6-1) — Максим Рябичев (1-2)
Роман Гнездилов (3-5) — Геннадий Карнаухов (0-4)
Садырбек Кудайберди (2-0) — Евгений Макеев (0-0)
Владимир Бялобзицский (10-9) — Ростислав Быченков (1-2-1)
Вадим Славин (1-1) — Дзурабек Малаев (0-1)
Бектурсун Шерали (2-1) — Белек Бар-Оол (0-0)

3 июня

Legacy Fighting Alliance 13

Бурбанк, США

Куртис Миллендер (10-3) — Кевин Холланд (8-2)
Алекс Рейес (12-2) — Карен Дарабедян (12-6)
Доминик Рейес (5-0) — Джордан Пауэлл (8-6)
Бостон Салмон (5-1) — Трент Микс (6-2)
Кайлер Филлипс (3-0) — Джонатан Кьюроз (2-1)
Алонзо Менифилд (2-0) — Хаджимурат Бестаев (4-1)
Дмитрий Герасимов (7-5) — Фабио Триндаде (5-4)

4 июня

UFC 212

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Жозе Алдо (26-2) — Макс Холлоуэй (17-3)
Клаудиа Каделья — Каролина Ковалькевич (10-1)
Витор Белфорт (25-13) — Нейт Маркардт (35-17-2)
Марлон Мораес (18-4-1) — Рафаэль Ассунсао (24-5)
Эрик Силва (19-7) — Янси Медейрос (13-4)
Юри Алькантара (34-7) — Бриан Келлехер (16-7)
Эрикс Спайсли (10-1) — Антонио Карлос (7-2)
Джонни Эдуардо (28-10) — Мэттью Лопес (9-1)
Пауло Энрике Коста (9-0) — Олувале Бамгбос (6-2)
Луан Чагас (14-2-1) — Джим Уолхед (29-10)
Вивиане Перейра (12-0) — Джейми Мойли (4-1)
Дейвисон Алькантара Фигуейредо (11-0) — Марко Белтран (8-4)

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