«Не имеет права футболист говорить такое». Как Сарсания критиковал «Зенит»

Константин Сарсания, пока тренировал «Атлантас», точно следил за РФПЛ. Вот что новому спортивному директору «Зенита» не нравилось в клубе по ходу завершившегося сезона.

Сарсания уже работал спортивным директором «Зенита» в 2006-2007 годах, а в 2008 занимал пост советника президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. Последние четыре года Константин Сарсания работал в Литве, но все равно активно высказывался о «Зените», его проблемах, игроках и тренере.

О покупке Жулиано

– Луческу умеет работать с бразильцами. Он следил за Жулиано, прекрасно знает его возможности. У Мирчи скаутская служба очень хорошо развита, в отличие от того же «Зенита». Чтобы купить Халка или Витселя за 50 млн, не требуется селекционная служба. У Луческу же несколько другой подход к подбору футболистов. Считаю, что он более правильный. (29 июля 2016-го)

Об итогах первой части чемпионата-2016/17

– [В «Зените»] есть комплекс проблем. Начиная с того, что кто-то хочет уйти, кто-то не в лучшей форме, а другие не до конца привыкли к требованиям Луческу. Поэтому все не так просто. (25 декабря 2016).

О векторе развития «Зенита»

– Попытаться купить самых сильных россиян, что в условиях лимита является одним из факторов успеха. А потом – усилить команду иностранцами. Другое дело, что теперь качество легионеров немного другое, потому что платят меньше, чем раньше. (10 января 2017-го)

О покупках «Зенита» зимой 2017-го

– То, что зимние покупки не усилили «Зенит», – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы. Эрнани позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать. (22 февраля 2017-го)

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О словах Шатова: «Тренеру и без нас хорошо»

– С атмосферой не все ладно, если Шатов делает такие заявления. Это неправильно со стороны игрока. Но если он так говорит, в команде много недовольных.

– То есть вы за тренера?

– Да. Не имеет права футболист произносить такое. Люди находятся в команде, как можно обсуждать внутренние истории? Шатов провоцировал. Что значит: «Тренеру и без нас хорошо»? Не имеет права игрок говорить такое, тем более когда трудно и надо сплотиться. (14 апреля 2017-го)

О результатах «Зенита» в сезоне-2016/17

– Видел, что в нескольких матчах «Зенит» провалился просто из-за невысоких скоростей. Либо дело в подготовке, либо в приобретенных игроках, которые просто не могут действовать в таком темпе, ритме. А на выходе команда, обладающая самыми большими финансовыми возможностями, даже не может чемпионат России выиграть. Про еврокубки лучше промолчу – там вообще полная трагедия. В первую очередь вопросы к менеджменту, уже во вторую – к тренеру. Не согласен с теми, кто огульно гнобит Луческу. (20 мая 2017-го)

В материале использованы цитаты из интервью «Спорт-Экспрессу», «Спорт Уик-Энду» и «Советскому спорту».

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