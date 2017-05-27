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Начался перенос травяного покрытия для поля на «Стадионе Санкт-Петербург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Начался перенос травяного покрытия для поля на «Стадионе Санкт-Петербург»

В Гатчине начался перенос травяного поля, который будет перемещен на «Стадион Санкт-Петербург». Одновременно проводятся выравнивание и уплотнение основания под газон.

Футбольное поле уже перемещено внутрь чаши стадиона в проектное положение и подключено к инженерным системам. Специалисты АО «ФК «Зенит» и ЗАО «Зенит-Арена» приступили к выполнению комплекса подготовительных, пуско-наладочных 
и агротехнических мероприятий, провели анализ текущего состояния почвосмеси, травяного покрытия, а также инженерных систем. На настоящий момент все инженерные системы футбольного поля подключены.

Работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона будут выполнены за счет средств ФК «Зенит» и будут завершены 12-13 июня.

Напомним, что 19 мая на заседании оперативного штаба по подготовке стадиона было принято решение об обновлении травяного покрытия футбольного поля в соответствии с техническим заданием, разработанным АО «ФК «Зенит». Укладка нового газона не потребует дополнительного финансирования со стороны городской администрации.

Снятие газона в Гатчине:


Укладка газона на стадионе «Санкт-Петербург»:


Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга


«Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов. Изучали опыт Германии, Голландии, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области – под Гатчиной. После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. «Зенит», «Бамард», футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный. Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдёт три дня на то, чтобы в полном объёме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап – это прошивка газона, которая повысит качество покрытия.

Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании «Бамард» и ФК «Зенит». 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены».

Владимир Литвинов, заместитель генерального директора по управлению инфраструктурой ФК «Зенит»


«Нами отобран многолетний рулонный газон высокого качества с развитой корневой системой, который не вызывает сомнений. Мы его уложим, закрепим, основание будет стабилизировано, из синтетической травы высокого качества будут выполнены технические зоны. Вся эта работа реализуется за счёт средств ФК «Зенит». Никаких рисков не вижу, работаем в установленном графике, с использованием высококачественных материалов и техники. Уверен, что газоном все будут довольны. Мы же рассчитываем получить ожидаемый результат в новом футбольном сезоне».

Стивен Ринкс, директор компании-подрядчика по подготовке газона


«Наша компания занимается рулонным газоном более шестидесяти лет. Мы поставляем спортивный газон в Англию, Францию, Италию, Голландию. Климат, в котором выращивается газон здесь, в Гатчине, похож на тот, который на Крестовском острове. У нас большой опыт по выращиванию газона, мы знаем, как нужно правильно его выращивать, как за ним ухаживать. Сейчас за три дня мы уложим газон на новой арене, а дальше будем следить за его состоянием вплоть до Кубка Конфедераций FIFA 2017».

Наталья Беликова, агроном компании-подрядчика по подготовке газона


«Луговой мятлик, по сути, основная трава нашей зоны. Единственная трава, которая выносит наши заморозки, зимние оттепели. Другое дело, что выращивать газон из мятлика очень тяжело, потому что дернится он только на второй год. Первый год по нему даже ходить нельзя. Этот газон пришлось выращивать действительно долго. Около четырех-пяти лет. Сейчас дернина уже может самостоятельно выдерживать любые нагрузки. Хорошо, что такой газон пойдёт на новую арену. Почему он хорош сам по себе? Это исключительно спортивный газон. Когда мы перенесём его на арену, он, по сути, вернётся на родину, так как там такая же песчаная основа, которая не задерживает влагу».

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