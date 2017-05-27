Александр Кержаков: «Зениту» не хватило характера, воли и Промеса

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков дал интервью «Советскому спорту».

- Третье место «Зенита» - это катастрофа?

- Скорее, все же я назвал бы это неудачей.

- Это происходит второй год подряд. В чем проблема?

- Все-таки это были две разные команды - в прошлом сезоне, и в нынешнем. Сейчас главный тренер говорит, что это связано с тем, что ушли футболисты. Но и с ними в прошлом сезоне результат был таким же. Что не так? Надо разбираться. Многое поменялось с времени последнего чемпионства «Зенита». Для которого и второе место - неудача. Прежде всего, нам не хватило бойцовских качеств. Мы упустили победы в нескольких играх, уступив сопернику в самоотдаче. В играх, в которых обязаны были побеждать.

- Речь идет о поражении в Краснодаре?

- Прежде всего - да. Игра с «Амкаром» на выезде. Домашний матч с «Анжи». Не говоря уж о «Тереке». Все это матчи, в которых соперник добился успеха, на деле доказав, что он больше хочет успеха.

- Какое влияние на «Зенит» оказал матч с «Андерлехтом»?

- На мой взгляд, да и ребята говорили после матча, и тренер об этом говорил: этот матч показал, как сильно на самом деле «Зенит» может играть в футбол. Матч был очень хорош, до самой концовки. Я не считаю вылет из Лиги Европы трагедией - на тот момент это было объективно. «Зенит» лихорадило, он не мог найти свою игру. И, конечно, это противостояние мы проиграли в Бельгии.

- Что нужно делать сейчас «Зениту», чтобы вернуться на вершину?

- Во-первых, в клубе произошли перестановки. Во-вторых, нужно выработать единую линию развития клуба. У нас за последние годы постоянно менялся вектор развития - то ставка на питерских игроков, то на сильнейших россиян, то покупка дорогих легионеров. Нужно выбрать курс и следовать ему. Четко, не сбиваясь.

- Решение о завершении или продолжении карьеры вами уже принято?

- Пока нет, есть некие идеи в обтекаемых формах. До выхода из отпуска все станет известно.

- Готовы сыграть за «Тосно», который рядом? Или за «Динамо», где уже были?

- Много раз говорил - мне сложно видеть себя игроком вне «Зенита». Те моменты, когда я отсутствовал - дали мне еще острее понять, насколько я люблю этот клуб, и что он для меня значит. И если я сейчас не буду нужен главному тренеру как футболист, если придется закончить карьеру - я бы хотел остаться в клубе, и помогать ему, чем могу. Если не произойдет и этого - подумаю. Может быть, еще поиграю.

- В какой роли Кержаков готов помогать «Зениту»?

- Мне хочется быть полезным клубу, делиться опытом, тем, что я знаю. Мне интересна и главная команда, и академия, как они взаимодействуют. Как происходит коммуникация между дублем и основной командой, «Зенитом-2». Все это мне очень любопытно, хочется изучить это, и, может быть, что-то подсказать.

- То есть вам ближе позиция менеджера, нежели тренера сейчас

- Да, мне это очень интересно.

- Раз так, расскажите, зачем вообще существует «Зенит»? В чем его польза?

- Он нужен. Но мне не совсем понятно, когда в «Зенит-2» покупают футболистов. Прошедшей зимой их было более десяти - причем это не петербуржцы. Тут у меня возникают вопросы. Мое видение таково: в дубле должны играть ребята 16-17-18 лет. 18 - максимум, сужу по себе. Дальше надо переходить на взрослый уровень. «Зенит-2», как я считаю - для игроков от 18 до 21 года. Будет он в первой или второй лиге - там должны играть питерские ребята, которые любят «Зенит», для которых это не просто очередной клуб. Могут быть свои, опытные игроки - как сейчас Зырянов или Лобов. Они должны помогать адаптироваться молодым в взрослом футболе. Но покупать игроков, на мой взгляд, нужно только в первую команду.

- Как так получилось, что в «Зените» остался только один петербуржец - вы?

- Это большая и болезненная для всех проблема. Для клуба, для болельщиков. Это надо решать, и «Зенит» это будет решать.

- Каким образом? Игрока не создашь из воздуха?

- У нас много хороших школ, и хороших ребят в них. Нужно менять систему их отбора, селекции. Мы говорили о векторе развития - он ведь касается не только основного состава. Академия, молодежка, «Зенит-2» - все должны двигаться в едином направлении.

- Мирче Луческу (если он остается) нужен результат, а не петербуржцы в составе.

- Никто и не говорит, что если придет другой тренер, то сразу начнут играть все петербуржцы. Пока это невозможно. Но есть ребята, они тренировались с нами, я их видел - их вполне можно было пару раз включить в заявку на матчи РФПЛ. Это был бы огромный стимул.

- Луческу готов ко второй попытке в «Зените»?

- Мне кажется, да. Морально - естественно готов.

- А поиск заговоров и виноватых разве не говорит об обратном?

- Так было всегда, он и в «Шахтере» говорил аналогичные вещи. И побеждал. Я по работе с ним вижу - он очень любит свое дело, и хочет добиться успеха. Он максималист. Если ему нравится критиковать кого-то, или жаловаться - он такой человек. Он не изменится. Но я знаю его не только по флэш-интервью, я вижу его каждый день. Как тренер, как профессионал, да и как человек - он очень приятен.

- Могут ли в самом деле быть заговоры?

- Я думаю, что такого нет. Даже если бы это было - зачем мне об этом думать?

- Как восприняли чемпионство «Спартака»? Над Дзюбой не шутили?

- Шутили бы, если бы мы сами добились чего-то существенного. А так шутить нечего. В Москве и России, понятное дело, эйфория. Могу только поздравить, пусть радуются. В следующем сезоне будем привозить чемпионство в Петербург.

- За счет чего «Спартак» в итоге победил? Что такого сделал Каррера?

- Наверное, у него менталитет победителя. Видно, что он может повести за собой, объединить коллектив. Создать характер. В отличие от нас, они в этом году переламывали неудачные матчи. Воля и целеустремленность. И Промес. Без него они бы вряд ли стали чемпионами. Все говорят о Фернандо, но ведь это Промес порой в одиночку отодвигал игру от своих ворот, цеплялся, создавал момент из ничего, и забивал. У «Зенита» и ЦСКА такого игрока не нашлось.

- Три лучших игрока «Зенита» прошлого сезона?

- Дзюба, Жулиано, Лунев.

- Болельщики фантазируют о возвращении Аршавина, забивающего красивые голы в Казахстане. Это возможно?

- Впервые слышу. Как болельщик - я бы тоже этого хотел.

- Как коллега, одноклубник, форвард - объясните, что происходит с Кокориным?

- Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось. Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам - оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит. Мне кажется, ему стоит пообщаться с Смоловым. Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы, и сконцентрироваться на главном.

- За сборной вы теперь точно наблюдаете со стороны, что ждете от Кубка конфедераций?

- Жду, что наша сборная подарит нам надежду. На то, что мы не зря ждем домашнего чемпионата мира. Верю, что на Кубке конфедераций мы сможем выйти из группы. А это уже полуфинал, результат довольно серьезный.

- А на чемпионате мира?

- Хочу верить в лучшее. Что болельщики будут приходить, получать удовольствие и передавать команде энергетику, которой ей в последнее время не хватает.