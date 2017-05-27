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Прогресс Зобнина, кураж Жулиано. Сборная игроков РФПЛ, сменивших клубы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прогресс Зобнина, кураж Жулиано. Сборная игроков РФПЛ, сменивших клубы
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» продолжает подводить итоги российского футбольного сезона. На очереди – сборная из футболистов, проводивших в своих клубах первый сезон.

Сразу оговорюсь: футболисты в этой сборной не должны быть новичками чемпионата России в целом. Они должны были либо перейти в новую для себя команду перед стартом сезона, либо – по ходу его. В любом из вариантов они новички.

Александр Беленов («Анжи», «Уфа»)

Потеряв Лунева, «Уфа» провела гениальный трансфер заманив в команду Беленова. Голкипер, практически в одиночку тащивший «Анжи» прошлый сезон и половину этого, стремительно стал своим в Башкортостане.

У Беленова один из лучших вратарских показателей – в команде Сергея Семака он пропускал в среднем один мяч за игру. В том числе, давайте не забывать, что попасть в сборную России из седьмой команды лиги дорогого стоит.

Георгий Тигиев («Анжи», «Спартак»)

Еще один пример удачной сделки. В отличие от Беленова, основным игроком Тигиев в «Спартаке» за полсезона не стал, но этого, если верить концепции Массимо Карреры, где лавочники должны с понимаем относиться к своей командной роли, не требовалось. Георгию на полгода пришлось даже переквалифицироваться из классического крайнего защитника основы в латераля подмены.

Результативным действиями в новом клубе россиянин не отметился, но в четырех матчах за красно-белых смотрелся цельно. Многие считают, что подписывать Георгия на постоянной основе всего-то за миллион евро руководству «Спартака» стоит. Но есть и те, кто с ними не согласны.

Налдо Перейра («Краснодар»)

Мы знаем стольких Налдо, что при переходе бразильца в «Краснодар», не раз шерстили интернет, где проверяли себя: а не тот ли это Налдо из «Шальке», или, может, еще откуда.

В дебютном сезоне за «быков» 28-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах и забил два мяча. С приходом Налдо мы познакомились не только с качественным футболистом, но и новой обороной «Краснодара», где вместо не всегда мобильной связки Гранквист-Сигурдссон возникли новые сочетания из высокого и мощного дефа и коллеги пониже и побыстрее.

Георгий Джикия («Амкар», «Спартак»)

Эта сборная оценивает Джикию как футболиста «Спартака», хоть от пермского флера отвертеться оказалось сложно. В нужный момент уроженец Балашихи без потери качества заменил психологически сдавшего Кутепова и стал с новым клубом чемпионом.

Может, Георгий провел за «Спартак» пока только восемь матчей, но успел запомниться болельщикам спасениями в дерби, ошибками в игре с «Зенитом» и чувством юмора. Для 23-летнего игрока на его позиции, по ходу сезона пришедшего на подмогу будущему чемпиону, Джикия показал себя как нельзя лучше. Да и кто теперь вспомнит ту ошибку с Дзюбой, если команда стала первой по итогам года.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Умелые руки Алексея Зинина вылернули моторного эквадорца из чемпионата Венгрии в зимнюю паузу. Рамирес запомнился по весне скоростными проходами, умными позиционными решениями и нестандартным подходом к фланговым атакам. И это в 22 года.

Стало ясно, что Артур Енджейчик более не подходит «быкам», а качественного нового крайнего защитника справа в клубе не было. Всегда есть Калешин и Петров, способные сыграть на любом из флангов, но перспективного и невероятного взрывного бегунка до появления Кристиана в «Краснодаре» не было. По возможности Рамирес сможет закрыть и всю бровку, как это когда-то делал молодой Жоаозинью.

Фернандо («Спартак»)

Чуть ли не главный игрок в команде Карреры и, пожалуй, лучшее приобретение, наших клубов в прошлом сезоне . Оттянутый диспетчер, которых в «Спартаке» не было давно. А уж с опытом игры в Италии – никогда. Стоит признать, что под руководством Массимо Фернандо обновился и обрел те качества, о которых мы не знали: тут и дальний удар и первый пас, и многое другое.

Фернандо – хребет «Спартака», именно на него как на веревки далее можно пристегнуть остальных – Глушакова, Зобнина, Промеса, Зе Луиша, Самедова и прочих. Пока бразилец смахивает на упрощенную версию Яя Туре, но кто знает, что будет в будущем. Вдруг, у него сложится не менее яркая карьера.

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин в «Динамо» и Зобнин в «Спартаке» - два абсолютно разных футболиста. По итогам сезона Роман вошел в список 20 футболистов, чаще остальных участвовавших в атаках (15-е место). И если в прошлой команде Зобнина мы знали как опорного полузащитника с функциями диспетчера и бокс-ту-бокс хавбека, то в новой он стал в первую очередь разносторонним игроком, одинаково качественно действующим ближе к опорной зоне, перед чужой штрафной и на фланге.

Прогресс Зобнина радует еще и с точки зрения перспектив в сборной России. В 23 года полузащитник созрел для больших турниров и больших матчей. Играя за «Спартак» он это показал. Осталось показать за национальную команду.

Жулиано («Зенит»)

Как же искрометно начал бразилец! Мы даже забыли о существовании Халка. Порой казалось, что Жулиано интереснее и разностороннее предшественника, что положительным образом скажется на общекомандной игре.

Так, возможно, и было бы, но в коллективе Мирчи Луческу случился разлад, выбросивший клуб за пределы Лиги чемпионов второй год подряд. Казалось, что Жулиано оставил всего себя в первой половине чемпионата, а дальше уже доигрывал сезон в непонятной какой роли: то ли лидера, то ли своей собственной тени. Безусловно, бразильский новичок с украинским прошлым стал ярким пятном чемпионата России сезона-2016/17, но Халка затмить пока все-таки не смог.

Витиньо (ЦСКА)

Бразилец так долго отсутствовал в РФПЛ, что мы почти о нем забыли. Да было бы о чем вспоминать: когда Виктор только приезжал в ЦСКА, ничем путным отметиться не смог, и лишь через пару лет, набравшись опыта и мяса, вернулся в чемпионат России.

Весной Витиньо 2.0 набрал 11 очков по системе «гол+пас» в 13 встречах РФПЛ. Бразилец неожиданно стал лидером команды, когда это было так необходимо. Эффекта добавил еще и тот факт, что по большому счету от него этой лидерской позиции никто не ожидал: для этого тренера он новенький, с его последнего визита многое в клубе изменилось. Вот так, вернувшись в команду в сложное время, обстоятельства помогли футболисту за полгода вырасти в спасителя, надежду и светлое будущее.

Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

Выделять кого-то в составах аутсайдеров всегда сложно, но успехи итальянца не заметить просто невозможно. Да, его команда вылетела в ФНЛ, но Кристиан сделал очень многое для нее. Пять голов и восемь ассистов – не вся статистика 27-летнего форварда. Он был для самарцев самым полезным. И одним из самых полезных во всем чемпионате.

У Паскуато седьмой показатель по продуктивности, впереди только звездные Ари, Жулиано, Смолов, Промес, Фернандеш и Дзюба. Стоит отметить, что все, кроме нашего героя, выступают в командах первой восьмерки, а значит априори имеют дело с более мастеровитыми партнерами. Паскуато поучаствовал в половине голов своей команды, круче только Дзюба и Фернандеш. Уверен, в «КС» этот итальянец не останется.

Ари («Краснодар», «Локомотив»)

Из «Краснодара» Ари уходил с реноме сбитого летчика, а по факту – вернулся в Москву за обретением второй молодости. За 13 встреч в красно-зеленой майке бразилец забил шесть голов и один раз помог отличиться партнеру. В условиях никчемности Шкулетича и травмах Портнягина арендованный Ари стал настоящей палочкой-выручалочкой для Юрия Семина.

Из футболиста, прибитого к лавке «Краснодара», Ари превратился в качественного и многофункционального центрфорварда, каким был раньше. И это все за полгода. И это все, казалось, в невероятно скучной и узкопрофильной команде.

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