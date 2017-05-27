Игорь Смольников: Конфликт Луческу с игроками выдумала пресса

Сборная России провела вторую открытую тренировку в австрийском Нойштифте. После занятия игроки команды Игорь Смольников и Дмитрий Тарасов ответили на вопросы журналистов.

«Зенит» к концу рабочей недели задал серьезный медийный темп – в день по официальной и резонансной новости. В пятницу Сергей Фурсенко был назначен гендиректором клуба, а в субботу Константин Сарсания – спортивным директором. Спрятанный в Альпах австрийский Нойштифт, где сборная России готовится к Кубку Конфедераций, явно не поспевает за питерским клубом.

В субботу самым волнующим моментом в жизни игроков, тренеров и журналистов стал вой сирены, которая, видимо, служит для экстренного оповещения жителей. Но включение было плановым, поэтому за этим ничего не последовало. В остальном – все стандартно, спокойно и уединенно. Этого и хотел Черчесов, когда выбирал местом сборов Нойштифт. Сборная занималась полтора часа, успев поработать и в тренажерном зале, и проделать игровые упражнения.

ТАРАСОВ: О ТАКОМ ТУРНИРЕ, КАК КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ, УЗНАЛ НЕДАВНО

Дмитрий Тарасов подошел к журналистам со льдом, приложенным к правому колену. К тому самому, на котором была сделана операция. Поэтому первый вопрос о здоровье.

- Что-то серьезное с ногой?

- Нет, обычная профилактика после нагрузок. Все-таки семь месяцев назад у меня была операция, - говорит Тарасов.

- Многие футболисты сборной, заканчивая занятие, тоже прикладывают лед. Такие тяжелые тренировки?

- Объемные занятия получаются. Все успеваем: и над «физикой» поработать, и над тактикой, и поиграть – тоже. Тренировка одноразовая, но нагрузки приличные. Ко всему привыкаешь. Все ребята здоровы и готовы работать.

- Как в целом себя чувствуете?

- Мне, наверное, тяжелее всех пришлось в плане нагрузок. После такой травмы тяжело набирать форму. Но я много игрового времени провел за клуб. Не скажу, что нахожусь в оптимальном состоянии, но близок к этому.

- Обсуждаются соперники на Кубке Конфедераций?

- Нет, мы только три дня как собрались. Присматриваемся друг к другу, все-таки есть новые ребята. Все обсуждения впереди.

- Кубок Конфедераций в России может стать последним в истории турнира. Считаете, это значимый турнир?

- Я недавно об этом турнире узнал. Поэтому не знаю, значимый или нет, - то ли в шутку, то ли всерьез сказал Тарасов. - Но приедут хорошие команды, мы серьезно готовимся. И покажем свой максимум.

- Есть вероятность, что Семин покинет «Локомотив». Как это может повлиять на клуб? Гипотетически.

- Насколько я информирован, пока неизвестно, что будет. Пишут, что совет директоров состоится попозже. Там и будет это решаться.

- Есть основания для смены тренера?

- Это не мне решать. Мне комфортно работать с любым тренером.

СМОЛЬНИКОВ: КОНФЛИКТ ЛУЧЕСКУ С ИГРОКАМИ? ЭТО ВЫДУМАЛА ПРЕССА

- Вы часть сезона пропустили из-за травмы. Как сейчас ваше состояние?

- Травма в прошлом, и уже не беспокоит. Стараюсь максимально быстро набрать форму, - говорит Смольников.

- В «Зените» большие изменения – гендиректором назначен Сергей Фурсенко.

- Узнаю об этом только из СМИ. Сергей Фурсенко уже был в клубе, когда тот добивался больших результатов. Надеюсь, сейчас будет то же самое.

- Еще полчаса назад опубликовали официальную новость: Константин Сарсания назначен спортивным директором.

- А об этом только от вас узнал. Думаю, все будет хорошо. И мы будем побеждать.

- Насколько тяжело дался этот сезон?

- Тяжело, потому что не было результатов. Мы вылетели из всех турниров. И в чемпионате второй год подряд заняли третье место. Это никого не устраивает. Из-за этого возникло много сложностей. Но в следующем сезоне все будет по-другому.

- Как строилось общение с Луческу? По ходу сезона было много проблем в коллективе.

- Не было проблем. Это вы, журналисты, пишите, что были какие-то конфликты. Но за все время я не видел ничего подобного. Не видел, чтобы тренер делал кому-то что-то плохое. В большей степени это придумывает пресса. И кто-то еще.

- Спартаковцев теперь больше всех в сборной. Тяжелее стало справляться с подколами?

- Не обращаю на это внимание. Да и особенно никто не говорит об итогах чемпионата – кто и какое место занял. И шуток об этом я не слышал.

- Нет опасения по поводу качества газона на стадионе «Санкт – Петербург»?

- Думаю, поле будет в порядке. Прошло достаточно времени с последней игры.



