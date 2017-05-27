Эмери идет на хет-трик, а Венгер на рекорд. Анонс футбольного дня

В субботу в ведущих европейских лигах состоятся сразу четыре кубковых финала. «Советский спорт» рассказывает о том, чем они интересны.

СУПЕРИГРА ДЛЯ ВЕНГЕРА И САНЧЕСА

Кубок Англии. Финал

«Арсенал» - «Челси»

Лондон. Стадион Уэмбли. 19.30 (мск).

Сразу для двух представителей «Арсенала» матч с «Челси» в финале Кубка Англии может стать последним за нынешнюю команду - для главного тренера Арсена Венгера и нападающего Алексиса Санчеса. У наставника летом истекает контракт. Будет ли он продлен, неизвестно. Соглашение форварда с клубом действует до 2018 года, но захочет ли футболист оставаться в команде, которая пропустит следующий сезон в Лиге чемпионов? Покупатели на него точно найдутся. Поэтому матч с «Челси» для них не просто битва за трофей, но и возможность оставить о себе добрую память.

Перед игрой журналисты спросили наставника, волнует ли его ситуация с контрактом. Венгер дал понять, что абсолютно нет: «Если завтра вас будет оперировать хирург, которому осталось провести на работе один день, вы все равно будете ждать от него хорошей работы. Профессионалы действуют на совесть всегда. В моей карьере случалось, что соглашения подходили к концу, но я всегда все себя одинаково».

«Если я стану думать о будущем сейчас, то это отвлечет меня от игры, а я хочу выиграть Кубок Англии», - сказал чилиец.

Но хватит ли «Арсеналу» желания тренера и игрока добыть трофей? У лондонцев большие кадровые проблемы: Косельни пропустит матч из-за дисквалификации, Габриэл травмирован, под вопросом участие в матче Мустафи! Все игроки - центральные защитники! Плюс из-за травмы, полученной на тренировке, не поможет своей команде основной вратарь Петр Чех.

Антонио Конте перед игрой намекнул, что его команда постарается извлечь из этого выгоду: «Завтра мы увидим, сможем ли воспользоваться их проблемами». «Челси» в этом сезоне показал, что выигрывать он может даже тогда, когда проблем у соперника нет. Для «Арсенала» ситуация усугубляется тем, что у «Челси» все ведущие игроки готовы сыграть.

Если «Арсенал» выиграет, то победа станет седьмой в турнире для Венгера. Так много еще не побеждал никто. На данный момент кроме него шестью победами в Кубке может похвастаться Джордж Рэмзи, выигрывавший трофеи с «Астон Виллой» в конце 19 - начале 20 веков. Другого шанса опередить шотландца у Венгера может не быть.

Любопытно, что последним выигранным трофеем «Арсенала» является Кубок Англии. Его лондонцы добыли в сезоне-2014/15.

ЭМЕРИ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ ТРЕТИЙ ТРОФЕЙ В СЕЗОНЕ

Кубок Франции. Финал

«Анже» - «ПСЖ»

Сен-Дени. Стадион «Стад де Френс». 22.00 (мск).

Матч с «Анже» в финале Кубка Франции может стать последним у руля «ПСЖ» для Унаи Эмери. Такое предположение высказал корреспондент издания ESPN FC Джонотан Джонсон. Он считает, что с переездом в Париж спортивного директора Атеро Энрике, десять лет работавшего в «Порту», время испанца во Франции подходит к концу. В то же время договор «ПСЖ» с Эмери действует до лета 2018 года.

Эмери не до мыслей о будущем. «Я думаю только о финале. Хочется превзойти «Марсель» и стать самым успешным клубом». Что имел в виду Эмери? На данный момент у «ПСЖ» и «Марселя» по десять побед в Кубке Франции - больше чем у кого бы то ни было. Успех в выходные выведет парижан в лидеры.

Любопытно: «ПСЖ» может выиграть с Эмери уже третий трофей! В начале сезона был выигран Суперкубок Франции (победа на «Лионом» 4:1), в середине - Кубок Лиги (в финале с тем же счетом 4:1 был обыгран «Монако»). В любом другом клубе Франции такой сезон в нынешнее время был бы признан успешным. Но не в клубе, хозяева которого ждут успехов в Лиге чемпионов, а триумфы в национальных турнирах считают будничным делом.

Кстати, о титулах. О победе в Суперкубке Эмери не забыл: «Мы начали этот сезон с титула. Неплохо бы подобным образом его и закончить. Мы мыслим позитивно».

Противопоставить что-то желающему завершить сезон на хорошей ноте «ПСЖ» «Анже» будет сложно - уж больно разные у команд возможности. В минувшем сезоне коллективы дважды встречались в чемпионате Франции, оба раза победил «ПСЖ» - 2:0.

ШАНС БЕСТРОФЕЙНОГО ТУХЕЛЯ

Кубок Германии. Финал

«Айнтрахт» Ф - «Боруссия» Д

Берлин. Стадиогн «Олимпиаштадион». 21.00 (мск).

Невероятно, в Германии в финале тоже сыграет команда, будущее тренера которой под вопросом - «Боруссия» из Дортмунда сразится с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

По информации Bild, Томас Тухель может покинуть Дортмунд из-за конфликта с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. Они поссорились на неделе, когда «Боруссия» играла первый матч с «Монако» (2:3). Из-за взрыва возле стадиона игра была перенесена на один день. Тренер хотел, чтобы матч перенесли на более поздний срок, но руководитель клуба ему навстречу не пошел.

В то, что тренер действительно может уйти, верится. Зачем «Боруссии» сейчас держаться за Тухеля? Перед началом сезона можно было предположить, что эта дружина если бой не даст «Баварии», то как минимум станет второй. Но нет - сезон «шмели» закончили на третьей строчке. В Кубке Германии все тоже складывалось не совсем гладко - «Унион» и «Герта» были обыграны лишь в серии пенальти!

Удастся ли выиграть «Боруссии» у «Айнтрахта» - еще вопрос. В бундеслиги команды обменялись победами («Айнтрахт» выиграл на своем поле 2:1, а на чужом проиграл 1:3). Плюс у коллектива из Франкфурта есть в активе ничья с «Баварией» - 2:2. Учитывая нестабильность дружины Тухеля, игра может получиться веселой.

В качестве тренера Тухель трофеев пока не выигрывал. Наиболее близок он к ним был в прошлом году, но его «Боруссия» уступила «Баварии» и в финале Кубка (0:0 и 3:4 по пенальти), и в Суперкубке (0:2). Контракт с «Боруссией» у Тухеля рассчитан до 2018 года.

БЕЗ СУАРЕСА

Кубок Испании. Финал

«Барселона» - «Алавес»

Мадрид. Стадион «Висенте Кальдерон». 22.30 (мск).

А вот «Барселона» со своим будущим определилась. Свой пост после финала Кубка Испании с «Алавесом» оставит Луис Энрике. Ожидается, что его сменит наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Интересно, пожалует ли он на матч?

Игра может быть увлекательной для будущего наставника «Барселоны». Из-за дисквалификации не сыграет Луис Суарес. Издание Sport.es прогнозирует выход на его позиции 23-летнего испанцы Пако Алькасера. Чем не шанс для парня?