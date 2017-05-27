Что такое не везет? Квят – 11-й в квалификации «Гран-при Монако»

Кими Райкконен занял поул-позицию, Даниил Квят не пробился в финал, «Макларен» удивил своей скоростью. Пять главных выводов по итогам квалификации «Гран-при Монако».

НЕВЕЗЕНИЕ КВЯТА

Вывод первый – у Квята размолвка с везением. Смотреть на Даниила при возвращении в боксы было откровенно тяжело! По ходу всех трех практик в Монте-Карло он демонстрировал великолепный темп, в четверг во второй сессии и вовсе стал четвертым. А тут – обидный вылет уже после второго сегмента. Причем, не по своей вине.

А все Стоффель Вандорн! Мало нервов уфимцу попортил бельгиец, пока они подростками гонялись в Еврокубке Рено. И здесь ведь встал поперек горла клином – уткнув болид в отбойник на третьем секторе! Желтые флаги – и дикий, нечленораздельный, полный негодования вопль Квята…. Даниил занимал 11-е место в протоколе, но шел на однозначно лучший круг. Ничто не помешало бы пилоту «Торо Россо» пройти в финал. Ничто! Кроме аварии соперника…

Необходимость снизить скорость в месте рандеву Вандорна с металлическими рельсами – и Квят остался без улучшения времени. Сайнс, успевший свою финальную попытку завершить чуть раньше, в топ-10 все-таки попал. А россиянин – нет. Хотя, по сути, весь уик-энд был быстрее напарника.

- Такое бывает. Авария Вандорна помешала не только мне. Теперь надо собраться – и готовиться к гонке, - пожал плечами Даниил, слегка успокоившись.

В конце концов, темп «Торо Россо» все равно предполагает – в воскресенье он сможет побороться за хорошие очки.

СКОРОСТЬ КИМИ

Вот кому никто не помешал – так это Райкконену! И вывод номер два – Кими еще способен брать поул-позиции. Смешно, но последний поул финн завоевал на «Гран-при Франции»-2008. Фанаты подсчитали – по сути, полкарьеры Айсмен не знал побед в субботу! Однако эта серия, все-таки, прервалась.

В «Феррари» четко обозначили свои позиции, как фаворитов «Гран-при Монако», уже в четверг. Темп Райкконена с Феттелем был куда выше, чем у соперников. Причем ближайшими преследователями вдруг оказались не пилоты «Мерседеса», а гонщики «Ред Булл» и «Торо Россо». Никто не удивился, когда спор за первое место в квалификации развязался именно между Кими и Себом. Вот то, что Феттель так и не смог превзойти время Райкконена, кого-то удивило. Хотя…

Вы правда не верили, что Райкконен еще способен на такие результаты?

ПРОБЛЕМЫ «МЕРСЕДЕСА»

- Прости, Льюис. Мы будем разбираться, - прозвучало в наушниках Хэмилтона.

Это шок и полная прострация – Хэмилтон не вышел даже в финал! Валттери Боттас тоже не претендовал на поул-позицию, но все-таки стал по итогу третьим. А вот британец, который, вроде, как главный фаворит чемпионата, отсеялся уже во втором сегменте. Отчасти – из-за аварии Вандорна. Но, по большому счету – из-за проблем с машиной. Льюис жаловался то на перегрев задних покрышек, то на проблемы с управляемостью… Было понятно – с «Мерседесом» с парой четверок на обтекателе что-то не то. И вывод третий – даже сильнейшие команды порой не избегают технических проблем.

ПРОРЫВ «МАКЛАРЕНА»

- Я приехал сюда получать удовольствие! – широко улыбался Дженсон Баттон.

Британец заменил Алонсо в кокпите «Макларена» всего лишь на один уик-энд, и было видно, как ему нравится это короткое возвращение в мир «Формулы-1».

Еще приятнее было понять, что машина едет. И едет быстро! Может, не так уж кривили душой в Уокинге, отмечая, что шасси у них – хорошее? Как только мощность двигателя отошла на третий план, «Макларены» вдруг стали конкурентоспособными. Вандорн впервые в сезоне не только вышел во второй сегмент – пробился в финал! Баттон от бельгийца отставать не стал. И страшно представить, что сделал бы Алонсо, если бы не готовился сейчас к «Инди-500»!

Правда, «Хонда» и здесь все испортила – очередные проблемы с силовой установкой повлекли замену агрегатов на болиде Дженсона. Так что штраф в 15 позиций на старт он все же схлопотал. Стоффеля тоже наказали – за аварию с Фелипе Массой в Барселоне. В общем, больших очков «Макларенам» не светит.

И, тем не менее, четвертый вывод есть – оранжевые стрелы могут лететь быстро! (привет поклонникам почившего «Эрроуза»).

ОШИБКИ НОВИЧКОВ

Это не то, чтобы вывод. Скорее – констатация факта. Трасса в Монте-Карло не прощает ни малейших ошибок. И очень жестока к новичкам. Таковых было несколько – и все попали в неприятности. Лэнс Стролл разбил болид еще в четверг. Машину хоть восстановили, но канадец и в квалификации выступил не блестяще, отсеявшись после первого сегмента. Боялся жать на газ?

Эстебан Окон разложил свою «Форс Индию» уже в субботу утром. И это было хуже – механики успели починить болид, но все работы заверили уже по ходу квалификации. Француз, конечно, постарался пройти во второй раунд – но не сумел.

И, наконец, Вандорн. Он тут, конечно, ездил – в отличие от Окона или Стролла. Но одно дело – младшие серии, другое – «Формула-1».

- Простите, парни! – все, что смог сказать Стоффель своей команде, прижав болид к отбойнику после грубой ошибки.

Интересно, что мы увидим в воскресенье?