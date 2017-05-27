Спасибо красно-белым! Как «Спартак» тащит посещаемость в нефутбольной стране

«Советский спорт» рассказывает о посещаемости минувшего сезона премьер-лиги, которая остается очень низкой.

Все хуже и хуже…

Средняя аудитория одного матча премьер-лиги в минувшем сезоне составила 11415 человек, а заполняемость стадионов – 47%. Цифры пугающие. Тем более для страны, которой через год принимать чемпионат мира. Да, это лучший показатель за три последних сезона. Но четвертый с конца – в XXI веке.

Удивительно, но десять лет назад матчи посещали в среднем на 1612 человек больше. Хотя тогда не было столько современных стадионов. А ведь именно этот фактор, в чем нас на протяжении долгого времени убеждали чиновники, должен был привести к взлету посещаемости. Не привел. Ничего не взлетело. Стало только хуже.

Динамика посещаемости премьер-лиги

Футбольного бума, который ждали в высоких кабинетах, не произошло. Надежды на новые арены не оправдались.

Стадион в Каспийске заполнялся в те времена, когда его своим присутствием украшали Это`О, Виллиан и другие звезды тогдашнего «Анжи». Когда команда-звезда схлопнулась в черную дыру, стадион стал заполняться на четверть.

Болельщики ЦСКА многие годы убеждали: вот появится у нас свой дом, будем собирать аншлаги! Результат – 14454 человека, что только пятый показатель, и 48% заполнямости трибун. Химки были виноваты?

Уютный «Локомотив», который, правда, не относится к волне новостроек, об аншлагах тоже забыл – 37%. Средняя посещаемость с трудом преодолела 10-тысячную отметку.

Про стадион в Санкт-Петербурге уже все сказано. Он запуститься-то нормально не смог. Это настолько удивительное сооружение современности, что даже корабельная мина времен ВОВ не смогла сдержать любопытство.

А есть еще «Казань-Арена». Весной на матчи «Рубина» ходило по 3-4 тысячи человек. Это даже меньше, чем у некоторых клубов ФНЛ. Для кого построили?

Новые стадионы по-настоящему оказались нужны только «Спартаку» и «Краснодару». Их средняя аудитория составляет 32760 и 22029 (в таблице ниже приведена общая статистика «Краснодара» – в начале сезона команда играла на «Кубани») человек соответственно.

Если бы не «Спартак»…

Домашняя аудитория восьми клубов не превышает десяти тысяч человек. Причем в этом перечне есть такие команды, как «Томь» и «Урал», которые вообще непонятно для кого играют. «Оренбург», в общем-то, тоже. Но там другая история: стадион вмещает всего 7500 зрителей, так что оценить истинный спрос невозможно. Стадионы восьми клубов не заполняются даже наполовину. И статистику только одного не стыдно показать Европе.

Посещаемость домашних матчей





«Спартак» был и остается локомотивом (если это слово вообще уместно в описании нашего кошмара) посещаемости. На матчи с его участием был наибольший спрос в 19 турах из 30. В пятерке самых посещаемых матчей сезона – только «Спартак». Если бы не домашние матчи красно-белых, средний показатель чемпионата рухнул бы до 9962 человек. А это самый низкий результат за последний 21 год.

Самые посещаемые матчи сезона

«Спартак» – ЦСКА – 44884

«Спартак» – «Локомотив» – 43710

«Спартак» – «Терек» – 43602

«Спартак» – «Зенит» – 43333

«Спартак» – «Томь» – 42070

У восьми клубов из тринадцати (еще три в прошлом сезоне играли в ФНЛ) наблюдается отрицательная динамика. В том числе у находящегося на пике своего могущества «Ростова», обеспеченного и инфраструктурно успешного «Рубина» и «Крыльев Советов», некогда самого посещаемого клуба Восточной Европы.

Динамика

Убедительные факты? А то! За год до домашнего чемпионата мира спрос на футбол в России мизерный. И улучшения в ближайшем будущем не предвидится. Все причины этого перечислены давно. Главная – население не интересуется футболом. Настолько, что даже комфортабельными аренами не заманишь.