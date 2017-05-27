«Зенит» давит ежей! Петербург сделал еще один шаг к Евролиге
Зенитовцы уступали «Химкам»
три четверти, но последней десятиминутки хватило, что вырвать победу и стать
еще ближе к финалу.
Шоу второй год подряд
Второй сезон подряд «Зенит» в полуфинале Единой лиги делает
лучшую серию года в российском баскетболе. Прошлогодняя встреча с УНИКСом
изначально шла к поражению 0-3, но петербуржцы дома отыгрались и вернули дуэль
в Казань. Там зенитовцы выигрывали после первой половины матча, но третья
десятиминутка, проигранная «-14», стоила команде финала и места в Евролиге.
Хотя Василий Карасев признавал: рановато еще в главный клубный турнир Европы.
Через год в Петербурге уже готовы к Евролиге. На пути остались только «Химки». Игры «Зенита» с подмосковной командой были украшением регулярного чемпионата, теперь шоу ждут в плей-офф – особенно от Алексея Шведа и Сергея Карасева. В первом матче личную дуэль выиграл химчанин, а в командной, как и в играх регулярного чемпионата, преуспел петербуржец.
– Дурацкие ошибки, – объяснял Швед поражение. – Проиграли, но ничего страшного в этом нет. Разберем ошибки, поработаем и постараемся выиграть во второй встрече.
Конфуз со Шведом
Обещание лидера химчане поддержали делом. «Зенит» начал
слабо, и лучшая иллюстрация – эпизод, когда один из зенитовцев отдал слишком
сильный пас, и мяч пролетел над головами семейства Мигеля Данни. Повезло, что не прилетело, хотя Франсишку (или Бернарду) чесал затылок, как будто попало. Тем не менее сын Данни дальше с улыбкой смотрел матч, а хозяева в
себя не приходили. Карасев набрал первые очки, когда гости вели уже «+14». Не
шла игра и у Яниса Тиммы – даже штрафной бросок с большим трудом залез в
кольцо. Совпадение или нет, но именно зенитовских лидеров после первого матча доставали
вопросами о будущем. Карасева спрашивали, хочет ли он вернуться в НБА, и
четкого ответа естественно не получили. Тимма же не скрывал, что предложения по
нему уже приходят от других клубов.
Швед пока никуда не торопится, вот и первую четверть он
закончил с десятком очков. С ним же произошел конфуз. За шесть секунд до
перерыва Душко Иванович поменял своего лидера на Вячеслава Зайцева, и тот
умудрился сфолить, когда мяч еще не вошел в игру. Соответственно не запустили и
отсчет этих самых секунд. Тренер решил обратно заменить Зайцева на Шведа, и
судейский столик несколько раз включал сирену, чтобы тренер отменил замену.
После минутных разборок Иванович все-таки вернул Шведа на скамейку и выпустил
его на площадку уже в начале следующей четверти.
«+1» у Карасева
Пока первый номер «Химок» молчал, лидером почувствовал себя
как раз Зайцев – за пять минут он набрал восемь очков. У «Зенита» включились
Райан Тулсон со Стефаном Марковичем. Оба набрали по десятку очков, а
трехочковый серба позволил закончить первую половину матча с нестрашными «-9».
После большого перерыва «Юбилейный» максимально заряжен. Спортивный
директор «Зенита» Андрей Спиридонов за пределами площадки бегал туда-сюда и уже
охрипшим голосом поддерживал игроков. Фан-сектор вспомнил заряд футбольных
коллег про «Давай, забей», только переработал его на «Дави ежей!» - так они припомнили
талисмана «Химок». Совсем задавить не получилось, зато разрыв удерживался в
пределах десяти очков.
В четвертой четверти ожил Карасев. С его помощью и команда
вышла вперед, и он сам подтянул результативность, но оторваться от «Химок» не
удалось. Начались качели, и когда трешка Шведа сделала перевес гостей «+4», казалось,
что все закончится. «Зенит» снова включился. Рывок 6:0 вынудил Ивановича взять
тайм-аут, а Шведа – решать все в одиночку. Это обернулось промахом и двумя
фолами подряд. Раздосадованный первый номер, отправляясь на скамейку, чуть не
снес рекламный бортик. Для игрока это был пятый фол. Карасеву хватило одного
штрафного, чтобы опередить соперника в личной дуэли – 24 очка против 23. Но
самое последнее слово – за Тулсоном, реализовавшим пару штрафных и
отработавшим в защите.
«Зенит» остается для «Химок» непобедимым в этом сезоне. Последний шанс Шведа все исправить – игра в Подмосковье 30 мая. Жалко, если такое зрелище настолько быстро закончится.
Матч
Место и дата
27 мая 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция