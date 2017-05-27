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«Зенит» давит ежей! Петербург сделал еще один шаг к Евролиге

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» давит ежей! Петербург сделал еще один шаг к Евролиге
Фото: БК «Зенит»

Зенитовцы уступали «Химкам» три четверти, но последней десятиминутки хватило, что вырвать победу и стать еще ближе к финалу.

Шоу второй год подряд

Второй сезон подряд «Зенит» в полуфинале Единой лиги делает лучшую серию года в российском баскетболе. Прошлогодняя встреча с УНИКСом изначально шла к поражению 0-3, но петербуржцы дома отыгрались и вернули дуэль в Казань. Там зенитовцы выигрывали после первой половины матча, но третья десятиминутка, проигранная «-14», стоила команде финала и места в Евролиге. Хотя Василий Карасев признавал: рановато еще в главный клубный турнир Европы.

Через год в Петербурге уже готовы к Евролиге. На пути остались только «Химки». Игры «Зенита» с подмосковной командой были украшением регулярного чемпионата, теперь шоу ждут в плей-офф – особенно от Алексея Шведа и Сергея Карасева. В первом матче личную дуэль выиграл химчанин, а в командной, как и в играх регулярного чемпионата, преуспел петербуржец.

– Дурацкие ошибки, – объяснял Швед поражение. – Проиграли, но ничего страшного в этом нет. Разберем ошибки, поработаем и постараемся выиграть во второй встрече.

Конфуз со Шведом

Обещание лидера химчане поддержали делом. «Зенит» начал слабо, и лучшая иллюстрация – эпизод, когда один из зенитовцев отдал слишком сильный пас, и мяч пролетел над головами семейства Мигеля Данни. Повезло, что не прилетело, хотя Франсишку (или Бернарду) чесал затылок, как будто попало. Тем не менее сын Данни дальше с улыбкой смотрел матч, а хозяева в себя не приходили. Карасев набрал первые очки, когда гости вели уже «+14». Не шла игра и у Яниса Тиммы – даже штрафной бросок с большим трудом залез в кольцо. Совпадение или нет, но именно зенитовских лидеров после первого матча доставали вопросами о будущем. Карасева спрашивали, хочет ли он вернуться в НБА, и четкого ответа естественно не получили. Тимма же не скрывал, что предложения по нему уже приходят от других клубов.

Фото: БК «Зенит»

Швед пока никуда не торопится, вот и первую четверть он закончил с десятком очков. С ним же произошел конфуз. За шесть секунд до перерыва Душко Иванович поменял своего лидера на Вячеслава Зайцева, и тот умудрился сфолить, когда мяч еще не вошел в игру. Соответственно не запустили и отсчет этих самых секунд. Тренер решил обратно заменить Зайцева на Шведа, и судейский столик несколько раз включал сирену, чтобы тренер отменил замену. После минутных разборок Иванович все-таки вернул Шведа на скамейку и выпустил его на площадку уже в начале следующей четверти.

«+1» у Карасева

Пока первый номер «Химок» молчал, лидером почувствовал себя как раз Зайцев – за пять минут он набрал восемь очков. У «Зенита» включились Райан Тулсон со Стефаном Марковичем. Оба набрали по десятку очков, а трехочковый серба позволил закончить первую половину матча с нестрашными «-9».

После большого перерыва «Юбилейный» максимально заряжен. Спортивный директор «Зенита» Андрей Спиридонов за пределами площадки бегал туда-сюда и уже охрипшим голосом поддерживал игроков. Фан-сектор вспомнил заряд футбольных коллег про «Давай, забей», только переработал его на «Дави ежей!» - так они припомнили талисмана «Химок». Совсем задавить не получилось, зато разрыв удерживался в пределах десяти очков.

В четвертой четверти ожил Карасев. С его помощью и команда вышла вперед, и он сам подтянул результативность, но оторваться от «Химок» не удалось. Начались качели, и когда трешка Шведа сделала перевес гостей «+4», казалось, что все закончится. «Зенит» снова включился. Рывок 6:0 вынудил Ивановича взять тайм-аут, а Шведа – решать все в одиночку. Это обернулось промахом и двумя фолами подряд. Раздосадованный первый номер, отправляясь на скамейку, чуть не снес рекламный бортик. Для игрока это был пятый фол. Карасеву хватило одного штрафного, чтобы опередить соперника в личной дуэли – 24 очка против 23. Но самое последнее слово – за Тулсоном, реализовавшим пару штрафных и отработавшим в защите.

«Зенит» остается для «Химок» непобедимым в этом сезоне. Последний шанс Шведа все исправить – игра в Подмосковье 30 мая. Жалко, если такое зрелище настолько быстро закончится.

Матч

Зенит - Химки - 92:89

Место и дата

27 мая 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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