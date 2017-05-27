Избиение. Сборная Косова попала под российский обстрел

«Советский спорт» - о победе сборной России над командой Косова, которая стала четвертой для нашей команды в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Как только, появившийся в стартовом составе Дмитрий Волков выполнил первую подачу, стало понятно, что никакого волейбола мы сегодня не увидим.

Игроки сборной Косова демонстрировали настолько ужасающий прием, что выпускать на эту сборную можно было любую команду Высшей лиги «Б», а в составе россиян оказались два олимпийских чемпиона. И это против команды, в которой есть только один двухметровый игрок!

Причем появление в основе Сергея Гранкина было связано не с тем, что Сергей Шляпников разочаровался в Дмитрии Ковалеве. Нет. Уже после начала отборочного турнира выяснилось, что на матчи заявлены два связующих с проблемами со здоровьем, поэтому на площадку выходил тот, кто был менее болен.

В таких матчах бессмысленно ссылаться на статистику. Достаточно сказать, что некоторые игроки сборной Косова выполняли подачу стоя.



Интрига в матче была только одна, сумеют ли балканцы набрать десять очков в одном сете. Наиболее близки они были к этому в третьем сете, когда российские волейболисты немного задремали и позволили набрать сопернику три очка подряд. Начали «выдумывать» сложные подачи, банальный ввод мяча в игру для балканцев был как подача Вильфредо Леона. Ничего, россияне проснулись и не дали сопернику сыграть в волейбол. Команды провели на площадку 55 минут.



Таким образом, сборная Россия одержала четвертую победу, но при этом еще не обеспечила себе первое место. В воскресенье подопечным Шляпникова придется сыграть с хозяевами мини-турнира эстонцами, которые также одержали четыре победы.

Начало матча в 20:30 по мск.

Россия - Косово - 3:0 (25:8, 25:8, 25:9)

Россия: Власов 10, Гранкин 1, Волков 12, Брежко 11, Лихошерстов 6, Жигалов 17, Ермаков (л) – Мартынюк (л)