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Чудинов - Гроувз. Россиянин проиграл нокаутом. Как это было

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чудинов - Гроувз. Россиянин проиграл нокаутом. Как это было
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию боксерского вечера в Англии, где россиянин Федор Чудинов проведет бой за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе с местным спортсменом Джорджем Гроувзом.

Ориентировочное начало боя российского боксера в 23:30 мск.

Шестой раунд. Много чудовищных - сильных и чистых ударов пропустил Чудинов. Все это не принял на ногах. Не падал. Но рефери принял решение остановить бой. Уж совсем Федор не отвечал. Справедливо.

Пятый раунд. Чистых попаданий у Гроувза не было. С дистанции он часто мазал. Федор привычно давил. 47-48

Четвертый раунд. У Гроувза открыло рассечение над левым глазом, но его преимущество в скорости было огромным. Англичанин нанес много и опасных точных ударов. 37-39

Третий раунд. Чуть упал темп. Продолжают драться боксеры на ближней дистанции. Визуально, у Гроувза больше чистых попаданий. Хотя раунд равный. 28-29

Второй раунд. Более близкий бой. Более равный раунд. Несколько раз чисто попал Гроувз. Но Чудинов был активнее и продолжал давить, действуя первым номером. 19-19

Первый раунд. Очень высокий темп.  Несколбко хороших ударов выбросил Гроувз, но затем Федор был лучше и соперника он перебил, несколько раз прижав к канатам. 10-9

Боксеры на ринге. Идет официальное объявление действующих лиц. 

Напомним, что накануне боя Федор Чудинов дал забавное интервью на английском языке.



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