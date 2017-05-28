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Чуда не произошло. Чудинов проиграл. Нокаутом

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу
Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу
«Советский спорт» - о поражении российского боксера Федора Чудинова от англичанина Джорджа Гроувза в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Это был второй по важности бой вечера и второй бой Федора Чудинова в Англии. Завершился он вторым поражением россиянина.

Келл Брук и Эррол Спенс готовились к главному поединку и наблюдали за тем, как Гроувз прибавлял с каждым раундом, начиная превосходить Чудинова почти во всем.

Это был первый бой Федора за 15 месяцев. Слишком длинный перерыв для встречи с самым серьезным соперником в карьере – куда боле серьезным, чем Феликс Штурм, лучшие годы которого были далеко позади.

Именно Штурм нанес Чудинову первое поражение, которое правильно было бы назвать ограблением. Гроувзу помощь судей не потребовалась. С первой минуты он задал высокий темп, и казалось, что приходится наблюдать за ускоренной съемкой. Чудинов мало-помалу начинал отставать от англичанина.

Первый раунд Федор взял, второй раунд был более-менее равным, но за Гроувзом, а уже в третьем Джордж начал чуть ли не сериями всаживать россиянину боковые удары в голову. Федору не хватало реакции, чтобы от ударов уходить и не хватало скорости, чтобы отвечать. Четвертый раунд укрепил преимущество британца, в пятом он взял небольшую паузу.

Все это время у Гроувза было рассечение над левым глазом, и была надежда, что в поздних раундах оно скажется в пользу Чудинова. Не сказалось. Поздних раундов не было. Последним раундом стал шестой.

Гроувз обрушился на Чудинова серией чудовищных ударов. Федор практически все принял на себя. Был потрясен, но продолжал стоять на ногах. Рефери развел боксеров и оценил состояние россиянина. Соперники вновь сошлись и вновь не в пользу Чудинова, который пропустил еще.

Рефери действовал абсолютно правильно и, опасаясь за здоровье российского боксера, принял решение остановить бой.

Джордж Гроувз впервые в карьере и с четвертой попытки стал чемпионом мира. Он заявил, что готов драться с любым боксером своего веса и выделил небитого Каллума Смита, которому предстоит бой за вакантный титул WBC с Энтони Дирреллом.

Таким видит свое будущее Гроувз. Каким будет будущее Чудинова? Вопрос сложный. Чемпионов мира, которые явно слабее Гроувза, в этом дивизионе нет. Да и вся первая десятка второго среднего веса – не подарок.

Значит, в ближайшее время Чудинов будет драться с малоизвестными боксерами. Главное не делать новую паузу в 15 месяцев, тогда вернуться на чемпионский уровень будет невозможно.  

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