«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу.

Киевляне переиграли «Шахтер» в матче, не имевшем турнирного значения. А «Днепр» - тот самый, что еще два года назад играл в финале Лиги Европы – рухнул в более низкий дивизион.

В последних играх чемпионата Украины событий – что драматических, что курьезных хватало. В матче плей-офф за право остаться в украинской Премьер-лиге «Волынь» — «Карпаты» (0:1), который проходил во Львове, случился странный эпизод с участием пьяного болельщика.

В конце первого тайма встречи пьяный болельщик выбежал с трибуны к кромке поля, где его остановили стюарды. Через несколько секунд любителю футбола удалось освободиться из рук стюардов и выбежать на поле. Тем не менее болельщик смог преодолеть лишь несколько метров, а затем рухнул на газон. Фанат ещё несколько секунд отвлекал игроков на кромке поля, после чего его уложил на газон другой болельщик, а нарушитель надолго потерял сознание.





Но теперь – все-таки о главном: «Днепр» покидает элиту украинского футбола. Причем, досрочно. «Днепр» проиграл «Ворскле» (0:1) в матче 9-го тура плей-офф за право остаться в украинской премьер-лиге и уже точно вылетел из высшего дивизиона. На 49-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник Вячеслав Шарпар.

В параллельном матче 9-го тура «Карпаты» со счётом 1:0 обыграли «Волынь» и за один матч до конца чемпионата обеспечили себе выживание, оторвавшись от «Днепра» на пять очков.

В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с «Днепра» было снято 15 очков. Это первый вылет из чемпионата Украины в истории команды. «Днепр» — двукратный серебряный призёр чемпионата Украины и семикратный обладатель бронзы. В 2015 году днепровский (в тот момент еще – днепропетровский) клуб играл в финале Лиги Европы.

Принципиальный матч игрался в верхней половине турнирной таблицы. Киевско «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 3:2. Однако этот результат не имел турнирного значения — «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины.

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился на офииальном сайте клуба впечатлениями от матча:

- Понятное дело, сезон мы провалили, но мы должны выходить и играть для болельщиков. Неважно, сколько очков составляет отрыв, нужно в каждой игре выкладываться за свой клуб. Игра получилась зрелищной, потому что не довлел груз ответственности? Думаю, да, всё уже было решено, и сегодня в большей мере все играли для болельщиков. Действительно, матч получился классным, масса голевых моментов, так что, я думаю, болельщики получили удовольствие. Считаю, что когда правила нарушал Ваня Ордец, был чистый пенальти. А должны ли были назначать пенальти в наши ворота, я, скажу честно, не видел, так как обзор мне закрывала масса игроков. Я пересмотрю этот момент. Если мяч действительно попал в руку, значит, нужно было и там ставить пенальти. Судьям нелегко в таких матчах, где высокий накал страстей и нужно сдерживать игроков… Но, думаю, им нужно просто стараться быть последовательными в своих решениях – и тогда никаких претензий к ним не будет. Я не считаю, что сегодня были какие-то серьёзные перепалки. Это футбол, это эмоции, всё нормально. После игры все пожали друг другу руки. Футбол без эмоций – это не футбол, — заявил нападающий «Динамо», слова которого приводятся на официальном сайте киевского клуба.