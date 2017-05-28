«Арсенал» и Венгера – с рекордом! Когда и чемпион не помеха

Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии (2:1) и умудрился вытащить провальный сезон. Как это было прекрасно – в репортаже «Советского спорта».

СХЕМА-СХЕМА-СХЕМА

Уже неоднократно говорил и скажу снова: переход на формацию с тремя/пятью защитниками не стал для «Арсенала» губительным. Так уж вышло, что в угоду результату Арсен Венгер пожертвовал витиеватостью и органикой атаки. И это дало результат во всех матчах, включая топ-поединки с «Манчестер Сити» (2:1) и, собственно, «Челси».

Благодаря новой расстановке, обороняться против быстрой («МС») или агрессивной («Челси») атаки стало гораздо проще: фланги оказались наглухо забетонированы, а в центре – двухъярусный редут. Осталось добавить к этим составляющим грамотный разбор соперника и ставку на контратаки с бодрым штурмом ворот в начале каждого из таймов – и фаворит повержен.

Не возьмусь сказать, что проитальянская схема останется в «Арсенале» и дальше. Скорее всего, команда вернется к более атакующему футболу, если прикупит пару-тройку толковых технарей и не отпустит хедлайнеров. Впереди Кубок конфедераций, а значит несмотря на поздний старт сезона, у Венгера или другого тренера будет немного времени для экспериментов. Но я бы не сказал, что «Арсенал» в следующем сезоне кардинально изменится с точки зрения футбола. Вопрос в его качестве и пользе.

РЕКОРДСМЕНЫ

Благодаря этой победе, «Арсенал» вышел в лидеры по количеству завоеванных кубков Англии – 13. Венгер тоже вписал свое имя в историю, взяв 7 таких трофеев, и теперь его, как и Юрия Семина, вряд ли кто-то догонит.

Выйти в лидеры хотя бы по одному показателю этому «Арсеналу» катастрофически важно: в Лигу чемпионов пробиться не удалось впервые за 20 лет, претензий к тренеру накопилось на век вперед, лидеры – Алексис и Озил - навострили лыжи в более амбициозные клубы, а болельщики, несмотря на самые дорогие абонементы в лиге, с легкостью бойкотируют домашние матчи. Победить любой ценой означало бы чудесное спасение, реинкарнацию, благодаря которой все даже самые страшные грехи были бы отпущены, были бы смыты потом и кровью. Так и получилось. Назло всем.

Как и в последние годы, «канониры» на жилах вытащили очередной провальный сезон. И теперь можно сказать, что Кубок Англии – точно арсенальский турнир, ведь за последние четыре года красно-белые победили в нем трижды.

ПРИЧИНА ОСТАТЬСЯ

Эта победа – в большей степени имиджевая и репутационная нежели историческая. Игроки сами себе доказали, что не все еще в Северном Лондоне потеряно, что некогда оцеревший в пороховницах порох внезапно высох и способен принести боль нескольким дуэлянтам по ту сторону.

Закончить сезон на правильной ноте – плюс для любой команды. Для «Арсенала» этот плюс настолько весом, что во мгновение перевешивает весь негатив, копившийся в течение сезона.

Быть может, эта победа – причина остаться для одних и чуть задержаться перед уходом для других? Хотя бы на год? Ведь порой даже «Арсенал» способен на большие подвиги. И никакой чемпион, во всем своем страшном и величавом обличии, ни капельки не страшен.