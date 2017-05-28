«Зенит» вновь будет скупать лучших российских игроков? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Подготовка к Кубку конфедераций

Сборная России тренируется в Австрии. И тренироваться будет еще долго. Никаких подробностей о том, какую схему наигрывает Станислав Черчесов (хотя нетрудно догадаться), на каких исполнителей делает ставку, пока нет. Видимо, и не будет, до первого товарищеского матча с Венгрией, который состоится 5 июня.

Героем дня стал Тарасов. На вопрос, как он себя чувствует, был получен ответ.

– Мне, наверное, тяжелее всех пришлось в плане нагрузок. После такой травмы тяжело набирать форму. Но я много игрового времени провел за клуб. Не скажу, что нахожусь в оптимальном состоянии, но близок к этому.

Так тяжело набирать форму или уже находится в состоянии, близком к оптимальному?

А после Тарасов вообще отжег.

– Я недавно об этом турнире узнал (о Кубке конфедераций – прим.). Поэтому не знаю, значимый или нет.

Наверное, пошутил. С другой стороны, никто толком не знает, значимый это турнир или нет.

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«Зенит» обновляется

Вслед за Сергеем Фурсенко в «Зенит» пришел Константин Сарсания. Он назначен на должность спортивного директора, то есть будет отвечать за трансферы. Как и Фурсенко, Сарсания уже работал в «Зените».

– В функционал спортивного директора будет входить ответственность за трансферную селекционную политику клуба, куда, помимо взаимодействия с первой командой, входит работа по развитию игроков второй и молодежной команд и, конечно, академии «Зенита». Будет усилен селекционный отдел, – сообщил Сарсания.





Сказал Сарсания и кое-что еще. Он недоволен количеством и, видимо, качеством россиян. С этим трудно спорить: Жирков все ближе к пенсии, Новосельцев не заиграл, Юсупов и Цаллагов – середняки, Шатов и Смольников провели неудачный сезон, Кокорин…

В словах нового спортивного директора «Зенита» явно содержится намек на то, что клуб вновь будет собирать сливки российского футбола.



Фото: «Атлантас»

За два дня – две информационные бомбы. Чем «Зенит» порадует сегодня? Неужели главным тренером назначат Курбана Бердыева? Вчера попечительский совет «Рубина», на котором, как сообщалось, должны были объявить о назначении Бердыева на должность главного тренера, так и не состоялся. Мэтр вернулся в Ростов-на-Дону, где должен провести переговоры с губернатором Ростовской области.

Бердыев выбирает лучший вариант.

График «Спартака»

Летом красно-белые проведут один зарубежный сбор – в Австрии. Запланированы три контрольных матча – 1, 4 и 7 июля.

А пока «Спартак» отдыхает. Ну, кроме тех футболистов, что вызваны в национальные сборные, а их немало. А Массимо Каррера в интервью иностранной прессе похвалил чемпионат России.

– Что меня удивило в российском футболе? Хоть и говорят, что на международном уровне он не в лидерах, там собраны квалифицированные игроки, которые имеют достаточно мотивации и желания для того, чтобы добиться успеха в футболе.



Фото: «Спартак»

Произошли перестановки и в топ-менеджменте «Спартака». Вице-президент клуба Наиль Измайлов с 1 июня займет должность заместителя председателя совета директоров. На должность вице-президента клуба будет назначен другой человек.

Рубрика «Питерский стадион»

Чуть ли не каждый день на глаза попадаются гневные комментарии питерских болельщиков, недовольных тем, что СМИ якобы постоянно льют грязь на «Зенит». Как будто журналисты круглосуточно ищут, что бы такое нехорошее написать. Что вы! Отлучишься на кухню чаю налить – уже новые подробности о стадионе. Это невероятно. Уже все плакать и смеяться устали, а новые детали все всплывают и всплывают.

Вчера вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подкинул дровишек.

– Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, – проснулся бы и расцвел с первыми лучами солнышка. Но выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения – IT-компаунды и ТВ-компаунды. Проектирование временных зданий и сооружений проводила «Арена 2018», структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются – и переходят в «режим наследия». В проектной части эти позиции есть, в сметной – отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем – денег не предусмотрено.

Хорошего дня!



