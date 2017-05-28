«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии

Месси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах в Испании, Франции и Германии.

БЕНЕФИС МЕССИ НА «ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН»

Феноменальная игра Лионеля Месси помогла «Барселоне» обыграть «Алавес» в финале Кубка Испании - 3:1. В активе аргентинца гол, результативная передача и развитие еще одной успешной атаки. Забил Лео очень красиво - сыграв в стенку с Неймаром, он нанес обводящий удар в одно касание в дальний угол. Результативный пас на Алькасера также вышел эффектным - Месси предварительно обыграл нескольких соперников.

Even After Watching This EPIC Goal,If You Feel #Messi Is Not The Best In The World,Pls Quit Watching Football.#Barcapic.twitter.com/9FUxueOfHQ — Sir Jadeja (@SirJadeja) 27 мая 2017 г.

«Барселона» использовала схему 4-4-1-1, в которой Месси исполнял роль первой единички - атакующего полузащитника. Аргентинец перемещался по всей ширине поля для создания остроты. За игру он четыре раза бил по чужим воротам, столько же раз выводил на ударные позиции партнеров, а еще совершил 12 успешных обводок! В первую очередь его двигательная активность и техничные действия позволили «Барсе» взломать насыщенную оборону «Алавеса», игравшего по схеме 5-4-1.

Успешная игра в финале какого-либо турнира для Месси - обычное событие. В 25 таких играх он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. «Барселона» выиграла 20 из таких матчей.

Матч с «Алавесом» был 700-м для Месси в карьере! В них он забил 565 голов!

Leo Messi:



700th career game

565th career goal

30th career trophy



🐐 pic.twitter.com/dVPVgNIKbR — B/R Football (@brfootball) 27 мая 2017 г.

После игры главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не скрывал восторга от действий Месси: «Я имел возможность наслаждаться лучшей игрой Месси. Без сомнений, это номер один. Чтобы им быть, нужно являться не только техничным парнем, но и физически сильным. Месси заботится о себе. Он может играть еще очень долго. Надеюсь, так и будет».

Для Энрике игра была последней в качестве главного тренера «Барселоны». Эмоции его переполняли: «Я наслаждался. Когда есть возможность сделать людей счастливыми, вы гордитесь. Такие победы доставляют большое удовольствие моей семилетней дочери - она хочет выйти на поле (малышка на нем оказалась - примета «Советского спорта»). Посвящаю эту победу ей, а также жене. Они чаще всех видели меня злым после поражений».

Журналистов интересовало, чем Энрике будет заниматься дальше: «Я открыт для предложений. Они не обязательно должны быть футбольными. «Барселона»? Мне нужно уйти. Думаю, игрокам это пойдет на пользу. Сегодня они показали свои амбиции».

Luis Enrique: "I needed to leave. I think the players needed it too. They showed the ambition they had. We’ve come back to lift a trophy." pic.twitter.com/an6AzbR8T8 — Squawka News (@SquawkaNews) 28 мая 2017 г.

Зрители, пришедшие на «Висенте Кальдерон», матч «Барселона» - «Алавес» должны запомнить надолго. Эта была последняя в истории игра на данном стадионе - его планируют снести.

ЭМЕРИ ОСТАЕТСЯ

«ПСЖ» в финале Кубка Франции выиграл у «Анже» - 1:0. Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте - в свои ворота мяч срезал Исса Сиссоко. Но такая неудача могла произойти с любым футболистом «Анже» - «ПСЖ» атаковал на протяжении всего матча.

Перед игрой журналисты и эксперты обсуждали будущее Унаи Эмери - уйдет он или останется? Испанец предпочитал на эту тему ничего не говорить. После игры ответ дал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халаифи: «Даю 200 процентов, что он останется в команде. Он счастлив у нас, а мы получаем удовольствие от сотрудничества с ним».

Кубок Франции стал третьим трофеем, который Эмери выиграл с «ПСЖ» в этом сезоне. Прошлым летом был добыт Суперкубок страны, в начале апреля - Кубок лиги.

Любопытный момент произошел в перерыве матча. Травмированный защитник «ПСЖ» Тома Менье рассказал о погоде на стадионе «Стад де Франс» на одном из французских каналов. Ему место в кадре уступила девушка - ведущая программы. Получилось забавно - Менье не убирался в кадр, так как очень высок.

Quand Thomas Meunier présente la météo (du Stade de France) 😂‼️pic.twitter.com/VIv1xvGD5l — Actu Football (@LActFoot) 27 мая 2017 г.

ТУХЕЛЬ ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

Кубок Германии завоевала «Боруссия» из Дортмунда. В финале она обыграла франкфуртский «Айнтрахт» - 2:1. Победный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 67-й минуте он реализовал пенальти.

Это первый титул для главного тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. После матча он признал, что игра далась его команде тяжело: «Я абсолютно опустошен. Мы сыграли не в лучший футбол. Когда нам удалось открыть счет, мы просто перестали играть в футбол. Где-то «Боруссии» повезло, что при счете 1:1 забили мы, а не «Айнтрахт». Я эмоционально разряжен. Но, естественно, рад победе. Безусловно, это один из лучших дней в моей тренерской карьере».

Тухель не только видел, что игра его команде дается с трудом, но и реагировал на нее. В перерыве наставник вместо Шмельцера и Ройса выпустил на поле Кастро и Пулишича.