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«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии

Месси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах в Испании, Франции и Германии.

БЕНЕФИС МЕССИ НА «ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН»

Феноменальная игра Лионеля Месси помогла «Барселоне» обыграть «Алавес» в финале Кубка Испании - 3:1. В активе аргентинца гол, результативная передача и развитие еще одной успешной атаки. Забил Лео очень красиво - сыграв в стенку с Неймаром, он нанес обводящий удар в одно касание в дальний угол. Результативный пас на Алькасера также вышел эффектным - Месси предварительно обыграл нескольких соперников.

«Барселона» использовала схему 4-4-1-1, в которой Месси исполнял роль первой единички - атакующего полузащитника. Аргентинец перемещался по всей ширине поля для создания остроты. За игру он четыре раза бил по чужим воротам, столько же раз выводил на ударные позиции партнеров, а еще совершил 12 успешных обводок! В первую очередь его двигательная активность и техничные действия позволили «Барсе» взломать насыщенную оборону «Алавеса», игравшего по схеме 5-4-1.

Успешная игра в финале какого-либо турнира для Месси - обычное событие. В 25 таких играх он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. «Барселона» выиграла 20 из таких матчей.

Матч с «Алавесом» был 700-м для Месси в карьере! В них он забил 565 голов!

После игры главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не скрывал восторга от действий Месси: «Я имел возможность наслаждаться лучшей игрой Месси. Без сомнений, это номер один. Чтобы им быть, нужно являться не только техничным парнем, но и физически сильным. Месси заботится о себе. Он может играть еще очень долго. Надеюсь, так и будет».

Для Энрике игра была последней в качестве главного тренера «Барселоны». Эмоции его переполняли: «Я наслаждался. Когда есть возможность сделать людей счастливыми, вы гордитесь. Такие победы доставляют большое удовольствие моей семилетней дочери - она хочет выйти на поле (малышка на нем оказалась - примета «Советского спорта»). Посвящаю эту победу ей, а также жене. Они чаще всех видели меня злым после поражений».

Журналистов интересовало, чем Энрике будет заниматься дальше: «Я открыт для предложений. Они не обязательно должны быть футбольными. «Барселона»? Мне нужно уйти. Думаю, игрокам это пойдет на пользу. Сегодня они показали свои амбиции».

Зрители, пришедшие на «Висенте Кальдерон», матч «Барселона» - «Алавес» должны запомнить надолго. Эта была последняя в истории игра на данном стадионе - его планируют снести.

ЭМЕРИ ОСТАЕТСЯ

«ПСЖ» в финале Кубка Франции выиграл у «Анже» - 1:0. Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте - в свои ворота мяч срезал Исса Сиссоко. Но такая неудача могла произойти с любым футболистом «Анже» - «ПСЖ» атаковал на протяжении всего матча.

Перед игрой журналисты и эксперты обсуждали будущее Унаи Эмери - уйдет он или останется? Испанец предпочитал на эту тему ничего не говорить. После игры ответ дал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халаифи: «Даю 200 процентов, что он останется в команде. Он счастлив у нас, а мы получаем удовольствие от сотрудничества с ним».

Кубок Франции стал третьим трофеем, который Эмери выиграл с «ПСЖ» в этом сезоне. Прошлым летом был добыт Суперкубок страны, в начале апреля - Кубок лиги.

Любопытный момент произошел в перерыве матча. Травмированный защитник «ПСЖ» Тома Менье рассказал о погоде на стадионе «Стад де Франс» на одном из французских каналов. Ему место в кадре уступила девушка - ведущая программы. Получилось забавно - Менье не убирался в кадр, так как очень высок.

ТУХЕЛЬ ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

Кубок Германии завоевала «Боруссия» из Дортмунда. В финале она обыграла франкфуртский «Айнтрахт» - 2:1. Победный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 67-й минуте он реализовал пенальти.

Это первый титул для главного тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. После матча он признал, что игра далась его команде тяжело: «Я абсолютно опустошен. Мы сыграли не в лучший футбол. Когда нам удалось открыть счет, мы просто перестали играть в футбол. Где-то «Боруссии» повезло, что при счете 1:1 забили мы, а не «Айнтрахт». Я эмоционально разряжен. Но, естественно, рад победе. Безусловно, это один из лучших дней в моей тренерской карьере».

Тухель не только видел, что игра его команде дается с трудом, но и реагировал на нее. В перерыве наставник вместо Шмельцера и Ройса выпустил на поле Кастро и Пулишича.

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