«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии

Месси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах в Испании, Франции и Германии.

Феноменальная игра Лионеля Месси помогла «Барселоне» обыграть «Алавес» в финале Кубка Испании - 3:1. В активе аргентинца гол, результативная передача и развитие еще одной успешной атаки. Забил Лео очень красиво - сыграв в стенку с Неймаром, он нанес обводящий удар в одно касание в дальний угол. Результативный пас на Алькасера также вышел эффектным - Месси предварительно обыграл нескольких соперников.

Even After Watching This EPIC Goal,If You Feel #Messi Is Not The Best In The World,Pls Quit Watching Football. #Barca pic.twitter.com/9FUxueOfHQ

«Барселона» использовала схему 4-4-1-1, в которой Месси исполнял роль первой единички - атакующего полузащитника. Аргентинец перемещался по всей ширине поля для создания остроты. За игру он четыре раза бил по чужим воротам, столько же раз выводил на ударные позиции партнеров, а еще совершил 12 успешных обводок! В первую очередь его двигательная активность и техничные действия позволили «Барсе» взломать насыщенную оборону «Алавеса», игравшего по схеме 5-4-1.

Успешная игра в финале какого-либо турнира для Месси - обычное событие. В 25 таких играх он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. «Барселона» выиграла 20 из таких матчей.

Матч с «Алавесом» был 700-м для Месси в карьере! В них он забил 565 голов!

После игры главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не скрывал восторга от действий Месси: «Я имел возможность наслаждаться лучшей игрой Месси. Без сомнений, это номер один. Чтобы им быть, нужно являться не только техничным парнем, но и физически сильным. Месси заботится о себе. Он может играть еще очень долго. Надеюсь, так и будет».

Для Энрике игра была последней в качестве главного тренера «Барселоны». Эмоции его переполняли: «Я наслаждался. Когда есть возможность сделать людей счастливыми, вы гордитесь. Такие победы доставляют большое удовольствие моей семилетней дочери - она хочет выйти на поле (малышка на нем оказалась - примета «Советского спорта»). Посвящаю эту победу ей, а также жене. Они чаще всех видели меня злым после поражений».

Журналистов интересовало, чем Энрике будет заниматься дальше: «Я открыт для предложений. Они не обязательно должны быть футбольными. «Барселона»? Мне нужно уйти. Думаю, игрокам это пойдет на пользу. Сегодня они показали свои амбиции».

Luis Enrique: "I needed to leave. I think the players needed it too. They showed the ambition they had. We’ve come back to lift a trophy." pic.twitter.com/an6AzbR8T8