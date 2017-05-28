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«Зенит будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко
Фото: РФС

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, в чем главная заслуга Сергея Фурсенко и как клубу поможет приход Константина Сарсании.

«Приглашение Фурсенко – самое правильное решение»

– Почему Фурсенко и Сарсания вернулись в «Зенит» именно сейчас?
– Во всей структуре «Зенита» давно назрели перемены. Неудовлетворительные результаты главной команды – это лишь вершина айсберга. Проблемы есть и в «Зените-2», и в молодежной команде, и в академии. Чтобы их решить, нужно было что-то кардинально менять. Мы ждали плоды от работы всех подразделений «Зенита», но их как не было, так и нет.

Приглашение Фурсенко в такой ситуации – самое правильное решение. С первого дня его работы мы видим очень грамотный подход к делу. Именно он возвратил в клуб профессионального селекционера Константина Сарсанию, который один из лучших в нашей стране в этом деле. Максима Митрофанова можно поблагодарить за его работу, но клубу нужны перемены.

– Эти перемены могут коснуться главного тренера?
– Весной Луческу занимался только тем, что постоянно искал какие-то оправдания. Я считаю, что тренер не выполнил своих задач и подарил ЦСКА второе место. А значит, его нужно менять. На кого, пока не понятно. Если бы Адвокат был свободен, Фурсенко наверняка бы рассмотрел вариант с его приглашением.

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«Не все поддерживали идею пригласить Адвоката»

– Фурсенко сейчас напомнят о его словах про то, что «Зенит» выиграет три Кубка УЕФА за десять лет. В нынешней ситуации такое возможно?
– Я бы не цеплялся к этой фразе. Лучше вспомнить другие слова Сергея Александровича, когда он только пришел в клуб. Он обещал перемены с первого дня, так все и было. Я тогда работал в клубе и видел этот процесс изнутри.

Идея пригласить Дика Адвоката исходила именно от Фурсенко. Не все тогда его поддерживали, но он настоял на своем. Что из этого получилось, мы прекрасно помним.

– Какое впечатление у вас осталось от Фурсенко, как от руководителя клуба?
– Сергей Александрович всегда уделял много внимания молодым футболистам. Я в то время возглавлял дубль, и он часто посещал наши тренировки и матчи. На одну из тренировок он пригласил Адвоката, и тогда я познакомился с Диком. Потом мы с ним много общались и обсуждали вопросы развития не только дубля, но и главной команды.

В наших встречах принимал участие и Константин Сарсания, который тоже проявлял большую заинтересованность в работе с молодежью. Он часто советовал Адвокату подключить к работе с основой того или иного игрока из дубля.

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«Задача нового руководства – сделать «Зенит» грандом европейского футбола

– Это значит, что теперь с возвращением Сарсании у молодых футболистов из «Зенита-2» и молодежной команды появится шанс показать себя в основе?
– В первую очередь шансы появятся у российских игроков, которые получали мало игрового времени. Потенциально они все – игроки сборной.

Сарсания прекрасно знаком со всеми качествами российских футболистов «Зенита» и может дать новому тренеру исчерпывающую информацию по ним. Он знает все слабые места команды и поможет уменьшить их количество. Фурсенко тоже знает, что надо делать. Все эти годы он внимательно следил за «Зенитом».

Фурсенко и Сарсания поговорят с Радимовым и проведут нужную работу, чтобы в «Зените-2» появлялись кандидаты в главную команду. Аналогичные процессы пойдут и в молодежном составе. Уверен, там появятся ребята, которые способны играть и у Радимова и в основе. Сейчас у нас нет мостика академия – «Зенит»-м – «Зенит-2» – главная команда. При Фурсенко и Сарсании этот мостик появится.

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– Получается, не стоит ожидать громких трансферов, которые сразу же усилят состав?
– Усиление «Зениту» необходимо, особенно в центральной зоне. Сарсания, как грамотный селекционер, это понимает. Наверняка у него на карандаше уже есть несколько хороших полузащитников. Думаю, летом у «Зенита» будет новый тренер и как минимум два новых футболиста, а несколько игроков нынешнего состава будут выставлены на трансфер.

Задачи перед новым руководством серьезные. «Зенит» не просто должен побеждать в чемпионате России, но и встать в один ряд с грандами европейского футбола.

За эту минуту вы вспомните Сергея Фурсенко: он вернулся делать «Зенит» мощным

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