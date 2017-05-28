«Зенит будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко
Экс-тренер
«Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, в чем главная заслуга Сергея Фурсенко и
как клубу поможет приход Константина Сарсании.
«Приглашение Фурсенко – самое правильное решение»
– Почему
Фурсенко и Сарсания вернулись в «Зенит» именно сейчас?
– Во всей структуре «Зенита» давно назрели перемены. Неудовлетворительные результаты главной команды – это лишь вершина айсберга. Проблемы есть и в «Зените-2», и в молодежной команде, и в академии. Чтобы их решить, нужно было что-то кардинально менять. Мы ждали плоды от работы всех подразделений «Зенита», но их как не было, так и нет.
Приглашение Фурсенко в такой ситуации –
самое правильное решение. С первого дня его работы мы видим очень грамотный
подход к делу. Именно он возвратил в клуб профессионального селекционера
Константина Сарсанию, который один из лучших в нашей стране в этом деле. Максима
Митрофанова можно поблагодарить за его работу, но клубу нужны перемены.
–
Эти перемены могут коснуться главного тренера?
– Весной Луческу занимался только тем, что постоянно искал какие-то оправдания. Я считаю, что тренер не выполнил своих задач и подарил ЦСКА второе место. А значит, его нужно менять. На кого, пока не понятно. Если бы Адвокат был свободен, Фурсенко наверняка бы рассмотрел вариант с его приглашением.
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«Не все поддерживали идею пригласить Адвоката»
– Фурсенко
сейчас напомнят о его словах про то, что «Зенит» выиграет три Кубка УЕФА за
десять лет. В нынешней ситуации такое возможно?
– Я бы не цеплялся к этой фразе. Лучше вспомнить другие слова Сергея Александровича, когда он только пришел в клуб. Он обещал перемены с первого дня, так все и было. Я тогда работал в клубе и видел этот процесс изнутри.
Идея пригласить Дика Адвоката исходила именно от Фурсенко. Не все
тогда его поддерживали, но он настоял на своем. Что из этого получилось, мы
прекрасно помним.
– Какое
впечатление у вас осталось от Фурсенко, как от руководителя клуба?
– Сергей Александрович всегда уделял много внимания молодым футболистам. Я в то время возглавлял дубль, и он часто посещал наши тренировки и матчи. На одну из тренировок он пригласил Адвоката, и тогда я познакомился с Диком. Потом мы с ним много общались и обсуждали вопросы развития не только дубля, но и главной команды.
В наших встречах принимал участие и Константин Сарсания, который тоже проявлял большую заинтересованность в работе с молодежью. Он часто советовал Адвокату подключить к работе с основой того или иного игрока из дубля.
Зачем вообще «Зенит» позвал Фурсенко? Объясняем тем, кто удивился или не понял
«Задача нового руководства – сделать «Зенит» грандом европейского футбола
– Это
значит, что теперь с возвращением Сарсании у молодых футболистов из «Зенита-2»
и молодежной команды появится шанс показать себя в основе?
– В первую очередь шансы появятся у российских игроков, которые получали мало игрового времени. Потенциально они все – игроки сборной.
Сарсания прекрасно знаком со всеми качествами российских
футболистов «Зенита» и может дать новому тренеру исчерпывающую информацию по
ним. Он знает все слабые места команды и поможет уменьшить их количество.
Фурсенко тоже знает, что надо делать. Все эти годы он внимательно следил за
«Зенитом».
Фурсенко и Сарсания поговорят с Радимовым и проведут нужную работу, чтобы в «Зените-2» появлялись кандидаты в главную команду. Аналогичные процессы пойдут и в молодежном составе. Уверен, там появятся ребята, которые способны играть и у Радимова и в основе. Сейчас у нас нет мостика академия – «Зенит»-м – «Зенит-2» – главная команда. При Фурсенко и Сарсании этот мостик появится.
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–
Получается, не стоит ожидать громких трансферов, которые сразу же усилят
состав?
– Усиление «Зениту» необходимо, особенно в центральной зоне. Сарсания, как грамотный селекционер, это понимает. Наверняка у него на карандаше уже есть несколько хороших полузащитников. Думаю, летом у «Зенита» будет новый тренер и как минимум два новых футболиста, а несколько игроков нынешнего состава будут выставлены на трансфер.
Задачи перед новым руководством серьезные. «Зенит» не просто должен побеждать в чемпионате России, но и встать в один ряд с грандами европейского футбола.
За эту минуту вы вспомните Сергея Фурсенко: он вернулся делать «Зенит» мощным