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Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пил

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пил

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал интервью «Советскому спорту».

«ЭКСТРИМ – ЭТО ВЫБРОС НАКОПЕЛННЫХ ЭМОЦИЙ»

– Как ваше физическое состояние?
 Сезон получился очень непростым. Но чувствую себя нормально, возвращаемся в форму. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Думаю, дальше будет еще лучше, – говорит Кутепов.

 Тренировки у сборной одноразовые, но интенсивные.
 Нагрузки серьезные. И это только начало. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.

 Что делаете в свободное время?
 Стараюсь как можно больше общаться с семьей – с женой, с маленьким сыном. Плюс восстановительные процедуры после тренировок. Читаю.

 Что читаете?
 Сейчас  книгу «Белое движение». Про генералов-основателей этого самого белого движения времен гражданской войны. Про переломный момент в истории страны, про революцию.

 Почему такой исторически уклон?
 Мне всегда нравилась история. Недавно, например, прочел книгу об Алексее Ермолове, нашем выдающемся полководце. Настоящий был мужик!

 Бывали раньше в Нойштифте?
 Да, ровно пять лет назад. Причем, в той же самой гостинице, что и сейчас. Это был мой первый сбор с основным составом «Спартака». Место, конечно, хорошее. С радостью бы приехал сюда отдохнуть.

 Вы, кстати, любите довольно экстремально отдыхать. Летали когда-нибудь на парапланах?
 Видел, как летают в Нойштифте. А сам – ни разу. Но хотел бы попробовать когда-нибудь. Сейчас, естественно, все мысли о Кубке Конфедераций.

 Что самое экстремальное пробовали?
 «Феррари парк» в Абу-Даби. Сумасшедшая такая горка, на которой разгоняешься примерно до 220 км в час. Ты ничем не управляешь, просто сидишь. Вдавливает в кресло сильно. Но это выброс эмоций, который накапливаются за сезон. В обычной жизни я, наоборот, очень спокойный. И главное для меня – семья, тренировки, дом. Никаких особенных увлечений.

 Довольно экстремальным получился и товарищеский матч против Кот-д'Ивуара (0:2). Свист от своих же болельщиков на 30-й минуте – это тяжело?
 Когда находишься на поле, особо не обращаешь внимания на такие вещи. У болельщиков есть свое виденье того, как должна играть команда. Могут и посвистеть. Это их право.

 Но показалось, что свист выбил сборную из колеи – все-таки до этого момента у соперника был всего один момент.
 Помешало, скорее, то, что стали проигрывать по счету, а не то, что свистели. Во втором тайме, считаю, начали неплохо. Поэтому не сказал бы, что свист отрицательно повлиял на нас.

 По командному движению сборная России ни в чем не уступала ивуарийцам. Но разница ощущалась в единоборствах. Казалось, что игроки не ожидали, что соперник может пойти в дриблинг на двух-трех человек, не ожидали, в том числе и потому, что в РФПЛ так мало, кто делает.
 В самом вопросе есть и ответ. Мало кто в РФПЛ делает подобные вещи. Можно сказать, что мы не привыкли так играть. Но это был хороший опыт. Посмотрели, поняли, что люди умеют, делают. Значит – надо быть к этому готовым.

«ЗЕНИТ»  «ТЕРЕК' НЕ СМОТРЕЛ. ПРОСТО ЗАБЫЛ О МАТЧЕ»

 Где вы были, когда «Зенит» проиграл «Тереку»?
 Дома. Причем даже не смотрел матч – просто не помнил, что они играют. Но пришла смска от моего детского тренера Ковтуна Сергея Тимофеевича: «Поздравляю с чемпионством». Сначала не понял, что к чему. Потом вспомнил – «Зенит» же играет. Включил на 73-74-й минуте где-то, досмотрел до конца. А затем, естественно, телефон просто разрывался от поздравлений.

 И Каррера сказал, что, если вся команда соберется на празднование чемпионства, игрокам дадут три дня выходных.
 Мы быстро собрались. За час, за два. И у нас был скромный семейный ужин. Назвал бы это так.

 Уже ходят легенды о напитке Дениса Глушакова, который он привез со своей родины. Удалось попробовать?
 Честно, не знаю, что в банке. Не пробовал. Я просто вообще не пью.

 Даже в такую ночь?
 Да.

 Затем празднество несколько разрослось. В Перми, когда фанаты впервые выбежали на поле, не было страшно?
 В Перми – нет. Тогда мы даже умудрились подойти к болельщикам, вокруг поля ходили, спокойно ушли в раздевалку. А вот в Москве – было немного страшно. На поле выбежало много людей, возникла давка. С большим трудом добрались до раздевалок.

 Вы предусмотрительно не обещали ничего сделать, если чемпионство случится. А после чемпионства было желание сделать что-то памятное?
– Думаю, самое главное и так останется в памяти. Тем более, с нынешним техническим прогрессом. Когда мой сын вырастет, думаю, он в любом виде сможет найти все нужное видео и фото.

 Пришло осознание того, насколько вы великое дело сделали для спартаковских болельщиков?
 Они долго ждали этой победы. Когда после игры «Зенита» и «Терека» собирались на ужин, видели, как люди ездили по городу, размахивали флагами, сигналили. Москва праздновала. Это было нечто! А осознание сделанного, наверное, пришло после домашнего матча с «Тереком», когда нам вручили Кубок. Было настроение праздника.

«У КАРРЕРЫ СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

 В какой момент команда поняла, что чемпионство действительно близко?
 Когда обыграли «Зенит». Тогда появилось ощущение, что не упустим своего. Оставалось добить соперников.

 Глядя на игру «Спартака», казалось, что даже если игра у команды не идет, победный гол она затолкает в любом случае – за счет страсти, запредельной мотивации. Как Каррера удалось держать этот настрой весь сезон?
 В начале сезона тренеру действительно приходится серьезно мотивировать команду. Но когда она входит в раж, одерживает серию побед, то тут уже никого настраивать не надо. Игроки сами понимают, что могут совершить что-то грандиозное, попасть в историю.

 Но в начале сезона умение Карреры мотивировать сыграло важную роль. Как он, не зная языка, так сильно влиял на русскоязычную часть команды? Жестами, поступками?
 У него сильная энергетика. Связь тренера и команды – это всегда нечто особенное. Иногда можно дословно не понимать, что говорить тренер на установке, но ты при этом чувствовать, что он от тебя хочет. По жестикуляции, по эмоциям.

 Самой необычной так и осталась установка перед игрой с «Ростовом» в первом круге, когда Каррера ударом кулака сломал макет?
 Да, больше таких случаев не было. Тогда он, конечно, потряс команду. Причем это был такой поставленный удар. Если бы на месте макеты был человек, ему бы не поздоровилось.

 А как в команде восприняли его поступок после игры с «Томью», когда он сразу после финального свистка покинул поле?
 Мы все профессионалы. Понимали, что, став чемпионами, все равно надо играть и дальше на полную. И мы в Перми провели хороший матч, выиграли дома у «Терека». А о том, что случилось в Туле, даже говорить не хочется. К тому моменту много сил и эмоций отдали. А «Арсенал был предельно мотивирован. Кто больше хотел, тот и победил.

 Вас удивило, что Каррера ни разу в сезоне не говорил о судьях? Даже после игры в Санкт-Петербурге в первом круге.
 Он выбрал такое направление. С одной стороны, я с ним согласен. Разговоры о судействе ничего не могут изменить. Что будешь говорить, что не будешь – результат один и тот же.

 Как в этом контексте выглядели слова тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который о судьях говорил после каждого тура – они злили или смешили?
 Когда он только начал проявлять недовольство судейством, злили. Потом, когда это происходило все чаще и чаще, становилось немного смешно. Все время что-то не так. Может, стоило искать причины в себе? Но опять же: это дело каждого. Да, Каррера не обсуждает судей, Луческу – обсуждает. Но все в итоге решает результат.

 Общались с Дмитрием Аленичевым после его ухода из клуба?
 Нет, не пересекались. У меня не было с ним никаких проблем. Он, можно сказать, дал мне дорогу в большой футбол. Начал ставить в основной состав. И я благодарен ему за это.

«НЕЛЬЗЯ СЕБЯ НАКРУЧИВАТЬ»

 Прошедший год получился неровным: до зимнего перерыва во всех матчах за «Спартак», считая предыдущий сезон, вы провели в чемпионате 27 игр – 15 из них команда сыграла на «ноль». Но весной наступил некий спад. И вы потеряли место в старте в последних турах.
 Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.

 Но как себя сами ощущаете?
 Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.

 А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д'Ивуара, «Уфы». Это не давило?
 Нет, никакого давления не было. И с психологией все в порядке.

 Это хорошо. Потому что для защитника, как и для вратаря, это очень важная тема.
 Думаю, для каждого игрока это важно. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому забить в ближайших матчах, то это пойдет во вред. Так делать нельзя.

 Каррера что-то говорил после того, как решил дать вам паузу?
 Личных бесед не было.

 Последние два тура вы тоже не сыграли. Что делать?
 Работать. Никаких других вариантов нет. Сегодня ты не играешь, а завтра можешь выйти на поле. Нужно быть готовым.

 Подытоживая: как оцениваете для себя этот сезон?
– Думаю, лучшая оценка – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со «Спартаком-2» побеждал в ПФЛ. Потом попал в основной состав, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.

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