Русский клей. Три причины, по которым лимит нужно сузить до трех иностранцев

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плодах импорта и импортозамещении.

В добротной пьесе имеют значение место и время действия.

Вот прозвучала идея о тотальном импортозамещении, вызвавшая переполох. Заметьте, где - в столице Кубани от краевого головы. В местности, где футбольный тон задает «Краснодар». И надо так понимать, что губернатор, даже если он не завзятый болельщик передового кубанского клуба (впрочем, он уж точно не сильно переживает за «Кубань», балансирующую на грани небытия), время от времени общается на футбольные темы с Сергеем Галицким. То есть более-менее в тренде.

Так вот, очень похоже на то, что взгляды владельца «Краснодара» на строительство и развитие команды изменились. Помните, как Сергей Николаевич чуть не до хрипоты спорил: какой, мол, недотепа предпочтет «Жигули», коли имеет возможность приобрести «Мерседес»? Отстаивая тем самым право на широкий и богатый импорт. Тогда «Краснодар» только обживался в премьер-лиге. Теперь вместе со своим владельцем оброс опытом. Другие времена – другие песни. И все чаще от Галицкого слышится: жду не дождусь, когда воспитанники клубной академии подрастут до основного состава! Теперь в этом его надежда и стратегический расчет.

На опыте «Краснодара» доподлинно выяснено: в команде, опирающейся на импорт, не вырабатывается того клея, который будет держать вдолгую. Сверкнув на первых порах, легион имеет свойство необратимо закисать. И Галицкому со временем стало элементарно сложно с приятностью остановить взгляд хоть на ком-то, кого он приобретал в качестве украшения команды. Вандерсон, Ари, Жоаозиньо, Перейра… Завяли помаленьку все. Былая игровая искра постепенно обернулась тленом.

А хочется, к гадалке не ходи, долговременной опоры. Такой, как Акинфеев – Игнашевич – Березуцкие в ЦСКА. Такую опору не купишь. Такую можно только воспитать в своей клубной среде.

Ну и на время следует сделать поправку. Тучные годы ушли и не вернутся. И весь познавательный опыт из них извлечен. Какую славу снискал «Анжи» с Это»О и компанией? Только несуразную. Чего достиг «Зенит» с Халком и Витселем? Репутацию первого парня на нашей деревне и ту не сберег. Перенес главный акцент с несущей конструкции отечественного выпуска на могучих гастролеров – и угодил в системный сбой.

Футбол без импортозамещения. Колонка Николая Яременко

А самый свежий пример «Рубина» вовсе гасит полемический пыл. Сколько прошлым летом накупили всяких-разных – и что на выходе? На одну табличную строчку переползли по-пластунски, а ведь надо присовокупить до кучи еще и замену самобытного, мягко говоря, Чалого на раздобытого в испанском далеке Хави Грасию…

Так что единственно актуальный девиз - сделай сам! Из наших родимых. Где их раздобыть, как стимулировать, какими воздействиями улучшать – пусть вот об этом болят теперь менеджерские и тренерские головы. Мысль-то, известно, материальна, И стоит только переключить интересы с импортной добычи на отечественную стройку, дело потихоньку двинется.

На китайцев хотя бы взглянуть - дети Поднебесной дурного примера не подадут. Вроде бы принялись хиловатый свой, уж точно послабее нашего пока что, футбол вовсю золотым дождем поливать. Но у них закон: в каждой команде должны количественно преобладать свои, пусть и слабоватые.

Ни к чему нам решать сплеча, перекидываясь с импортных пристрастий на стерильный отечественный продукт. Важно знать меру. Вот вам приемлемая цифра – три иностранца на команду. Если переберем исторические да и сегодняшние примеры, то в большем объеме незаменимых и исключительно важных легионеров нигде у нас и не насчитывалось. Карвальо, Вагнер и, допустим, Олич (или, по вкусу, Рахимич) – в том победительном ЦСКА. В «Зените» времен Адвоката, взявшем два еврокубка, навскидку и не вспомню легионеров особой важности, ну Тимощука разве. А на «Спартак» нынешний взглянуть? Ну Промес. Ну Фернандо. Ну Луиш – или Луис Адриано. А теперь ответьте-ка: кто перед началом этого сезона указал бы на Глушакова и Зобнина как на ВИП-игроков, от которых во многом будет зависеть успех чемпионской кампании? Да вот же вам пример подъема отечественных кадров, казалось бы, упиравшихся в невысокий потолок!

То есть – пусть будет по одному в среднем на линию. Даже если со всем пристрастием переключиться на отечественную селекцию, в отдельных амплуа может обнаружиться кадровая недостача.

Кого-то – расположенного помочь командному строительству (а не диктовать свое эго!) – выпишем залатать брешь. А кто-то подойдет как изюминка для нашего пирога.