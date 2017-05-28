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Теневая легенда. Максвелл стал самым титулованным игроком клубного футбола

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максвелл
МаксвеллФото: Gettyimages.ru

«ПСЖ» чудом обыграл «Анже» в финале Кубка Франции. Парижане не только выиграли 100-й французский кубок, но и сделали защитника Максвелла самым титулованным футболистом в истории клубного футбола.

«АЯКС» И ЗЛАТАН

Так уж вышло, что Максвелл – один из самых незаметных бразильских защитников последних 15 лет – постоянно терся бок о бок со Златаном Ибрагимовичем. Он раньше шведа оказался в «Аяксе», приютил будущую звезду у себя дома и по-настоящему подружился с королем шведского футбола.

Максвелл тоннами глотал литературу, сидел дома, и Златану стоило не малых усилий вытащить верного друга на воздух, в один из клубов или на охоту за девушками. Бывало, Максвелл кормил Ибру, давал ему денег на бензин и это положило начало дружбе на всю жизнь.

«ИНТЕР» И МОУРИНЬЮ

Из Голландии Ибрагимович укатил на два сезона раньше бразильского товарища, но именно по просьбе шведа в Милане присмотрелись к лучшему игроку Эредивизии-2003/04. Максвелл – трудяга, защитник, перепахивающий бровку от своих ворот до чужих в каждой встрече. Максвелл – человек, никогда не тянувший одеяло на себя. Это качество помогло ему в футболе больше всего.

Три года Максвелл в компании Злата и других приводил «Интер» к чемпионству, но когда в клуб пришел единственный и неповторимый Жозе Моуринью, все для бразильца изменилось – на лавке он стал появляться куда чаще, чем на поле. Справедливости ради, после этого главным бразильским зищитником команды на несколько лет стал соотечественник Майкон, на пике карьеры ставший лучшим латералем мира. Уже потом эти регалии на себя примерил еще один бразилец - Дани Алвес, с которым Максвеллу тоже удалось поиграть.

Просиживать лавку Максвелл не хотел, он никогда не был таким. Поэтому вместе с агентом Мино Райолой принялся искать выход и ситуации. И нашел.

«БАРСЕЛОНА» И СКАМЕЙКА

Когда Максвелл, будучи лавочником и не самым ярким игроком «Интера», сообщил партнерам о переходе в «Барсу», все засмеялись. Златан же сказал: «Не забудь взять мои бутсы, я тоже там буду». Удивительно, но так и случилось: оба футболиста с разницев в несколько недель перешли в «Барселону» к Хосепу Гвардиоле.

Судьба Максвелла в Каталонии не сравнима с судьбой Златана. Бразилец несколько лет смиренно выполнял роль сменщика Эрика Абидаля, а Златан, как вы знаете, разругался со всеми и укатил обратно в Италию – в «Милан».

Но несмотря на статус запасного, Максвелл постоянно брал трофеи с новой командой. Три года не прошли даром, бразилец тактически вырос и уехал в «ПСЖ», где снова встретился с Ибрагимовичем.

«ПСЖ» И РЕКОРД

Разбухший от бурного фонтана нефтедолларов «ПСЖ» скупал звезд пачками и быстро взобрался на вершину внутреннего футбола. Златан и Максвелл вновь оказались в одной команде и на этот раз, как старые добрые, оба стали лидерами набирающего силу коллектива. Швед много и красиво забивал, бразилец – много и красиво отдавал.

И если спустя годы шейхам не удалось уговорить Златана на новый контракт, одну теневую легенду они все-таки сохранили. И вчерашним вечером эта легенда стала круче всех – Роналду, Месси, Ибрагимовича, Зидана и других звезд прошлого – выиграла 37-й трофей на клубном уровне.

Получается, улететь в космос можно, не забивая сотни голов и не выигрывая один «Золотой мяч» за другим. Достаточно много работать, постоянно искать новый вызов и, в конце концов, быть Максвеллом.

Количество трофеев Максвелла в клубном футболе:

«Крузейро» – 1
«Аякс» – 6
«Интер» – 5
«Барселона» – 10
«ПСЖ» – 15

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