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Гилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Акинфеев и Маринато Гилерме
Игорь Акинфеев и Маринато ГилермеФото: ФК «Локомотив»

Игроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.

ГИЛЕРМЕ: НА ПРОГУЛКИ СИЛ НЕ ХВАТАЕТ

– Вы часть тренировки занимались в очках. Из-за солнца?
– Нет. Эти очки помогают работать над концентрацией. В них мигает световая лампочка, которая мешает ловить мяч и заставляет тебя сильнее сосредотачиваться, – говорит Гилерме.

– Уверенный первый номер сборной – это Акинфеев. Как в такой ситуации вы мотивируете себя?
– Я очень хочу попасть на Кубок конфедераций. Для меня это самая большая мотивация, чтобы выкладываться по максимуму каждый день.

– Что делаете после тренировок?
– Сейчас на тренировках дается большая нагрузка. Поэтому все хотят отдыхать, спать. Потом – бассейн, массаж. На прогулки сил не хватает.

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– Есть вероятность, что Юрий Семин покинет «Локомотив». Вы хотите, чтобы он остался?
– Конечно. Юрий Палыч – легенда клуба. Мы привыкли с ним работать. Смена тренера – это не всегда хорошо. Думаю, руководство «Локомотива» сделает как лучше.

– Кто для вас лучший вратарь сезона?
– Акинфеев. Он поставил рекорд чемпионатов России по сухим матчам! Все понятно и без слов.

– Удивил вас Никита Медведев из «Ростова», который тоже установил рекорд чемпионата России – по количеству сухих минут подряд?
– Конечно, когда молодой вратарь, показывает такие результаты, это необычно. Это говорит о том, что у нас в России есть перспективные вратари.

ЕРОХИН: РАДИ СБОРНОЙ ГОТОВ ВООБЩЕ НЕ ОТДЫХАТЬ!

– Жара не мешает тренироваться?
– Нет. Главное, что поля идеальные, – говорит Ерохин.

– Будете довольны выходом в полуфинал Кубка конфедераций?
– Таких мыслей нет ни одного игрока сборной. Если думать о том, что где-то можно остановиться, то лучше не начинать. Все мысли о максимальном результате.

– Дмитрий Тарасов вчера пошутил, что до недавнего времени не знал о таком турнире, как Кубок конфедераций. А вы что думаете об этом турнире?
– Это большой турнир. Плюс играем дома, что очень важно и почетно.

– Как относитесь к слухам о том, что Бердыев может уйти из «Ростова»?
– Все мысли только о сборной сейчас. Но, насколько я знаю, там еще ничего не ясно.

– В последнее время сборную много критиковали. Получается от этого отвлечься?
– Нужно направлять критику в позитивное русло, совершенствоваться. Потому что критика всегда была, есть и будет. Конечно, мы хотим добиться результата, чтобы повернуть настроение болельщиков в позитивную сторону.

– «Ростов» в последнем туре лишился еврокубков. Остался осадок от сезона?
– Было несколько выходных дней, чтобы переварить все это и настроиться на работу в сборной.

– Не пугает, что из-за Кубка конфедераций у сборников не будет отпуска?
– Нет, ради игр за национальную команду готов вообще не отдыхать.

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