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Кто подвинет «большую четверку»? Юные звезды на «Ролан Гарросе»

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Зверев
Александр ЗверевФото: Gettyimages.ru

Наталья Быканова – об Александре Звереве, Андрее Рублеве и других молодых игроках, способных в ближайшем будущем бороться за самые громкие титулы.

Александр Зверев, чемпион турнира в Риме и низвергатель Новака Джоковича, на корте Сюзанн Ленглен печатал один форхенд за другим, и его молодая энергия взрывала мягкий парижский вечер и разлеталась фонтаном искр по всему стадиону. Народу на его тренировку набежало столько, что пора было поставить у входа кассира с сумкой. Как писал Джером: «Нет ничего приятней, чем смотреть как работают другие».

– Потенциально, он – первая ракетка мира и победитель «Больших Шлемов», – cчитает Борис Собкин и все, кто следит за немцем последние три-четыре года, с тех пор, как в 2013 году Зверев уступил на «Ролан Гарросе» финал юниорского турнира маленькому, неутомимому «бегунку»-чилийцу. В глазах Саши, пожимавшего руку счастливому сопернику, тогда стояли слезы. Слезы высохли, победы пришли.

В ста метрах от Зверева, через теннистые аллеи стадиона, на корте №18 его друг детства, москвич Андрей Рублев, в отчаянном рывке дотянулся до посланного навылет мяча и пробил наотмашь в противоположный от соперника угол – есть такой важный брейк в начале решающего сета! На этих же кортах три года назад Рублев завоевывал свой первый большой титул – чемпиона Франции. По юниорам. Теперь игра идет мужская, жесткая и ему, чтобы пробиться в основную сетку взрослого «Ролан Гарроса», надо было пройти отборочный турнир. Не прошел – проиграл в острейшей трехчасовой битве, но фортуна Андрею улыбнулась. Снялся Дмитрий Турсунов, слепой жребий прозрел и заменил россиянина на россиянина.

– Умный игрок, быстро думает и быстро играет и этим чем-то напоминает Кафельникова, – заговорили о Рублеве в кулуарах после первых побед.

На трибунах его мама, заслуженный тренер России Марина Марьенко, и папа Андрей. А также Светлана Кузнецова, которая ходит и болеет за всех, потому что сердца Светы хватает и на Рублева, и на Зверева. Она отрабатывает здесь «по полной программе» – сначала, конечно, на тренировке, где Карлос Мартинес набрасывает ей мячи не из одной, а сразу из двух сумок. Испанцам одной сумки мало. Испанцы знают, что для побед на красной глине парой мячей не обойдешься и «дрилят» своих теннисистов долгими часами под щедрым солнцем, пока «не выпекут» из них совершенства.

– Какой молодец! – подошла Света к Андрею после его двухчасовой трудовой победы.

Картина будет неполной, если не включить в нее Стефана Циципаса, 19- летнего грека, прошлогоднюю первую ракетку мира по юниорам. Когда Рублев и Циципас «сцепляются рогами» на тренировках, грохот идет по всему «Ролан Гарросу». Лупить они любят. «Степа» имеет роскошный одноручный удар слева – так била «бэкхенд» его талантливая мама, Юлия Сальникова (Апостоли), игрок сборной СССР восьмидесятых.

– У мня еще два таких красавца и одна красавица, – напоминает «мать-героиня». Всё в генах, говорят биологи. Дед у Степы – Сергей Сальников, олимпийский чемпион, полузащитник сборной СССР по футболу.

К этой славной троице «русский, немец и грек» можно добавить 23-летнего австрийца Доминика Тима, седьмую ракетку мира. И будущее тенниса ждешь уже не с опаской, а с нетерпением.

Первая ракетка мира Энди Маррей, чувствуя, что молодежь «дышит в спину», приехал в Париж раньше всех основных конкурентов. Не имея в копилке титула чемпиона Франции, шотландец на прошлой неделе заказывал себе тренировочный корт аж на три часа подряд – местный рекорд – и истязает 30-летнее тело объемами, которые насторожат любого, если его имя не Рафаэль Надаль.

Титул чемпиона Франции, не один, а три, есть у тренера Маррея Ивана Лендла. Иван выигрывал на любых покрытиях до зрелых 34-лет. Поэтому когда авторитетный Лендл поднимает руку и машет ей в направлении «вперед, к сетке», то первая ракетка мира делает шаг вперед, входит в корт и бьет этот «драйв-воллей», хотя по доброй воле «отцепиться» от задней линии не спешит.

Пошатнется трон шотландца или нет, мы узнаем через неделю-другую, но претенденты на позиции большой четверки «Надаль, Маррей, Джокович, Федерер» в мировом теннисе играют на соседних с грандами кортах. Некоторые даже на центральных, как Тим и Зверев. И среди них немало тех, за кого можно с удовольствием болеть.

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