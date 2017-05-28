«Бегущие сердца» никого не оставили равнодушным

Корреспондент «Советского спорта» делится впечатлениями о том, как был организован Зеленый марафон «Бегущие сердца», который собрал огромное количество участников. С самыми узнаваемыми из них нам удалось пообщаться.

Знаете, как сделать крутейшее селфи? Все очень просто. Надо, во-первых, очаровательно улыбнуться. Во-вторых, участвовать в благотворительном забеге. В-третьих, сделать так, чтобы позади тебя были сотни участников этого же забега. Ну, а еще... Еще быть для этого мирового суперзвездой Натальей Водяновой!

Зеленый марафон «Бегущие сердца» был организован в это воскресенье в Москве.

– Наташа, Вы занимаетесь благотворительностью, огромным количество социально значимых проектов. Задавать вопросы, как все успеваете, уже не буду. Какие эмоции подарил сегодняшний забег?

– Это очень яркий и незабываемый день. Посмотрите, сколько здесь людей. Непередаваемые эмоции, это неописуемое счастье. Я хочу сказать огромное спасибо вам всем за ваши «Бегущие сердца».

– Здесь очень важный слоган написан – «Бежим со смыслом».

– Да, это, действительно, не просто забег, не просто повод собраться всем вместе.

К ежегодному благотворительному марафону всемирно известная модель начала готовиться задолго до старта. Информация о том, как она примерно месяц назад выходила Напомним, месяц назад Наталья даже выходила на совместную тренировку с главой Сбербанка Германом Грефом и соучредителем мероприятия Полиной Киценко, облетела многие СМИ.

В этот момент все внимание собравшихся журналистов и участников забега захватывает появление рядом с Натальей Водяновой еще одной мировой суперзвезды – супермодели Наоми Кэмпбелл.

– Если честно, на длинные дистанции давно не бегала.

– Но Вам же удается поддерживать себя в блестящей форме! – Про 47-летний возраст звезды никто и не догадается, но вслух я этого произносить не стала.

– Да, я много занимаюсь спортом, много работаю в тренажерном зале. Это часть работы, часть профессии, и часть образа жизни.

– Сюда прилетели с какими чувствами?

– Вы знаете, мне очень нравится Москва. Не везде успеваешь побывать... Но сюда я летела с одной единственной мыслью: для того, чтобы делать добрые дела, не должно быть расстояний. Меня пригласила Наталья, я не могла отказать.

В этот момент компанию нам составил еще одна топ-модель с мировым именем – бразильская манекенщица Изабель Гулар.

– Вы знаете, в отличие от моих коллег и подруг, я еще никогда не участвовала в подобных мероприятиях.

– И есть уже какие-то первые впечатления?

– Этот день мне точно запомнится надолго! Чудесная организация, совершенно потрясающие люди!

Огромное количество узнаваемых людей были нами замечены в этот день: Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Яна Рудковская. Положительные эмоции унесут отсюда, наверняка, абсолютно все – какую бы дистанцию ни бежали: 4,2 км, 10 км или 21,1 км.